LIVE Ședința Parlamentului. Roberta Metsola va susține un discurs în plenul Legislativului

Deputații se întrunesc vineri, 7 noiembrie, în ședință. În cadrul ședinței, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, care efectuează o vizită oficială la Chișinău, va susține un discurs în plenul Parlamentului.

Totodată, parlamentarii urmează să examineze două proiecte de lege – pentru modificarea privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului și proiectul de hotărâre privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului.

UPDATE 10:15 La ședință sunt prezenți 91 de deputați.