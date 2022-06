VIDEO/ BACALAUREAT 2022 – Pregătirea de examen și planurile de viitor

În anul 2022, desfășurarea examenului național de Bacalaureat are loc în regim obișnuit. Dacă în anul precedent elevii au însușit, în mare parte, materialul școlar acasă, în fața calculatoarelor, în acest an orele s-au desfășurat în mod normal. Acest fapt se datorează scăderii semnificative a numărului de infectări Covid-19 și, respectiv, a anulării carantinei.



Deși unii elevi sperau că vor fi scutiți de scrierea examenului de Bacalaureat, argumentând că, pe de o parte, pandemia nu a dispărut, iar pe de alta, a fost inclusă starea de urgență de asediu și război, examenele se desfășoară conform programului.



Ziarul de Gardă a discutat, în ziua examenului la limba străină, cu câțiva dintre acești elevi pentru a afla cât de eficiente au fost lecțiile online din pandemie, cum s-au pregătit de examene, ce planuri de viitor au și dacă aceste aceste planuri includ și R. Moldova. La data de 21 iunie 2022, se desfășoară ultimul examen de Bacalaureat și se încheie sesiunea de bază a examinării din acest an.



Elevii absolvenți din Ialoveni despre emoțiile, dar și pregătirea pentru examenul de Bacalaureat



După trei ani de liceu cu lecții mai mult online din cauza pandemiei, aproape 19 mii de elevi din Republica Moldova s-au înscris la examenele de bacalaureat din acest an. Pe listele centrului de BAC de la Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă” din Ialoveni s-au regăsit 166 de elevi din oraș, dar și din alte localități din raion. Pentru unii tineri, au fost suficiente orele de la școală, iar alții au făcut ore suplimentare, pentru a obține o notă mai bună la examen.

Valeria

„Nu am emoții și mă simt pregătită. Am învățat limba engleză în mod intensiv timp de trei ani de liceu, dar o cunosc din clasa întâi. Eu cred că orele de la școală sunt suficiente, pentru ca un elev să aibă o notă bună la examen. Doar dacă vrei să fii scutit de unul dintre ele apelezi la ore particulare. Perioada de pandemie a afectat, evident, modul în care orele de la școală aveau loc, însă, chiar și de acasă, a fost posibil să studiem”.

Artiom

„Mă simt destul de bine, puțin obosit, deoarece noaptea trecută am repetat materialul pentru examen, dar nu am emoții mari. Am avut nota 9 la pre-Bac, deci sunt încrezut. M-am pregătit de Bacalaureat prin cursuri adăugătoare și din experiența acumulată anterior, călătorind în alte țări și având posibilitatea să îmi dezvolt abilitățile conversaționale.

Nu cred că lecțiile de la școală sunt suficiente, fiindcă la Bac ai nevoie de mai multe cunoștințe decât cele care ni se oferă la ore. Pe mine nu m-a afectat faptul că am fost elev de liceu în pandemie, dar știu că alți colegi au alte păreri”.

Nicolae

„Sunt pregătit ca întotdeauna, într-o proporție de 100%. M-am pregătit de examen în felul următor: am citit diferite texte de civilizație, care ar putea să mă ajute la unul dintre subiectele din test și am repetat cuvintele noi pentru a avea un vocabular mai bogat.

Orele de la școală sunt suficiente, însă, dacă vrei o notă mai mare, trebuie să te pregătești și adăugător. Însă lecțiile online nu sunt la fel de eficiente pentru elevi, lipsește conexiunea aceasta dintre elev și profesor”.

Publicitate

Ion

„Sunt destul de ok. Cred că între notele unu și zece eu voi avea un opt. M-am pregătit de examen uitându-mă la TikTok și nu doar. Ne-am prezentat regulat la consultații, ne-am pregătit acasă, am făcut mai multe teste suplimentare. Orele de la școală sunt suficiente doar dacă te pregătești regulat și le frecventezi.

Da, pandemia a afectat procesul educațional, însă fiecare în parte trebuie să fie conștient de faptul că școala rămâne a fi școală și trebuie să-ți dai silința, ca să ai un rezultat bun la sfârșit. În plus, trăim într-o perioadă în care cunoașterea limbii engleze este foarte importantă, dacă e să vorbim de examenul de astăzi, așa că fiecare ar trebui să fie responsabil și conștient”.

