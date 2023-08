3,7 milioane de euro. Cine și cum vinde terenul unei foste grădinițe din Chișinău, privatizat pe bani puțini cu ajutorul lui Pavel Filip

3,7 milioane de euro sau echivalentul a circa 72 de milioane de lei. Atât cere proprietarul fostei grădinițe nr. 5 „Bucuria” de pe str. Bogdan Voievod din sectorul Râşcani al Capitalei, pentru terenul aferent clădirii, privatizat acum aproape 20 de ani cu ajutorul fostului premier democrat Pavel Filip, pe când acesta deținea funcția de director al SA „Bucuria”.

De la privatizare încoace, proprietarul a încercat să demoleze clădirea fostei grădinițe și să construiască un complex locativ, dar nu a reușit. Terenul, cu o suprafață de peste un hectar și construcția de pe el au ajuns, la un moment dat, în mâinile unor investitori din Federația Rusă, sub paravanul unei companii cu fondatori din Cipru.

Administratorul companiei private spune că întreprinderea nu mai are nevoie de teren și a decis să-l vândă. Ce-i drept, de 343 de ori mai scump decât l-a cumpărat.

Anunțul de vânzare al terenului

O fostă grădiniță, scoasă la vânzare pe internet

Clădirea fostei grădinițe nr. 5 din sectorul Râşcani al Capitalei și terenul aferent acesteia, cu o suprafață de 1,037 hectare, au fost scoase în vânzare, la mijlocul lunii iulie curent, pe un site de anunțuri. Prețul cerut – 3,7 milioane de euro, echivalentul a circa 72 de milioane de lei.

Anunțul de vânzare este însoțit de mesajul „De vânzare lot de pământ cu o suprafaţă de 1,037 ha, sectorul Rîşcani, str. Bogdan Voievod 4/2, (anterior, grădiniţa de copii nr. 5), sector liniştit, toate comunicaţiile, direct de la proprietar, informaţii suplimentare la telefon. Prețul negociabil.”

În 2008, Procuratura Generală stabilea că privatizarea grădiniței a fost ilegală

Clădirea fostei grădiniţe nr. 5 a fost dată în exploatare în anul 1996, fiind construită din mijloacele SA „Bucuria”. Grădinița avea statut de instituţie departamentală şi era la balanţa fabricii „Bucuria”, pe atunci întreprindere de stat.

Clădirea fostei grădinițe nr.5. Foto: 999.md

După ce Bucuria s-a transformat în societate pe acţiuni, administrația a privatizat clădirea și a introdus-o în capitalul statutar al întreprinderii. Conform datelor de la Cadastru, privatizarea s-a făcut în august 2001.

Procurorii spuneau că includerea clădirii grădiniţei în actele de privatizare ale SA „Bucuria” s-a efectuat cu încălcarea legislaţiei în vigoare și au înaintat Curţii de Apel Economice o cerere privind excluderea imobilului din adeverinţa de privatizare şi obligarea Oficiului Cadastral Teritorial Chişinău să înscrie dreptul de proprietate asupra imobilului în favoarea Primăriei Chișinău.

Instanțele de judecată au dat câștig de cauză SA „Bucuria”

Printr-o hotărâre emisă la 28 noiembrie 2008, Curtea a respins cererea procurorului general de atunci, Valeriu Gurbulea. Hotărârea a fost atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), însă, printr-o decizie dictată la 9 aprilie 2009, magistrații au respins recursul, pe motiv că „procurorul a omis termenul de prescripţie extinctivă de 3 ani”.



„De pe poziţia procurorului, dreptul de proprietate la imobilul pretins a fost încălcat în anul 2001. Astfel că dreptul de a contesta aceste acte urma a fi realizat de către reclamant în termenul de prescripţie extinctivă de 3 ani, termen care oferă posibilitatea de a primi apărarea dreptului său încălcat pe calea acţiunii civile în instanţa de judecată. Expirarea prescripţiei extinctive stinge dreptul subiectiv civil la apărare pe calea acţiunii civile în justiţie şi dreptul la admiterea acţiunii persoanei, dreptul căreia a fost încălcat”, motivau atunci judecătorii.

Primăria Chișinău a vândut terenul aferent grădiniței

În august 2004, SA „Bucuria” a privatizat și terenul aferent grădiniței, cu o suprafață de 1,037 hectare. Procesul a fost coordonat de fostul premier democrat, Pavel Filip, care deținea atunci funcția de director al întreprinderii, el fiind și acționar al SA „Bucuria”.

