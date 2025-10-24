Exclusiv Dependenții de jocuri de noroc și de stupefiante – debitori irecuperabili ai microfinanțărilor: soluții și reglementări în domeniu

Interviu cu Dumitru Budianschi, președintele Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

Periodic, cititorii ZdG apelează redacția indignați că ei sau apropiații lor au devenit victime ale unor companii de microfinanțare care le-au acordat împrumuturi în condiții abuzive de rambursare. Cititorii semnalează cazuri în care familii întregi au rămas pe drumuri, fiindu-le sechestrate imobilele. Alții au rămas fără terenuri agricole, fără afaceri sau fără obiecte de primă necesitate. De ce se întâmplă astfel de situații? Cine greșește? Companiile de microfinanțare? Debitorii? Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), responsabilă de monitorizarea activităților acestor companii? Statul, care își ajustează cu întârziere legislația? Pentru a identifica răspunsuri la aceste și alte întrebări, am discutat cu Dumitru Budianschi, președinte al Consiliului de administrație al CNPF.

— Dle Budianschi, din ce cauză beneficiarii de împrumuturi de la microfinanțatori se confruntă deseori cu probleme greu de depășit?

— Motive sunt mai multe. Vom vorbi despre ele pe parcurs. Știu că persistă opinia potrivit căreia ar lipsi niște norme mai dure de constrângere, de limitare a accesului la împrumuturi. Voi încerca să demonstrez că nu asta ar fi soluția. În prezent, avem circa 300 de mii de contracte de creditare la bănci și 300 de mii – la organizații de creditare nebancară (OCN). Deci, peste 600 de mii de persoane beneficiază de aceste servicii. Din acest număr, doar o parte neînsemnată invocă probleme în relațiile lor cu creditorii. Pentru a soluționa echitabil problemele, ar trebui să impunem condiții mai dure tuturor celor care solicită împrumuturi? Bunăoară, dacă trebuie să modificăm setul de acte solicitate, ar trebui să-l modificăm pentru toți și automat îi obligăm să umble pe drumuri și să colecteze la dosar 30–40 de acte și pe cei care respectă contractele și în cazul cărora nu mai e necesar să demonstreze ceva. Cât de corecte ar fi aceste restricționări? Orice reglementare presupune o constrângere, presupune o restricționare egală pentru toți și nu e admisibil ca pentru a rezolva problemele câtorva oameni să impunem condiții suplimentare unui număr de sute de mii de persoane.

Costurile creditelor nu pot fi mai mari decât creditele luate

— Dar cum credeți, persoana care solicită împrumuturi trebuie sau nu să demonstreze în prealabil că poate restitui banii împrumutați?

— Noi putem spune că da, e obligatoriu, dar putem accepta că, în anumite condiții, nu e necesar să demonstreze. Și legea prevede acest lucru. De exemplu, dacă creditul este fără dobândă, fără costuri, atunci nu e necesar să demonstrezi că vei putea restitui acel împrumut. Atunci însă când solicitați un credit de la un OCN și acesta presupune anumite costuri, atunci companiile sunt obligate să efectueze evaluarea bonității clientului, informând și biroul istoriilor de creditare. Așa spune legea.

— Din ce cauză totuși mulți se grăbesc să acceseze credite și în scurt timp intră într-un mare balamuc?

— De fapt, marile probleme au existat până în 2022. Din 2022, odată cu modificarea legislației privind creditele de consum, situația s-a schimbat. Și asta pentru că în lege au fost introduse niște limitări mai drastice. Nu s-a intervenit cu noțiuni de dobânzi fixe, deoarece asta ar fi însemnat intervenții în economia de piață. Oamenii trebuie obișnuiți să negocieze așa cum ei consideră necesar. Deci, în diferite contracte dobânzile pot fi diferite. Când riscurile sunt mai mari, dobânzile sunt mai mari și invers, când riscurile sunt mai mici, dobânzile sunt mai reduse. Cetățenii trebuie să înțeleagă că sunt diferite grupuri de risc și să estimeze din ce grup de risc fac parte ei. De altfel, din cei peste 600 de mii de creditori în 2024, noi am avut 509 petiții pe credite și depozite. Dintre aceste contracte doar câteva au avut ca subiect mari probleme, celelalte au fost pe clauze abuzive sau anumite probleme legate de relații comerciale incorecte. De fiecare dată efectuăm controale la OCN-uri pentru a stabili ce încălcări sunt. Am și depistat mai multe probleme, majoritatea datând până în 2022 sau imediat după 2022. În prezent, majoritatea activează conform legii, acest lucru însemnând că ei nu aplică o dobândă mai mare de 50%.



— Dar dobânda de 50% este una de mărime acceptabilă, suportabilă?

