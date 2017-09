„Trustul media” al unui producător de știri false din Moldova

Corneliu Ababii, un tânăr de 21 de ani, membru al organizației de tineret a Partidului Democrat, gestionează nu mai puțin de 10 site-uri care răspândesc știri false în spațiul virtual moldovenesc. Site-urile abundă de știri false (fake news), cu titluri șocante menite să atragă vizualizări. Cele mai multe prezintă accidente rutiere soldate cu zeci de morți, incendii de proporții, preziceri de cutremure și secete devastatoare sau știri despre morți înviați după înmormântare și atacuri teroriste sângeroase. Deși autorul afirmă că publică aceste știri false doar pentru a câștiga bani și că nu urmărește și scopuri politice, pe cele 10 site-uri găsim nenumărate știri care-i prezintă în ipostaze negative pe oponenții politici ai Partidului Democrat: Renato Usatîi, Andrei Năstase, Dorin Chirtoacă, Vladimir Filat sau Maia Sandu.



ABABIX.INFO a fost creat de către Corneliu Ababii pe 31 mai 2017. Pe lângă știri despre accidente sângeroase, ababix.info oferă și un amalgam de știri false despre actori celebri sau despre politicieni din România și R. Moldova. Spre exemplu, titlul unei știri ne informează că „Traian Băsescu a fost asasinat în camera lui de hotel din Milano” iar un alt titlu ne spune că ar fi avut loc un „Atac terorist la Mall în Chișinău”. Ambele știri sunt, evident, false. „Eliberarea lui Vlad Filat azi la ora 11:00 datorită lui Andrei Nastase, Alert: Banditii la libertate! #stop” este un alt titlu de pe ababix.info. Informația din titlu însă nu are nicio legătură cu textul știrii, copiat de pe site-ul Agenției de Presă IPN, și care vorbește despre redenumirea Partidului „Forţa Poporului” în Partidul Politic „Demnitate şi Adevăr”, eveniment consumat încă în decembrie 2015. Știrile de pe acest site sunt promovate de Corneliu Ababii atât pe cele două profiluri ale sale de facebook, cât și în grupuri și pe paginile de facebook pe care acesta le administrează.

ACASAEBINE.SITE este un alt site din portofoliul lui Corneliu Ababii. A fost creat în iulie 2017 și, la fel ca și ababix.info, publică laolaltă știri false despre decesul unor figuri celebre, precum actorul Sylvester Stallone, accidente grave, atacuri armate, violuri însă nu lipsesc nici subiecte despre politicieni din R. Moldova. Bunăoară, cel mai recent titlu publicat pe site este „Renato Usatîi arestat pentru trafic de ființe umane”. Alți politicieni care apar pe acest site sunt Vladimir Voronin, Andrei Năstase sau Vlad Filat.

O știre despre pavajul de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, care, conform informațiilor din știre, ar urma să fie scos la scurt timp după ce a fost pus, a fost preluată de pe site-ul de pamflete moldovandream.com, site care a lansat și pamfletul despre sirienii care ar fi trebuit să ajungă în R. Moldova, preluat apoi, în campania electorală pentru alegerile prezidențiale, cu titlu de știre veridică, de alte site-uri și de televiziunile afiliate socialiștilor și democraților.

SOCIETATE.INFO a fost inregistrat de către Cornel Ababii în aceeași zi cu ababix.info, pe 31 mai 2017. Cele două site-uri nu au doar data creării în comun ci și felul în care publică, amestecat, știri false cu caracter șocant, știri reale și pamflete despre politicieni. Câteva titluri de pe acest site: „Ultimă oră! Protest masiv în PMAN! Maia Sandu: Plahotniuc e de vină că afară e așa de cald”, „Liderul PPDA, Andrei Năstase, prins beat la volan pe o stradă din…”, „Au furat mireasa, iar apoi au violat-o în grup câteva ore în șir!”, „Îngrozitor! Și-a înjunghiat copiii, apoi și-a tăiat venele”. Urmează o știre care spune că Dodon ar vrea să schimbe imnul R. Moldova și alta despre o explozie care ar fi avut loc, din cauza căldurii, la o benzinărie din Bălți.

Și AZIACASA.INFO, creat recent, pe 2 august, răspândește informații false cu titluri șocante, subiecte cu tematică sexuală și știri despre învieri miraculoase. „Cu un copil mort în brațe, cerea bani de la trecători”, „CAZ SOCANT! A fost scoasă din mormânt după 3 ani și este încă vie, imaginile uimesc pe toată lumea! VIDEO…”, „SCANDAL în POLIȚIE! O PROSTITUATĂ s-a culcat cu 11 POLIȚIȘTI, ca să nu fie ARESTATĂ. Acum, primește o DESPĂGUBIRE RECORD”. Acestea sunt câteva dintre titlurile prin care autorul încearcă să-și agațe cititorii. Nu lipsesc nici știrile în care să figureze numele unor oameni politici de la noi. Astfel, și pe acest site regăsim știrea despre Filat, care ar putea fi eliberat din inchisoare datorită lui Năstase.

