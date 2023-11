LIVE TEXT Alegeri locale generale 2023. Peste 25% din cetățenii cu drept de vot s-au prezentat la secțiile de votare. Încălcări înregistrate de Poliție

Duminică, 5 noiembrie 2023, în R. Moldova au loc alegerile locale generale. Cetățenii urmează să aleagă 898 de primari și 11 058 de consilieri în consiliile locale de nivelul I și II. Pentru cele 898 de mandate de primar s-au înregistrat în cursa electorală 3 297 de persoane, iar pentru 11 058 de mandate de consilier – 45 775 de persoane. Pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău au fost înregistrați douăzeci și șapte de candidați. La urnele de vot sunt așteptați 2 758 810 de alegători.

Cu două zile înainte de desfășurarea scrutinului, Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a decis anularea înregistrării la alegeri a candidaților partidului Șansă, afiliat oligarhului Ilan Șor. Astfel, în dreptul tuturor concurenților electorali din partea partidului Șansă, va fi aplicată ștampila cu mențiunea RETRAS.

Pentru alegerile locale generale, CEC a tipărit 7 669 667 buletine de buletine de vot, dintre care 6 068 878 în limba română și 1 600 789 în limba rusă.

UPDATE 14:59 Reprezentanții CEC susțin noi declarații de presă.

UPDATE 14:27 Nicolae Panfil, director de programe al Prom-LEX, șeful misiunii de monitorizare, susține că se înregistrează o pondere mult mai mare a situațiilor de incident raportate comparativ cu scrutinele precedente. Potrivit lui Nicolae Panfil, până la această oră au fost înregistrate 45 de cazuri de încălcare a secretului votului.

„Misiunea promo-LEX a constatat că, din totalul de 659 de semnalări raportate până la ora 14:00, au fost prelucrate cu statut de incident 314, între care în prezentul comunicat sunt incluse 270 de incidente. Putem să constatăm deja la această oră că avem o creștere sau o pondere mult mai mare a situațiilor de incident raportate comparativ cu scrutinele precedente (…).

Întreruperea pe parcursul zilei a votării procesului de filmare a operațiunilor electorale. Până la această oră avem în total 37 de cazuri constatate (…). Un alt tip de incident sau situație de incident este agitația electorală sau PR negru în perimetrul de 100 metri și/sau în incinta secției de votare pentru a determina alegerea alegătorilor au fost constatate 11 cazuri în acest sens (…).

O altă categorie de incidente sunt și deficiențele în listele electorale. Aici vorbim despre discrepanțe de adrese sau alegători decedați, sau semnături în locul altor persoane. În total sunt 22 de cazuri raportate (…). Au fost constatate, de asemenea, deficiențe în funcționarea sistemului informațional automatizat de stat (alegeri). Au fost situații diverse, de la suspendarea funcționării, sau situații când sistemul indica faptul că alegătorul a votat, iar acesta spune că nu a votat etc. Au fost în total 21 de cazuri (…).

Următorul tip de situație raportată de către observatorii Promo-LEX este și prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în incinta secției de votare sau în raza de 100 de metri. În acest sens au fost identificate 15 cazuri (…). ”, a declarat Nicolae Panfil.

UPDATE 14:15 Un alt caz a avut loc în municipiul Chișinău, în jurul orei 13:00.

La secția de votare din strada N. Costin, un alegător a sustras buletinul de vot și a părăsit incinta secției cu buletinul, conform oamenilor legii.

„Polițiștii au reușit sa-l oprească. La fața locului grupa de documentare a identificat persoana, un bărbat de 44 de ani. Acesta a fost documentat în baza art 49, alin. 4 din Codul contravențional, fiindu-i întocmit un proces verbal. Buletinul a fost întors președintelui secției de votare și a fost nimicit conform procedurii”, a comunicat Poliția.

UPDATE 14:10 Un cuplu din raionul Fălești ar fi devenit agresiv într-o secție de votare, după ce ar fi încălcat regulile electorale.

„La ora 11:45, soțul de 27 de ani, soția de 26 și copilul minor s-au prezentat la secția de votare. Bărbatul a rămas cu copilul în sală, iar femeia a luat ambele buletine și a votat în cabina de vot pentru ambii. Când a vrut să le introducă în urma de vot un președinta secției de votare i-a făcut observație, soții devenind agresivi aruncând buletinele de vot și amenințând președinta secției de votare. Cazul a fost înregistrat”, conform purtătoarei de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției (IGP) Diana Fetco.