— Statul spune că mai mult de 50% nu ai dreptul să aplici, asta însemnând că pot fi și alte rate, mai mici. Aceeași prevedere se referă și la creditele date de băncile comerciale – 50% e o limită impusă ca oamenii să nu ajungă la supraîndatorare. Alt aspect – în total, costurile creditelor nu pot fi mai mari decât creditele luate. Deci, dacă ai luat 100 de mii, ar trebui să restitui cel mult 200 de mii în total. Din experiența noastră, pot să vă spun că dobânzi maxime aplică cei care acordă credite pe perioade scurte de timp și pe sume mari. În linii mari, sunt contracte pe 3–5 luni de zile. Trebuie să acceptăm că într-o economie de piață nu poți impune niște reguli care ar exclude negocierile, libera inițiativă. Procedurile de protecție care intervin întotdeauna lasă loc de acțiuni libere.

— Se pare că legile pot fi perfecte, dar ele nu pot funcționa în cazul incapacității persoanelor de a restitui împrumuturile…

— Da, e o problemă. Avem două categorii de inapți de a restitui împrumuturile: una e formată din persoane incapabile de a lua decizii în nume propriu; a doua categorie e cea a persoanelor dependente de jocuri de noroc sau de alte activități vicioase. În ambele cazuri, de obicei, părinții încearcă să rezolve problemele copiilor, orice vârstă ar avea aceștia. Noi am încercat să soluționăm acest aspect. Am constatat că dacă părinții nu ar plăti, debitorii ar intra cu această experiență negativă în istoria de credit și pe viitor ei nu ar mai putea accesa împrumuturi. În linii mari, creditorii nu sunt interesați să dea bani fără a fi siguri de restituirea acestor sume. Deocamdată, mizăm mult pe evaluarea prealabilă a riscurilor…

Ei nu doar nu au de unde restitui banii, dar sunt forțați să întoarcă același credit de câteva ori

— Câți debitori se confruntă cu astfel de probleme?

— Nu deținem astfel de date, pentru că nu avem dreptul să le solicităm. Dacă ne-am implica, am putea fi acuzați de încălcarea unor drepturi ale persoanelor sau chiar de discriminare. Doar atunci când persoana e decăzută din drepturi, având un tutore, poate cumva fi rezolvată problema. Dacă ar exista o evidență internă, la care ar avea acces creditorii, poate că problemele s-ar rezolva mai ușor. E periculos, pentru că deseori ei nu doar nu au de unde restitui banii, dar sunt forțați să întoarcă același credit de câteva ori. În societatea noastră, părinții de obicei se opun procedurii de asumare a statutului de tutore pentru copiii lor cu probleme de sănătate mintală.



— Dar cum e în lume?

— În țările civilizate, dacă cineva are o problemă, părinții încearcă să facă tot posibilul să-i limiteze niște drepturi, ca să nu sufere întreaga familie. S-ar putea ca astfel de probleme să fie soluționate și printr-o comunicare internă, dacă ar exista o bază de date reală, valabilă a celor care nu au respectat normele de creditare. Noi încercăm să soluționăm aceste probleme pe diferite căi. În cazul persoanelor cu probleme de sănătate mintală există niște soluții. Mai complicat e în cazul celor dependenți de jocuri de noroc sau de droguri. Drepturile unor astfel de persoane pot fi limitate mai greu. Mizăm mult pe educația financiară a celor care iau credite, dar și a celor care dau credite.



— Dar cum pot fi evaluate riscurile dacă persoana nu e obligată să prezinte dovezi că e capabilă să ramburseze banii împrumutați?

— Atunci când cineva ia un împrumut nu prea mare, pe care îl poate restitui oricând, nu e nevoie de prea multe verificări. Vigilența ar trebui să fie mai mare atunci când sunt semnate contracte de sume mari. Nu putem impune aceleași reguli tuturor pentru a nu complica prea mult procesul de acordare a creditelor. Nu ar fi corect să-i punem în situații similare pe cei care iau împrumuturi mici și pe cei care iau sume mai mari.

Pedepse mai dure pentru practici comerciale incorecte și pentru clauze abuzive

— În cele peste 500 de petiții recepționate de CNPF în 2024, care probleme invocate au fost cele mai complicate?

— CNPF califică drept cele mai grave problemele survenite în urma încălcării limitelor. Legea spune că nu poți să iei de la cetățean nimic mai mult decât i-ai dat. E abuz atunci când se solicită mai mulți bani decât li s-au dat. Sunt prevăzute pedepse aspre pentru astfel de cazuri.



— Se pare că cetățenii apelează mai des la ZdG decât la CNPF. ZdG informează, dar cum poate rezolva Comisia astfel de probleme?

