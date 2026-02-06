La această oră, pe drumurile din țară se circulă dificil. AND îndeamnă toți participanții la trafic „să dea dovadă de maximă prudență”

Pe întreg teritoriul R. Moldova, începând de ieri seară, 5 februarie, ora 19:00, și până la această oră, 6 februarie, ora 07:00, condițiile de circulație sunt dificile, iar carosabilul este alunecos, informează vineri, 6 februarie, Administraţia Națională a Drumurilor (AND).

Din cauza temperaturilor scăzute și a precipitațiilor sub formă de ploaie, s-au format depuneri de polei, care creează condiții periculoase de circulație.

Potrivit AND, la această oră, în zonele de Nord, Centru și Sud, se circulă în condiții de iarnă, fiind înregistrate precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.

„Pe parcursul nopții, Serviciul Operativ al AND a recepționat 37 de apeluri din partea cetățenilor, 49 de sesizări prin intermediul Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP), precum și 68 de sesizări transmise prin Serviciul 112, iar ca urmare a acestora drumarii au intervenit operativ pentru tractarea și deblocarea mai multor autovehicule și camioane, rămase împotmolite sau derapate din cauza poleiului”, a precizat AND.

Totodată, a fost acordat suport unui echipaj de ambulanță, pentru a asigura accesul și continuarea intervenției medicale.

În procesul tehnologic, pe perioada menționată, au fost antrenați:

141 de utilaje speciale;

123 de muncitori rutieri;

2079 tone de material antiderapant răspândit.

AND îndeamnă toți participanții la trafic să circule cu maximă prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte regulile de circulație pentru siguranța proprie și a celorlalți.