Conform unei investigații realizate de Jurnal TV în 2018, Pavel Filip este cel care a semnat cu Primăria Chișinău contractul de privatizare a terenului aferent grădiniței contra sumei de 211 mii de lei, urmând ca banii să fie plătiți în decurs de zece ani. Din partea Primăriei, contractul a fost semnat de către viceprimarul de atunci, Vitalie Cerepenco, care acționa în baza unei dispoziții a primarului general de atunci, Serafim Urechean.

Sursa citată scrie că terenul are destinație social-culturală, iar acordurile cu autoritățile locale prevăd că proprietarii nu au voie să-i schimbe menirea.



Totuși, în octombrie 2007, Pavel Filip a semnat o procură prin care îl împuternicea pe juristul întreprinderii, Roman Nastas, să reprezinte interesele societății la Cadastru, pentru a înregistra și perfecta acte. Cu ajutorul procurii, Nastas a depus și o cerere cu privire la efectuarea modificărilor în registrul bunurilor imobile, pentru ca, odată cu achitarea integrală a celor 211 mii de lei, să fie ridicate toate interdicțiile de pe proprietate.

Solicitat de ZdG, Roman Nastas ne-a spus că nu-și amintește despre aceste acțiuni. „Nu știu, nu țin minte. Dacă erau anii 2006, posibil a fost”, a spus el.

SA „Bucuria” a cerut demolarea clădirii și construcția unui complex de blocuri locative

Fiind proprietară a grădiniței și a terenului aferent, SA „Bucuria” a solicitat în 2008 evacuarea copiilor şi a personalului din imobilul grădiniţei, eliberarea certificatului de urbanism pentru demolarea clădirii şi acordul pentru proiectarea unui complex locativ. Atunci, municipalitatea anunța că deși a propus câteva loturi de pământ în schimbul grădiniţei, administraţia SA „Bucuria” a refuzat propunerile, insistând asupra construirii pe terenul din str. Bogdan Voievod.

Comunicat de presă al Primăriei Chișinău din 07.07.2008.

În pofida solicitărilor, grădinița și-a continuat activitatea până în august 2018, Primăria Chișinău semnând cu SA „Bucuria” contracte de locațiune a spațiului contra unei plăți anuale de peste un milion de lei. Pentru că nu își onora obligațiile, Primăria a fost acționată de mai multe ori în judecată.

SA „Bucuria”, în mâinile unor investitori din Federația Rusă

Între timp, în ianuarie 2016, clădirea grădiniței și terenul aferent au intrat în proprietatea Sharp Cliff Invest SRL, o companie înregistrată la 10 august 2015 de Sharp Cliff LTD, înregistrată, la rândul ei, în Cipru, la 5 august 2015. La data înregistrării, Sharp Cliff Invest SRL o avea în calitate de administratoare pe Irina Treakina-Malova, iar principalul gen de activitate era „construcţii de clădiri şi (sau) construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţiile, consolidările, restaurările”.

La mijlocul anului 2016, pe lângă Sharp Cliff LTD, în calitate de fondator al companiei apare SA „Bucuria”, cu 99,84% din acțiuni, iar de la începutul anului 2017, juristul SA „Bucuria”, Roman Nastas, apare în calitate de administrator al Sharp Cliff Invest SRL.

În martie 2022, Sharp Cliff LTD, firma înregistrată în Cipru, dispare din lista fondatorilor Sharp Cliff Invest SRL, în locul ei figurând Rimma Treachina, cu 0,15% din acțiuni.

Rimma Treachina este soția fostului director general al SA „Bucuria”, Roman Treakin, cetățean al Federației Ruse, născut în orașul Norilsk, un oraș din Regiunea Krasnoiarsk.

Roman Nastas ne-a spus că Treakin a demisionat acum două luni din funcția de director al companiei, locul lui fiind ocupat de Ecaterina Cechina. Întrebat despre soția lui Treakin, Nastas a spus: „Se poate să nu răspund la așa întrebări?”