UPDATE 13:55 Până la această oră au votat peste 700 de mii de alegători, adică peste 25% din persoanele care au fost înscrise în listele electorale din întreaga țară.

Conform Codului electoral, alegerile sunt considerate nevalabile în anumite circumscripții dacă la ele au participat mai puțin de 1/4 din numărul de persoane înscrise în listele electorale. În al doilea tur de scrutin, alegerile se vor declara nevalabile dacă au participat mai puțin de 1/5 din numărul persoanelor înscrise în listele electorale.

UPDATE 12:49 Poliția documentează mai multe cazuri de încălcări sesizate la secțiile de votare. În satul Zolonceni, din raionul Criuleni, și satul Căpriana, din raionul Strășeni, grupa de documentare a poliției se află la fața locului, unde alegătorii au fost transportați organizat, potrivit reprezentanților Inspectoratului General al Poliției (IGP).

„Un caz înregistrat în Comrat, unde un bărbat îndeamnă cetățenii să nu-și exercite dreptul la vot. Satul Mihailovca, raionul Cimișlia, ne-a sesizat un cetățean că a văzut cum o familie (soțul și soția) și-a fotografiat buletinele de vot. A fost inițiat un proces contravențional in baza articolului 49, alin 4 din Codul Contravențional. Grupa de documentare la fața locului: transportarea organizată a alegătorilor în satul Zolonceni din raionul Criuleni și satul Căpriana din raionul Strășeni”, a declarat Diana Fetco.

UPDATE 12:48 CEC reiterează faptul că la alegerea consiliului local și a primarului nu participă alegătorii care nu au înregistrare la domiciliu sau la reședința temporară în unitatea administrativ-teritorială respectivă. Termenul înregistrării domiciliului sau reședinței temporare nu poate fi mai mic de 3 luni până la data primului tur de scrutin.

UPDATE 12:46 CEC a confirmat decesul președintei consiliului electoral de circumscripție sătească Gratiște, raionul Cimișlia, în dimineața alegerilor, și a transmis condoleanțe familiei și apropiaților acesteia.

„Până la acest moment, și-au exprimat dreptul la vot circa 18% din alegătorii care au fost incluși în listele electorale. Dacă comparăm cu anul 2021, vorbim despre o descrește cu aproximativ 3% de participare la vot”, a declarat președinta CEC Angelica Caraman.

Localitatea cu cea mai mare prezență la vot – Pocrovca, raionul Dondușeni, peste 57%

Localitatea cu cea mai mică prezență – Salcia, raionul Taraclia, mai puțin de 1%

UPDATE 12:04 Valeriu Pașa, expert Watchdog, afirmă că în Chișinău se atestă cea mai ridicată prezență la alegerile locale din ultimii ani.

„Mult peste 2019 și chiar 2018 (iar vara dimineața prezența e în mod firesc mare). Chiar dacă e mai mică decât media pe țară, e ceva normal. Chișinăul mereu ia turații mai lent. Ce este însă diferit față de 2018 și 2019, e că nu știm pe cine favorizează această prezență mare. Polarizarea votului pe grupuri de vârstă și pe sectoare/suburbii s-a redus în sondajele de anul acesta. Singura polarizare vădită în Chișinău a rămas votul etnic. Numai că nu știm care e numărul de buletine de vot în diferite limbi folosit. Tradițional mai vorbitoare de rusă este Botanica, apoi Râșcani. Mai românofonă e Ciocana. Dar, în ultimii ani, s-au schimbat multe. Complexele locative noi de la Malina Mică au schimbat ponderea în sectorul Centru, la fel la Râșcani. Să faci acum ceva prognoze e o misiune tare ingrată.

P.S. Până la ora asta avem o prezență deloc proastă a tinerilor sub 35 ani în Chișinău. Având în vedere că minim 30% din cei ce figurează pe liste de fapt sunt plecați din țară, faptul că la ora actuală circa 13% din cei care su votat sunt tineri, e foarte ok. Conform statisticii oficiale, circa 17% din chișinăuieni sunt sub 36 ani”, a spus expertul într-o postare pe pagina lui de Facebook.

UPDATE 12:02 Președinta unei secții de votare din raionul Cimișlia, în vârstă de 39 de ani, a decedat duminică, 5 noiembrie. Aceasta s-a simțit rău la scurt timp după ce au fost deschise secțiile de votare din țară. Informația a fost confirmată pentru ZdG de către purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției (IGP) Diana Fetco.

