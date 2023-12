LIVE Ședința Parlamentului. Audieri privind evoluția dosarului „Furtul miliardului”: Un angajat al BNM, apărat de unul dintre avocații oligarhului Ilan Șor

Parlamentul se convoacă joi, 21 decembrie, în ședință. Deputații urmează să examineze 24 de proiecte de lege. Petru Macovei și Valeriu Pașa ar putea fi numiți în funcția de membru al Consiliului Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării. Candidaturile acestora au fost selectate urmare a unui concurs public, organizat de Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. De asemenea, Parlamentul urmează să aprobe demisiile a doi deputați.

UPDATE 14:15 Președintele Paralmentului, Igor Grosu, anunță o pauză până la ora 15:00.

UPDATE 13:10 În timpul audierilor, deputatul PAS Lilian Carp, președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, l-a întrebat pe guvernatorul BNM, Octavian Armașu, dacă știe cine dintre angajații instituției bancare au fost implicați în dosarul „Furtul miliardului”.

Deputatul PAS a menționat că Aureliu Colenco, unul dintre avocații oligarhului Ilan Șor, ar reprezenta BNM în instanță pe dosarul respectiv.

Guvernatorul BNM a spus că avocatul lui Șor nu este apărătorul Băncii Naționale. El a confirmat că acesta este „avocatul unui angajat al BNM”.

„Avocatul pe care l-ați numit dvs. nu este avocatul Băncii Naționale. Este avocatul pe care l-a angajat un angajat al Băncii Naționale, iar, conform legii, noi îi restituim cheltuielile. Nu noi decidem ce angajați să-și ia el. Eu aud reacțiile dvs. și le înțeleg, dar legea este lege. Ea se aplică egal tuturor (…). Încă o dată accentuez: nu Banca Națională angajează acești avocați. Noi nu-i angajăm (…) Referitor la ceea ce am făcut eu în Banca Națională după fraudă, dacă îmi cereți părerea mea profesională, cel mai bun răspuns la fraudă el de fapt s-a realizat – reforma bancară în urma căreia noi am transparentizat acționarii. Acesta a fost un efort enorm din partea BNM, un efort cu mari riscuri pentru noi, un efort în urma căruia am primit drept răspuns dosare penale pe numele angajaților. Vă rog să luați în considerare acest lucru. În ciuda presiunilor, noi am mers înainte cu această reformă, o reformă foarte riscantă și litigioasă. Totodată, noi am mers cu îmbunătățirea cadrului legal prin care am implementat cele mai bune practici de guvernanță atât în Banca Națională, cât și în băncile comerciale (…)”, a menționat guvernatorul BNM, Octavian Armașu.