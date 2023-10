VIDEO „Înțelegere verbală și omenească”. Istoria unor frați care au rămas fără moștenirea lăsată de bunel, care a fost preluată de un lider agricol local, cu implicarea inginerului cadastral

A moștenit de la bunelul lor o parte dintr-un grajd al fostului colhoz din sat, dar s-a pomenit că aceasta a ajuns în proprietatea unui lider agricol local. Doi frați din satul Cenac, raionul Cimișlia, se plâng că sora lor a fost lăsată fără moștenire, inclusiv cu implicarea inginerului cadastral al primăriei, printr-o tranzacție care a avut loc fără știrea lor. Primarul localității susține că nu cunoaște nimic despre această situație.

Pavel și Mihail Moldovanu se îndeletnicesc cu agricultura, au fiecare înregistrată câte o gospodărie țărănească, dar periodic pleacă și la muncă peste hotare, pentru a reuși să-și întrețină familiile. După decesul bunelului lor, în 2011, sora acestora, Alexandra Moldovanu, a moștenit cota valorică din fostul colhoz al satului, în prezent, Gospodăria Agricolă „Gura Grădinilor” SA. Printre bunurile moștenite se numără și 25 la sută dintr-un grajd de viței, cu o suprafață totală de 1746 de metri pătrați. Alexandra Moldovanu, fiind stabilită în străinătate, și-a delegat frații să se ocupe de perfectarea actelor. Acest proces a durat mai mulți ani, spune Pavel Moldovanu, pe numele căruia lăsase procură sora sa.

„Au fost încercări de a-l înregistra, cred că sunt 10 ani și mai mult. Și ba la primărie, ba la Oficiul Cadastral am fost de vreo câteva ori și mi se spunea că nu-i aceea, că nu-i corect. Trecuse și perioada procurii și am renunțat într-un timp”, spune Pavel Moldovanu.

„Când ne-am dus, ne-au spus că e înregistrat: «Nu puteți face nimic»”

Frații au reușit să adune pachetul de acte abia în vara acestui an, când sora lor, Alexandra, a venit acasă. Au mers împreună la Agenția Servicii Publice să înregistreze partea de grajd în proprietatea surorii. Acolo însă s-au pomenit cu o surpriză neplăcută, fiind anunțați că grajdul îi aparține în totalitate lui Mihail Zmeu, un lider agricol din localitate care deține o gospodărie țărănească. Acesta deținea anterior doar 75 la sută din grajdul respectiv.

Mihail Moldovanu. Foto: ZdG

„Când ne-am dus, ne-au spus că e înregistrat: «Nu puteți face nimic. Clădirea aceasta e înregistrată toată, 100%, după domnul Zmeu Mihail. Duceți-vă și vă clarificați la primărie, că nouă ce ne aduce de la primărie, noi aceea înregistrăm»”, povestește Mihail Moldovanu.

„Fratele s-a dus cu sora cu toate actele, ca să înregistreze la Oficiul Cadastral și când acolo îi spune nu, că așa ceva nu există, e înregistrat totul”, adaugă Pavel Moldovanu.

Frații susțin că Mihail Zmeu le-a propus anterior să le dea în schimb altă proprietate, un teren sau o construcție agricolă, pentru a primi în proprietate partea lor de grajd, dar nu au ajuns la o înțelegere oficială, în scris.

Pavel Moldovanu. Foto: ZdG

„S-a interesat de partea asta, a zis că el vrea să-și construiască un grajd acolo, să ia încăperea toată, ca să-l înregistreze, pentru subvenționare. Și am zis că nu i-o vând, că nu-i averea mea, eu n-am dreptul să o vând sau să o schimb. Dar i-am spus că se poate de rezolvat. Că la vară o să vină sora acasă, în concediu. Și se poate de făcut, dar numai că totul documental. Și asta a fost toată vorba”, explică Pavel Moldovanu.

Grajdul de peste 1700 de metri pătrați se află la marginea satului Cenac. Construcția a fost dezasamblată, după cum ne-au povestit frații Moldovanu, iar în prezent se poate vedea că este pregătită pentru renovare. În preajmă erau și alte construcții agricole, precum și câțiva muncitori.