Și în știrile de pe ACTUALNEWS.INFO sunt prezente violurile, accidentele tragice sau prezicerile de cutremure catastrofale. Tot acest site anunță că facebookul și mai multe rețele de telefonie mobilă se închid, dar și că președintele României, Klaus Iohannis, ar fi fost arestat după ce mascații au luat cu asalt casa în care locuia acesta.

SERVIDE-COMPUTER.ORG este un alt site deținut de Corneliu Ababii, fiind creat pe 4 septembrie curent. Are același design și slogan ca și site-urile de mai sus și publică același gen de știri cu titluri menite să atragă clickuri.

FACEOFNEWS.INFO a fost lansat pe 23 august 2017 și abundă și el de titluri false precum este cel conform căruia „Dorin Chirtoacă a fost prins la locul crimei! VIDEO de la oprirea lui Chirtoacă de către poliție”. Din titlu reiese că Chirtoacă ar fi săvârșit o crimă extrem de gravă pe când, în realitate, acesta fusese oprit de poliție pentru a-i fi testată alcoolemia. Într-un final, s-a constatat că Chirtoacă nu consumase băuturi alcoolice.

AC-AV.COM a fost creat pe 31 ianuarie 2017 și are peste 100 de știri publicate, majoritatea false sau cu titluri manipulatorii. Aici putem găsi știri despre sfârșitul lumii, despre uraganele care vin în Moldova de la Moscova, dar și despre un „atac terorist în centrul capitalei de 1 iunie” care s-ar fi soldat cu 15 copii și 8 maturi morți.

PRO-SD.SPACE este cel mai vechi site din „portofoliul media” al lui Ababii, fiind lansat pe 22 noiembrie 2016. Ca și pe celelalte site-urile, pe pro-sd.space sunt publicate știri despre sfârșitul lumii, știri false despre personalități cunoscute care ar fi murit subit, dar și știri în care figurează numele unor politicieni din România și R.Moldova. „Igor Dodon vrea să interzică întocmirea pașapoartelor române, motivând că acestea sunt cauza migrației oamenilor în EUROPA”, este titlul unei știri. O altă „știre” de pe acest site sugerează că la Piața Centrală din Chișinău ar fi avut loc un incident extrem de grav: „Atentat la Piața Centrală! O persoană necunoscută a încercat să…”. Autorul a distribuit știrea în mai multe grupuri de pe facebook prezentând-o ca pe ceva adevărat, deși, în realitate, nu a avut loc niciun atentat.

Și site-ul MEDIARO.INFO aparține lui Ababii și a fost creat recent, pe 14 august 2017. Comun pentru majoritatea acestor site-uri este faptul că, pentru putea citi o „știre”, vizitatorii trebuie mai întâi să o distribuie pe rețelele de socializare, ceea ce contribuie la răspândirea informațiilor false cu ajutorul celor care le citesc. Pe lângă cele 10 site-uri, găzduite de același server, Corneliu Ababii gestionează și două profiluri și mai multe pagini de facebook cu ajutorul cărora răspândește știrile false. Pagina Real Life are peste 12 mii de urmăritori, în timp ce o altă pagină, Actual News, are peste 4 mii de urmăritori, iar Societate.Info are 1800 de urmăritori.

Cine este și ce spune autorul celor 10 site-uri de fake news

Corneliu Ababii, creatorul știrilor false de pe cele 10 site-uri, spune că face acest lucru exclusiv cu scopul de a aduna vizualizări și, odată cu ele, bani din publicitate. „Trăim într-o societate unde pe oameni îi intereseze mai mult activitățile negative, care duc spre rău sau durere, de exemplu că a murit o personalitate. Nu știu de ce, poate se bucură sau se întristează, dar când fac ceva bine nu au nici un interes. Eu fac asta pentru accesări, uneori scriu ca e fake news, dar pierd din accesări. E un risc, dar trebuie sa mă hrănesc și eu cumva. Sunt student și nu am multe posibilități. Îmi cer scuze de la univers că-l supăr”, spune Ababii.

Deși pe rețelele de socializare apare în mai multe fotografii împreună cu tineri membri ai organizației de tineret a Partidului Democrat din Moldova (PDM) și recunoaște că face și el parte din această organizație și participă la acțiunile organizate de aripa tânără a PDM (foto aici, aici și aici), Corneliu Ababii neagă că site-urile sale ar promova și interese politice. El spune că publică știri negative despre unii politicieni din R. Moldova doar pentru că aceștia sunt „cei mai urâți în țările noastre” și, prin urmare, aduc vizualizări. Tânărul spune că, lunar, câștigă din răspândirea știrilor false aproximativ 200 de dolari. „Pentru mine e doar o metodă ușoară dar riscantă de a face bani. Într-un fel fur atenția oamenilor și îmi cer scuze că o fac. Sunt un cerșetor de minți într-un fel, dar nu e pe mult timp. Mă obosește acest negativism”, afirmă Ababii care, deși i-am propus să ne întâlnim, a preferat să discute cu noi prin mesaje, pe facebook.

Articolul a fost realizat în cadrul Campaniei media împotriva informaţiei false şi tendenţioase – STOP FALS!, desfăşurată de Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociaţia VIP a Telejurnaliştilor Independenţi din Moldova (ATVJI).