„Dimineața, în jurul orei 8:30, în satul Gradiște, din raionul Cimișlia, președinta secției de votare, o femeie de 39 de ani, din aceeași localitate, a acuzat dureri în regiunea pieptului. A fost chemată ambulanța, care a preluat-o la spitalul raional din Cimișlia în terapie intensivă, dar în scurt timp a decedat”, a comunicat Diana Fetco.

Purtătoarea de cuvânt a IGP a mai menționat un alt caz, care a avut loc la Telenești.

„Un bărbat în stare de ebrietate alcoolică a boțit și aruncat pe jos buletinul de vot”, conform IGP.

UPDATE 12:00 Candidatul Partidului Platforma DA la funcția de primar general al municipiului Chișinău, Victor Chironda, își exprimă dreptul la vot.

UPDATE 11:49 Președinta Maia Sandu și-a exercitat dreptul la vot.

„(…) În primul rând, eu am votat așa cum am făcut-o de fiecare dată și voi vota mereu pentru că democrația se ține pe votul nostru. Vreau să-i îndemn și cu această ocazie pe toți cetățenii R. Moldova să meargă la vot, pentru că votul înseamnă puterea poporului și noi cu toții vrem să trăim într-o țară și în localități care sunt guvernate de puterea poporului. Eu am votat pentru oameni în care am încredere că vor munci cinstit, responsabil, dedicat, pentru binele chișinăuienilor și, evident, am votat pentru oameni care vor pune umărul pentru ca noi cu toții să realizăm proiectul de integrare europeană al R. Moldova (…)”, a declarat șefa statului.

UPDATE 11:05 Candidatul Nicolae Grigorișin la funcția de primar al municipiului Bălți și-a exprimat dreptul la vot.

UPDATE 11:00 Candidatul Blocului Electoral Ruslan Codreanu la funcția de primar general al municipiului Chișinău, Ruslan Codreanu, își exercită dreptul la vot.

„(…) Am votat pentru Chișinău, pentru oameni (…). Eu le doresc succes tututor. Indiferent de rezultate noi vom munci în continuare (…)”, a declarat Ruslan Codreanu.

UPDATE 10:30 Până la această oră au votat peste 277 de mii de persoane, conform datelor furnizate de CEC.

UPDATE 10:03 Candidatul Partidului Social Democrat European la funcția de primar general al municipiului Chișinău, Vadim Brînzaniuc, și-a exercitat dreptul la vot.

UPDATE 10:00 Candidatul Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN) la funcția de primar general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, își exercită dreptul la vot.

„(…) Chișinăul este casa noastră, a tuturor. Am votat astăzi pentru dezvoltarea capitalei R. Moldova, pentru cei mici, pentru cei în etate, pentru un oraș curat, modern (…). Vreau ca municipiul Chișinău să se dezvolte în continuare (…)”, a spus Ion Ceban, după ce și-a exprimat dreptul la vot.

UPDATE 09:00 Nicolae Panfil, director de programe al Asociației Prom-LEX, șeful misiunii de monitorizare, susține declarații de presă.

„(…) Am constatat că au avut loc cu regret patru cazuri de restricționare a accesului observatorilor sau de obstrucționare a procesului de observare liberă în secția de votare: secția 1, orașul Cahul; secția 202, sectorul Râșcani, Chișinău; secția 58, sectorul Botanica; secția 32; sectorul Botanica. precizăm că în toate aceste patru cazuri a fost vorba mai degrabă despre necunoașterea probabil a legislației electorale de către funcționarii electorali sau din alte motive a fost restricționat accesul, pentru că într-un final, către ora 07:00, observatorilor li s-a permis accesul (…)”, a declarat Nicolae Panfil.

UPDATE 08:55 În cadrul primului tur al alegerilor locale generale din 2023, nu vor fi organizate sondaje de tip exit-poll, relatează IPN. Până la expirarea termenului de depunere a cererilor privind autorizarea exit-pollurilor, nu au fost depuse solicitări.

Potrivit Rodicăi Sîrbu, șefa Direcției comunicare, relații publice și mass-media CEC , termenul limită de depunere a cererilor de solicitare a autorizării exit-pollurilor pentru primul tur al alegerilor locale generale din 2023 a expirat pe 28 octombrie, iar solicitări nu au fost înregistrate.

Pentru turul doi, din 19 noiembrie, demersurile pentru realizarea sondajelor de tip exit-poll se depun cu șapte zile înainte de scrutin.