Roman Treakin. Foto: Facebook

În 2014, Roman Treakin spunea într-un interviu pentru presa din R. Moldova că a ajuns să lucreze în cadrul SA „Bucuria”, după ce fratele lui, Igor Treakin, a devenit președinte al Consiliului de Administraţie al SA „Bucuria”. „Din 2005 am deţinut funcţia de Director Comercial, iar începând cu anul 2011 şi până în prezent, activez în calitate de director general al SA «Bucuria»”, spunea Roman Treakin. Fratele acestuia, Igor Treakin, deține în continuare funcția de președinte al Consiliului de Administraţie al companiei.

În 2018, grădinița a fost radiată

După ce a intrat în proprietatea terenului și a clădirii de pe str. Bogdan Voievod, Sharp Cliff Invest SRL a cerut municipalității să elibereze clădirea instituției preșcolare sau să prelungească contractul de locațiune, negociind condiții noi.

Primăria Chișinău a acceptat propunerea de a achita o plată anuală pentru arenda edificiului în sumă de peste 2,1 milioane de lei și de 60 de mii de lei pentru teren. Plata a fost efectuată până la 31 decembrie 2016. În ianuarie 2017, compania a cerut dublarea cuantumului pentru arendă, iar Primăria nu a acceptat oferta, însă a propus efectuarea unui schimb de imobile, propunere pe care compania privată nu a acceptat-o. În august 2018, grădinița a fost radiată de pe harta orașului, instituția de învățământ preșcolar fiind transferată într-un imobil de pe str. Nicolae Dimo.



Ruslan Codreanu: „Greșeala primarilor a fost că nu au luat grădinița la balanță și nu au răscumpărat-o de la SA „Bucuria”

Ruslan Codreanu, care în urmă cu patru ani era primar interimar al Capitalei, spune că a încercat să negocieze cu reprezentanții Sharp Cliff Invest SRL răscumpărarea grădiniței, însă nu știe ce s-a întâmplat după plecarea lui de la Primărie.

Ruslan Codreanu, fost primar interimar al mun. Chișinău

„Grădinița nu a aparținut niciodată Primăriei, dar greșeala primarilor a fost că nu au luat-o la balanță și nu au răscumpărat-o de la SA „Bucuria”. Noi, în anul 2018, am fost puși în fața faptului împlinit că ea a fost vândută. Eu m-am întâlnit cu agentul economic care a cumpărat-o. Erau niște persoane din Federația Rusă. Am început discuțiile de răscumpărare pe etape. Copiii la acel moment nu erau evacuați. Noi am avut o înțelegere prealabilă pentru a continua discuțiile și în bugetul CMC să fie prevăzută suma de inițiere a răscumpărării clădirii respective de la agentul economic. Ei erau destul de deschiși să încheiem un acord de răscumpărare a clădirii. De când am plecat, nu mai știu ce s-a întâmplat”, a spus Ruslan Codreanu pentru ZdG.

Contactat de ZdG, administratorul Sharp Cliff Invest SRL, Roman Nastas, ne-a spus că întreprinderea a decis să vândă terenul, pentru că nu are nevoie de el.

„Îl vindem, pentru că poate cineva vrea să-l cumpere și să facă o grădiniță privată. Pentru a putea construi un bloc cu multe etaje, trebuie de schimbat destinația pământului. Din 2008 noi tot negociem cu Primăria Chișinău să soluționăm acest caz și nu am ajuns la nimic până în prezent. Noi nu intenționăm să construim niciun bloc acolo. Grădinița aparține SA „Bucuria”, care nu se ocupă cu construcții sau așa gen de activitate. Noi de nenumărate ori am propus Primăriei, pe cale verbală, să găsim o soluție. În 2008 ne-am întâlnit cu primarul care exista și am propus să transmitem grădinița Primăriei, iar ei să ne dea un alt loc. Primăria s-a folosit mulți ani de grădiniță și ultima perioadă nu au achitat deloc arenda. În acea grădiniță nu s-a investit nimic. Ani de zile cât Primăria s-a folosit de ea nu a întreprins nimic. Când ne-au propus diferite loturi de pământ, mergeam, și acolo fie se construia ceva, fie erau alte edificii. Erau niște propuneri neserioase”, a spus Nastas.

Cu referire la prețul care este de 343 de ori mai mare decât prețul achitat la procurare, Nastas a spus că de la privatizare au trecut mulți ani și, respectiv, prețul a crescut.

Terenul din str. Bogdan Voievod se află în zona specială S, cu menire socială, fiind interzisă construcția clădirilor rezidențiale și comerciale.