— Atunci când primim o plângere de la cetățeni, inițiem o procedură administrativă, un control, verificăm ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Ulterior sunt aplicate sancțiuni. În cazul clauzelor abuzive, trimitem dosarul în instanță. Procedura durează între 40 și 60 de zile. Nu e simplu. Când terminăm o astfel de investigație, venim cu o prescriere. Îi sugerăm, bunăoară, debitorului să apeleze cu aceste prescripții la creditor. Atunci când debitorul ajunge la furnizor, acesta, de obicei, nu e de acord și apelează el în instanță. De obicei, invocă încălcarea unor proceduri. În astfel de situații, soluționarea definitivă a cazurilor durează și mai mult.

— Cum totuși pot fi soluționate problemele din sistem?

— Am putea progresa doar dacă vom spori valorile sectorului. Atunci când sectorul financiar ar impune niște valori în spatele cărora ar fi și niște politici interne reale, corecte, echitabile, situația se va schimba. Așteptăm posibilitatea de aplicare a unor pedepse mai dure pentru practici comerciale incorecte și pentru clauze abuzive.



— Dar ce poate face un om care are nevoie de bani, dar este conștient că nu va putea restitui un credit de la OCN?

— Dacă o persoană are, bunăoară, venituri episodice, el nu poate lua credite. În schimb, poate lua un împrumut de la OCN pe care să-l restituie când va reveni la muncă. În acest sens, oamenii trebuie să fie conștiincioși și să renunțe la proiecte irealiste. Fiecare ar trebui să aleagă proiectele prioritare și să nu se lăcomească la mult și la mare până nu analizează riscurile. La noi, cei care iau credite – sărbătoresc. Ei nu citesc contractele, nu înțeleg ce s-ar putea întâmpla dacă nu achită la timp banii împrumutați și doar atunci când se îngloadă în probleme, încep să caute vinovatul. În realitate, fiecare solicitant ar trebui să analizeze cel puțin trei oferte, de la instituții diferite, pentru a lua o decizie. Deciziile nu se iau într-o zi. La modul real, ai nevoie de 2–3 săptămâni ca să nu greșești. Dacă ai întrebări neclare, apelează la un specialist ca să te ajute să înțelegi clauzele acestor contracte.



Dumitru Budianschi, 64 de ani, matematician, economist, politician. A deținut funcția de ministru al Finanțelor în Guvernul Gavrilița. La 31 martie 2023, prin hotărârea Parlamentului, a fost numit în funcția de președinte al Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare.

— OCN-urile au sau nu angajați care să le explice riscurile?

— Da, există prevederi privind informarea prealabilă. Este un termen de 15 zile în care persoana trebuie să analizeze ofertele. La noi însă, debitorii se grăbesc să ia banii într-o singură zi, semnând toate actele și afirmând că ei cunosc toate riscurile.

CNPF va putea efectua „cumpărături de control” pentru a combate abuzurile

— Legea privind protecția consumatorilor de servicii financiare, care intră în vigoare din 25 octombrie 2025, ce impact ar putea avea asupra problemelor din sistem?

— Legea prevede extinderea categoriilor de servicii și consumatori care vor fi acoperiți de protecția drepturilor consumatorilor financiari. În temeiul noii legi, colectarea datoriilor pe contractele de credit de consum va fi supravegheată de CNPF, care va urmări respectarea limitelor privind mărimea comisioanelor și altor plăți aferente creditelor. Pentru eradicarea practicilor comerciale incorecte, a altor abuzuri, CNPF va supraveghea modul de prestare a serviciilor financiare de către asistenții în brokeraj și intermediarii de credite. Totodată, creditorii vor fi obligați să elaboreze și să aprobe politici interne de restructurare rezonabilă a datoriilor debitorilor ajunși în dificultate. Acest fapt va oferi o protecție suplimentară debitorilor, în special în perioade de crize. Au fost efectuate precizări importante privind aplicarea dobânzii de întârziere în contractele de credit, ceea ce va exclude abuzurile.

De asemenea, este introdusă obligativitatea includerii graficului de plăți în informația precontractuală, astfel încât consumatorul să poată lua o decizie mai bine fundamentată. CNPF a obținut dreptul de a efectua „cumpărătura de control”, iar acest fapt va permite autorității să depisteze încălcările drepturilor consumatorilor care nu pot fi identificate pe alte căi. Înțelegem că, odată cu asigurarea transparenței sectorului financiar, automat vor dispărea riscurile unor finanțări abuzive, iar creșterea veniturilor populației va determina cetățenii să apeleze la bănci. Astfel, OCN-urile vor pierde teren. Este o lege cadru care atinge toate serviciile financiare, creditare, asigurări, alte domenii. Noi, la domeniul creditării aplicam anumite restricții, dar lipseau mecanismele de intervenție. Din această perspectivă, în noua lege s-a extins aplicarea prevederilor de supraveghere și protecție, valabile și pe perioada în care creditorul intră în faza obligației forțate de a restitui împrumutul. Noua lege va oferi condiții mai bune de activitate corectă în domeniul creditării.

— Vă mulțumim pentru explicații.