Elvira

„Mă simt panicată, fiindcă mi-e teamă că nu o să cunosc vreo civilizație. Pe o scară de la unu la zece, cred că sunt pregătită la nivel de cinci. E foarte ușor să greșești la gramatică, chiar dacă, în acest an, a fost scos acest subiect. Am învățat pe de rost civilizațiile țărilor vorbitoare de limba engleză și am făcut teste adăugătoare.

Lecțiile de la școală nu m-au ajutat prea mult, pot zice că m-am bazat pe orele suplimentare. Faptul că am învățat la liceu în perioada de pandemie cred că, la început, a fost, pentru noi, o bucurie, puteam să stăm cu camerele închise, să nu pornim microfonul, argumentând că nu funcționează conexiunea. Mai apoi, chiar și acum înainte de examen, ne dăm seama că trebuia să fim mai responsabili”.

Desfășurarea sesiunii de Bacalaureat 2022. Ce modificări s-au produs și ce a rămas la fel



Ion Scutaru, șeful Direcției Generale Educație Ialoveni, a declarat că, în acest an, nu au fost înregistrate schimbări majore în ceea ce privește organizarea și desfășurarea examenelor de BAC, însă este pentru prima dată când a fost implementat planul de studii din anul 2019.

„Curriculum și modalitatea de examinare, în acest an, este conform modificărilor din 2019, respectiv este pentru prima dată când noul curriculum este pus în aplicare, în această sesiune de Bacalaureat”, menționează Ion Scutaru.

Tot în acest an, elevii nu mai sunt nevoiți să poarte măști de protecție în timpul examenelor.

„Elevii care susțin anul acesta examenele de Bacalaureat nu mai poartă măști de protecție în timpul testării. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a venit cu o recomandare în ceea ce privește purtarea măștii, respectarea distanței sociale și dezinfectarea mâinilor și a spațiilor închise”, susține șeful Direcției Generale Educație Ialoveni.

Cu toate acestea, efectele pandemiei nu pot fi neglijate, deoarece starea de urgență în sănătate publică a fost instituită la scurt timp după începerea ciclului liceal.

Publicitate

„Pandemia a avut un efect nociv și asupra sistemului de învățământ. Toate cadrele didactice antrenate, toți elevii care au participat la procesul educațional au izbutit cu bine până la urmă și fiecare va avea un rezultat final pe măsura implicării de-a lungul anilor. Însă, această stare de lucruri nu a micșorat din calitatea sistemului de învățământ și a obiectivelor propuse”, menționează Ion Scutaru, șeful Direcției Generale Educație Ialoveni.

Vera Balan, președinta Centrului de Bacalaureat, Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă” din orașul Ialoveni, afirmă că organizarea și monitorizarea examenului a rămas la fel și în acest an. Cele mai importante măsuri anti-plagiat fiind aceleași – controlul prin detectorul de metale și funcționarea camerelor de supraveghere în fiecare sală de testare.

„Modalitatea de organizare a examenului a devenit deja tradițională. Regulamentul există de ani buni și îl punem în fiecare an în aplicare, cu strictețele de rigoare. Elevii sunt monitorizați video, sunt prezenți asistenți ai Comisiei în fiecare sală, în acest an sunt patru săli de examen”, susține Vera Balan.

La centrul de Bacalaureat din orașul Ialoveni, la sesiunea de examen a participat și o elevă cu dizabilități. În acest context, conform regulamentului de desfășurarea a examenului, perioada de testare se prelungește cu o oră.

„În acest an la Centrul nostru de Bacalaureat este un singur copil care a solicitat printr-o cerere și printr-un certificat medical confirmativ prelungirea timpului de scriere cu o oră, dar astăzi nu a folosit timpul, i-a fost suficiente cele trei ore”, menționează președinta Centrului de Bacalaureat de la Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă” din orașul Ialoveni.

Planuri după sesiunea de Bacalaureat: studii superioare și dezvoltarea unor afaceri noi



După examen, elevii erau bucuroși că au susținut încă un examen. Întrebați despre cum a decurs examenul, mai mulți tineri au afirmat că testul era mai ușor decât se așteptau și că a fost accesibil chiar și pentru cei care nu au studiat în mod regulat.

Valeria

„Dacă ai învățat, aveai despre ce scrie la examen. La item-ul unde trebuia să scriem un eseu, tema era despre publicitate: care sunt avantajele și dezavantajele ei. La „Cultură și Civilizație” trebuia să scriem despre un oraș din țările unde se vorbește limba engleză și, respectiv, nu era posibil să nu scrii nimic. Deci, testul era mai ușor decât mă așteptam”.

