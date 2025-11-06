VIDEO VEZI CĂ POȚI! Povestea studentei care și-a transformat meseria în afacere și a deschis prima clinică oftalmologică din Ungheni

De la studentă la medicină, la fondatoarea unei clinici oftalmologice — povestea Doinei Bobescu este despre curaj, disciplină și puterea de a-ți construi visul acasă. Un exemplu pentru tinerii care au studii, dar încă își caută direcția.

De la laborator la propria clinică

„Pare simplu când privești în urmă, dar nu a fost deloc ușor, deoarece tot ce am făcut a fost nou pentru noi. După absolvirea celor 6 ani de medicină generală, eram la răscruce. Încotro? În țară sau peste hotare?”, povestește Doina.

A ales să rămână. Dorința de a se implica în sistemul medical din Republica Moldova a fost mai puternică decât tentația plecării. Pas cu pas, și-a construit drumul spre o profesie pe care a transformat-o în afacere.

Prima clinică oftalmologică din Ungheni

Cu perseverență, Doina a urmat traininguri, a căutat surse de finanțare, a studiat piața și a învățat să gândească antreprenorial. Așa a apărut prima clinică chirurgicală oftalmologică din Ungheni, un oraș care a devenit între timp casa ei.

În doar trei ani de activitate, echipa Doinei a efectuat peste 2 000 de intervenții chirurgicale și a oferit consultații pentru peste 10 000 de pacienți.

„Principalul indicator al succesului nu e cifra, ci lumina pe care o văd pacienții când pleacă acasă. E momentul în care știu că tot efortul a meritat”, spune tânăra doctoriță.

💬 Un mesaj pentru tinerii care abia încep

Doina le transmite tinerilor care nu lucrează sau încă nu și-au găsit drumul să nu se teamă de greșeli.

„La început de cale, cea mai mare putere este curajul de a greși și de a continua. Doar forța interioară este soluția”, spune ea.

Astăzi, clinica fondată de Doina Bobescu este un exemplu că prin muncă, învățare continuă și perseverență, succesul chiar este… la vedere.

Povestea ei face parte din campania „Vezi că Poți!”, realizată de Te Vezi, cu sprijinul financiar al Agenției Naționale pentru Tineret, în cadrul Programului anual de Granturi pentru Organizațiile de Tineret 2025. Parteneri media: TV8 și ZdG