UPDATE 08:46 Candidatul PAS la funcția de primar general al municipiului Chișinău, Lilian Carp, își exercită dreptul la vot.

„Am votat pentru un oraș mai confortabil, un oraș în care proiectele implementate nu sunt făcute de mântuială. Am votat pentru un oraș în care să avem curți bine amenajate. Am votat pentru un oraș în care să avem transport public în fiecare cartier. Am votat pentru normalitatea care trebuie să se întoarcă în municipiul Chișinău (…)”, a declarat Lilian Carp.

UPDATE 08:40 Cetățenii din municipiul Chișinău au de ales dintre 27 de candidați la funcția de primar al capitalei, după ce înregistrarea candidatei partidului Șansă, Cristina Vulpe, a fost anulată de CSE.

UPDATE 08:19 În prima oră de la deschiderea secțiilor de votare, s-au prezentat peste 53 de mii de persoane, sau aproape 2% din alegători.

UPDATE 07:56 Membrii CEC se întrunesc în ședință.

În două localități din UTA Găgăuzia nu vor avea loc alegeri pentru funcția de primar. Este vorba despre localitățile Chioselia Rusă și Cotovscoe. Iar în satul Cealâc, raionul Taraclia, alegătorii nu vor participa la alegerile pentru consiliul local. Declarațiile au fost făcute de președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angelica Caraman, într-un briefing de presă.

„În ultimele zile ale campaniei electorale au fost evenimente care ar fi putut pune în pericol suveranitatea țării (…). CEC a informat organele electorale din teritoriu și a dispus aplicarea ștampilei cu mențiunea „RETRAS” în toate buletinele de vot în dreptul tuturor concurenților electorali din partea partidului respectiv. Pentru cele 898 de fotolii de primar, astăzi candidează circa 3300 de persoane, iar pentru 11 058 de mandate de consilier în consiliile locale sunt 45 775 de candidați.

Trebuie să anunțăm că în două localități: Chioselia Rusă și Cotovscoe, din Autonomia Găgăuză, nu vor avea loc alegeri pentru funcția de primar, iar în satul Cealâc, raionul Taraclia, alegătorii nu vor participa la alegerile pentru consiliul local. În aceste localități a fost înregistrat câte un singur candidat la funcția de primar și respectiv un singur concurent electoral, în cazul căruia a fost dispusă anularea înregistrării. De asemenea, în alte 45 de localități, alegătorii vor găsi în buletinele de vot câte un singur candidat la funcția de primar, iar în 21 de localități câte un singur concurent electoral pentru funcția de consilier în consiliul local. Țin să vă anunț că la ora 07:00 au fost deschise toate cele 1958 de secții de votare din țară (…). Imediat după deschiderea secției de votare, am fost anunțați despre suspendarea votării într-o secție de votare din orașul Cantemir. Este vorba despre secția de votare 8/2 și este în legătură cu necesitatea de a retipări buletinele de vot pentru această secție. După ce problema va fi remediată, vom anunța despre reluarea votării în această secție de votare (…)”, a declarat președinta CEC, Angelica Caraman.

UPDATE 07:15 Agenția Servicii Publice (ASP) informează cetățenii cu drept de vot că, astăzi, în ziua desfășurării alegerilor locale generale, centrele multifuncționale activează de la 07:00 până la 21:00 și vor asigura eliberarea buletinelor de identitate provizorii în mod gratuit, precum și vor înmâna buletinele de identitate confecționate.

UPDATE 07:00 Secțiile de votare s-au deschis.

Conform CEC, pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023 vor fi deschise 1 958 de secții de votare. Cele mai multe secții de votare se găsesc în circumscripțiile electorale: Chișinău nr. 1, care cuprinde sectoarele și suburbiile capitalei – 305; Orhei– 83; Ungheni– 78; Soroca– 74 și Florești– 71.

Cele mai puține secții de votare vor fi deschise în circumscripțiile electorale: Basarabeasca– 15 și Dubăsari – 14.

Pentru a verifica online la ce secție de votare sunt arondați, alegătorii pot accesa pagina www.verifica.cec.md, butonul „Află unde să votezi” și, selectând adresa de domiciliu, vor afla informația despre secția de votare asociată adresei.

Sâmbătă seara, 4 noiembrie, la cele trei tipografii contractate de CEC, Î.S. „Combinatul POLIGRAFIC”, Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală” și Editura „Universul” Î.S., în prezența membrilor CEC, a avut loc lichidarea matrițelor utilizate la confecționarea buletinelor de vot acestora și nimicirea buletinelor rebut.