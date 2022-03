75% din forțele rusești s-ar afla deja în Ucraina. Spre Kiev se îndreaptă un convoi care se întinde pe 64 km

Departamentul de Apărare al SUA a anunțat luni, 28 februarie, că aproape 75% din forţele ruseşti dislocate la graniţele Ucrainei se află acum în interiorul ţării, transmite BBC, citat de hotnews.ro.

Totodată, potrivit aceleiași surse, care citează Reuters, imaginile din satelit realizate luni au arătat că forțele terestre ruse au continuat să se apropie de capitala Ucrainei cu un convoi care se întinde o lungime de aproximativ 64 de kilometri, mult mai mare decât estima inițial compania privată din SUA. Convoiul s-ar afla deja în zona aeroportului Antonov.

Convoy update based on analysis of additional imagery provided by @maxar: Troops are at Antonov Airport, meaning military vehicles & equipment are stretched out along 40 miles of road. Important: this image shows homes on fire along the route https://t.co/ypUM31PmId pic.twitter.com/IZWzv4akju