Artiom

„A fost ușor, chiar mai ușor decât la pre-BAC. Eu cred că am luat rezultatul maxim. M-am pregătit intensiv și am încredere în forțele proprii”.

Felicia

„Mi-a fost un pic cam greu. Erau exerciții care aveau variante de răspuns neclare, toate se potriveau, dar, evident, doar una era corectă. Îmi doresc o notă cel puțin trecătoare. Cu toate că a fost un examen de Bacalaureat, a fost destul de obișnuit, am avut posibilitatea să-l scriu timp de patru ore și nu trei, așa cum este de obicei, dar nu am avut nevoie de timpul în plus”.

Jasmin

„Examenul a fost accesibil, pentru cei care au învățat, desigur. Informații și cărți și teste de pregătire au fost multe, deci chiar nu a fost o problemă. Dacă te pregătești sârguincios, sunt sigură că ai putea susține cu o notă bună examenul de azi”.

Cristina

„Pentru mine examenul a fost destul de ușor, fiindcă am participat și la olimpiada de limbă franceză la nivel republican. Testul mi s-a părut destul de accesibil, cred că și pentru cei care nu au note foarte bune a fost totul pe înțeles”.

Faptul că încă nu știu rezultatele examenelor nu îi oprește pe absolvenți să viseze la un viitor prosper, fie aici, în R. Moldova, fie în străinătate.

Valeria

„Cred că voi trece granița pentru a-mi continua studiile, fiindcă diploma de licență de la universitățile de la noi nu este prea recunoscută peste hotare. Dacă ar fi să rămân, mi-aș alege o facultate cu studii la frecvență redusă. Mă conduc de cele mai solicitate și bine plătite profesii, astfel voi alege între Business și Administrare, Turism sau Marketing.

Pentru tânăra generație sunt multe riscuri în Moldova. Întâi de toate, sunt salariile, care nu sunt tocmai la nivelul așteptărilor noastre și care îți oferă doar posibilitatea de a supraviețui și nu de a te dezvolta. Sper, totuși, că, în curând, vom putea fi membru al Uniunii Europene, astfel crescând și nivelul de trai”.

Felicia

„Planurile de viitor sunt să aplic la mai multe universități, inclusiv în România. Nu am decis ce facultate să urmez, însă Economia și Relațiile Internaționale îmi stârnesc interes. Cred că, după studii, aș reveni în R. Moldova, fiindcă aici e bine să-ți deschizi o afacere”.

Jasmin

„În viitorul apropiat, voi rămâne la studii în R. Moldova, decizia dată a fost luată împreună cu părinții. Am două variante pentru a-mi urma studiile: Academia Militară sau Design Interior ori IT la Universitatea Tehnică din Moldova.

Există aspecte pozitive și aspecte negative în ceea ce privește decizia de a rămâne în țară. Pozitiv este faptul că rămân alături de părinți, de prieteni, iar în altă țară cred că îmi va fi mai dificil, pentru că este o altă limbă, o altă cultură. Însă, pe de altă parte, sistemul nostru este învechit și are nevoie de schimbare”.

Artiom

„Pentru viitor am planuri mari: să-mi deschid propria afacere și să am o companie de succes. Mi-am ales desigur și o facultate, doar că voi studia la frecvență redusă, pentru că planurile mele sunt destul de mărețe și nu știu dacă voi reuși să îmbin toate activitățile în același timp.

Am analizat toate posibilitățile de viitor, de studii, dar am decis să rămân în Moldova, deoarece aici sunt multe oportunități, trebuie doar să-ți dorești să le vezi”.

Publicitate

Cristina

„Doresc să rămân în R. Moldova. Așa am decis de când eram încă mică. Voi depune actele la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, fiindcă sunt o fire activă și, de aceea, cred că mă voi descurca având această profesie.

Cred că unele riscuri în ceea ce privește decizia de a rămâne în țară este lipsa unor locuri de muncă vacante, fiindcă cele bune deja sunt ocupate, salariul mic la început de carieră, însă toate acestea sunt trecătoare și, cu timpul, este posibil să ai o carieră de succes și acasă”.

În anul 2022, sesiunea de Bacalaureat se desfășoară în perioada 03 iunie – 21 iunie. Din numărul total de centre de Bacalaureat din acest an, două s-au aflat în raionul Ialoveni.



În anul 2021, conform clasamentului pe raioane și municipii în funcţie de rata de promovare a examenului de bacalaureat în licee teoretice, raionul Ialoveni a avut un procentaj mai mare de promovare – 93,83%, decât rata medie la nivel național, care este de 93,4%.

Publicitate