„Viața e înainte, băiete. Dar tu te-ai supărat repede”

Mihail Zmeu, pe care l-am întâlnit în curtea primăriei Cenac, acolo unde se înțelesese să se întâlnească pentru a vorbi cu Pavel și Mihail Moldovanu, nu a dorit să discute cu echipa ZdG și a plecat imediat ce ne-a văzut. „Cu asta înainte nu dați, măi băieți!”, s-a adresat el fraților Moldovanu înainte de a urca în automobilul său și a pleca.

Mihail Zmeu, fugind de echipa ZdG. Foto: ZdG

Ulterior, Mihail Zmeu l-a sunat pe Pavel Moldovanu, spunându-i că nu ar trebui să se supere „pentru fiecare fleac”. „Viața e înainte, băiete. Dar tu te-ai supărat repede”, i-a reproșat Zmeu lui Moldovanu.

Potrivit extraselor de la Oficiul Cadastral, cel care i-a vândut lui Mihail Zmeu partea de grajd moștenită de sora fraților Moldovanu este specialistul pentru reglementarea proprietății funciare din cadrul primăriei Cenac, Ion Covrig, fost președinte al colhozului, care în prezent este și administrator al Gospodăriei agricole „Gura Grădinilor” SA. În februarie 2023, el s-a înregistrat la Cadastru ca proprietar al celor 25 de procente din grajd. Peste câteva luni, în mai 2023, Ion Covrig i-a vândut cele 25 la sută din grajd lui Mihail Zmeu. Potrivit unui extras anterior acestei tranzacții, Ion Covrig era trecut în acte cu doar 0,25 la sută din grajd, pentru ca ulterior cota lui să crească la 25 la sută, iar el să i-o înstrăineze lui Mihail Zmeu prin contract de vânzare-cumpărare, după cum arată datele cadastrale.

„Ca să fie grajdul în întregime, iaca de ce. Un fel de ajutor asta a fost”

Contactat de Ziarul de Gardă, Ion Covrig a recunoscut că și-a atribuit un sfert de grajd, moștenirea Alexandrei Moldovanu, pentru ca ulterior să-l înstrăineze lui Mihail Zmeu, dar susține că a făcut-o doar pentru că cele două părți ar fi ajuns la o înțelegere verbală.

ZdG: În baza la ce s-a făcut actul cadastral?

I. Covrig: În baza înțelegerii dintre dânșii.

ZdG: Înțelegere verbală?

Ion Covrig. Foto: Facebook Ion Covrig

I. Covrig: Înțelegere verbală și omenească. Și așa și o să fie. Dar dacă se întoarce întrebarea, eu mă dezic de astea. Și îi dăruiesc… sau îi dăruiește domnul Zmeu lui Moldovanu și Dumnezeu cu dânsul.

ZdG: Ați trecut pe dumneavoastră 25 la sută, în loc să fie acele 25 la sută ale familiei Moldovanu, eu așa înțeleg.

I. Covrig: Păi, așa, ca să fie grajdul în întregime, iaca de ce. Un fel de ajutor asta a fost.

ZdG: Și ați trecut acea parte pe dumneavoastră oficial?

I. Covrig: Păi, da. Puteam să mă trec și pe mine, și pe altul puteam să trec care are acțiuni. Nu-i întrebarea în asta.

ZdG: Și credeți că ați făcut asta în mod legal?

I. Covrig: Da, am făcut în mod legal, fiindcă a fost înțelegere.

„Nu-i ilegal nimic. Dumneavoastră ați văzut că clădirea e înregistrată”

Pentru că atunci când ne aflam la Cenac Mihail Zmeu a refuzat să discute cu noi, peste câteva zile l-am contactat din nou, prin telefon, pentru a-l întreba despre modul în care a intrat în posesia grajdului.

Grajdul pentru care se ceartă frații Moldovanu și Mihail Zmeu. Foto: ZdG

M. Zmeu: Cu „soglasia” (acordul, traducere din l. rusă, n.r.) lor. Ne-am înțeles să le dau în altă parte aceste 25 de procente și eu să mă folosesc de încăperea aceea pe deplin, ca să-mi fac un grajd pentru vaci mulgătoare.

ZdG: Dar ei spun că nu ați făcut nicio înțelegere pe hârtie.

M. Zmeu: Știți, eu nu pot să vă spun acum la telefon. Noi am vorbit omenește, dar dumneavoastră nu știți cine-s oamenii ăștia și eu nu pot să vi-i caracterizez, că n-am niciun drept.

ZdG: Am văzut că și cineva de la primărie, domnul Covrig, apare în actele acelea. El cum a apărut acolo? Practic, el v-a vândut partea lor de grajd, eu așa înțeleg.

M. Zmeu: Păi, da. Și domnul Covrig tot știe. Că față de Covrig noi am vorbit în privința la asta și el (Pavel Moldovanu, n.r.) a dat soglasie (acord, traducere din l. rusă, n.r.), da. (…) Ca să facem totul legal, trebuia s-o aștept pe sora lor să vină acasă, că nu-i după dânșii, dar după sora lor.

ZdG: Ei au spus că a venit sora și când s-au dus la Cadastru să înregistreze pe ea, deja era pe dumneavoastră.

M. Zmeu: Păi, da, corect. Noi n-am așteptat.

ZdG: Și nu era corect să așteptați, dacă e proprietatea lor?

M. Zmeu: Noi n-am știut că ea o să vină. Nici ei nu au știut că ea o să vină acasă.

ZdG: Dar e proprietatea lor totuși. Adică, cumva, ați făcut ilegal toată situația asta.

M. Zmeu: Nu-i ilegal nimic. Dumneavoastră ați văzut că clădirea e înregistrată. Tot cum se cade. Aici nu-i nimic ilegalitate. Totul e cum trebuie să fie. Documente sunt.

Mihail Zmeu spune că avea nevoie să dețină întreg grajdul pentru a obține un grant din partea Băncii Mondiale, prin intermediul Ministerului Agriculturii, pentru a-și lărgi ferma de vaci pe care o deține. El susține că, după vizita ZdG la Cenac, s-a înțeles cu frații Moldovanu și că „le-a dat în scris” promisiunea că o să le ofere un alt bun în schimb.

„Noi, primăria, n-avem nimic, dar sincer să vă spun, eu sunt foarte indignat. Acum am aflat”

Primarul localității Cenac, Oleg Sandu, susține că nu cunoaște despre această situație și că primăria nu ar avea nicio atribuție în acest proces.

Oleg Sandu, primarul satului Cenac. Foto: ZdG

O. Sandu: Primăria actuală nu are nimic. E o procedură care deja este depășită. Ei poate s-au adresat la inginerul funciar din cauza că inginerul funciar era președinte de colhoz pe timpuri. Mulți cotași au pierdut procese-verbale, certificate, ce mai aveau ei și acum se adresează la dânsul în mod particular, nu ca la un angajat al primăriei, pentru a-i ajuta, că la el s-a mai păstrat ceva din arhivă. Noi, primăria, n-avem nimic, dar sincer să vă spun, eu sunt foarte indignat. Acum am aflat. Nu am cunoscut treaba asta și nici nu o cunosc în detalii. O să mă interesez. Îi văd pe alde domnii Moldovanu că vin des, intră la inginerul funciar. Acum această cotă valorică e pe Zmeu scrisă, da?

ZdG: Da. Acum tot grajdul îi aparține oficial domnului Zmeu.

O. Sandu: Nu știu, am să văd.

„Parcă ați dat cu ceva magic, că ei s-au speriat toți”

Am discutat ulterior, la telefon, cu Mihail Moldovanu, care ne-a confirmat faptul că a semnat o înțelegere scrisă cu Mihail Zmeu, conform căreia acesta urma să-i transmită în proprietate o parte a unui alt grajd pe care îl deține în schimbul celor 25 la sută din grajdul moștenit de Alexandra Moldovanu pe care Zmeu l-a înregistrat pe numele său. Totuși, bărbatul consideră că modul în care a fost deposedată sora lui de moștenirea primită de la bunel este ilegal.



„Cum ați fost pe aici, parcă ați dat cu ceva magic, că ei s-au speriat toți. A doua zi l-au chemat pe fratele meu la primărie și pe urmă m-au chemat și pe mine, să facem totul legal, în scris, cu ștampilă. Dacă nu veneați, așa era să rămână”, a adăugat Mihail Moldovanu.