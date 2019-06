Trei crime, aceeaşi învinuire, pedepse diferite

O crimă a avut loc în raionul Fălești, alta în raionul Cimișlia, iar a treia la Comrat. În toate trei cazuri procurorii au cerut pedepsirea făptașilor cu ani grei de închisoare, în baza aceluiași articol din Codul Penal. Pedepsele însă au fost diferite. În unul dintre cazuri, făptașul a primit închisoare cu suspendare, în altul, vinovații au fost pedepsiți cu 4 ani de închisoare cu executare, iar în cel de-al treilea – făptașii au primit 12, respectiv 13 ani de pușcărie.

27 mai 2018. O ceartă banală între câțiva săteni din Izvoare, raionul Fălești, s-a transformat într-o tragedie soldată cu moartea unui om. Viața lui Grigore Margine s-a oprit la 47 ani, în fața casei sale, după ce a primit o lovitură cu capul în figură, a căzut și s-a lovit cu capul de pietrele de pe drum.



Mărturiile rudelor

„Anul trecut, pe 27 spre 28 mai, de Duminica Mare, stăteau oamenii aici, inclusiv tatăl meu și câțiva vecini, stăteau pe bancă, pur și simplu, de vorbă, cum se întâlneau de obicei. La un moment dat au trecut doi tineri pe lângă ei, s-au salutat și au început să discute. Tăticul, pur și simplu, i-a spus unuia dintre tineri că merge prea repede cu mașina și, ca să evite accidente sau situații neplăcute, ar fi bine să meargă mai încet. La un moment dat, cumnatul acestui băiat a intervenit în discuția lui tăticu cu băiatul acela că, într-un fel, tu ce ești „gaișnic” (n.r.: polițist de patrulare)? I-a spus direct… Așa a început o situație de conflict. Situația asta nu a durat mult, nu a avansat… nici nu știu, tăticu, mai impulsiv de fire, a încercat să-i spună ce te bagi în discuție sau chestii de acest gen și acesta i-a aplicat o lovitură cu capul. Tăticu a căzut jos, fără cunoștință. A fost o comă profundă imediată”, povestește Livia Ciomschi (foto sus), fiica lui Grigore Margine.

Livia Ciomschi, fiica lui Grigore Margine, spune că incidentul în urma căruia a decedat tatăl său a avut loc lângă gardul curții lor, unde anterior era instalată o bancă

„Eram la muncă în străinătate și m-a sunat Livia, fiica, și mi-a spus: mămică, urgent, trebuie să vii acasă că tăticu-i în comă la spital. Mi-a spus cum s-a întâmplat și că l-a omorât iată cine. Nu puteam să cred așa ceva. Am luat bilet la avion și a doua zi am venit acasă. M-am dus la Bălți la spital. Era în comă. Aveam speranța că, poate, își va reveni, să mai stau de vorbă cu el. Nu și-a mai revenit și nu am mai vorbit nimic cu el. A stat în comă 4 zile și, vineri, pe 1 iunie, a decedat”, își amintește, cu lacrimi în ochi, și Elisaveta Margine, soția victimei.

Elisaveta Margine, soția victimei Grigore Margine

„A fost mașinal, în câteva secunde”

Am încercat să discutăm despre acest incident și cu Sergiu Balamatiuc, tânărul care i-a aplicat lovitura fatală lui Grigore Margine, însă soacra acestuia ne-a spus că el nu este acasă și că nu ar accepta să discute cu noi în lipsa avocatului. Ne-a prezentat ea punctul de vedere al familiei sale, în legătură cu acest caz.

„Domnul acela (n.r.: Grigore Margine) i-a zis băiatului să meargă mai încet cu mașina pe acolo. Băiatul meu îi răspunde: eu dacă mergeam tare, eram să te ucid. Mata nu sări înaintea mașinilor. El a început: voi umblați toți pe aici cu mașinile și îi drept, poate într-adevăr umblă tinerii cu mașina cu viteză pe acolo și îl deranja pe om, dar ce, deja trebuie să sai înaintea mașinilor? Trebuie să sai în cap la oameni să te calicească cineva? Și cum s-a răstit: ce umblați pe ici și pe dincolo, ginerele numai l-a întrebat: dar matale ce, ești „gaișnic” ca să-i oprești? Și el s-a dezbrăcat de cămașă și a sărit la ginere. Ginerele-i coșcogeamite bărbat, zdravăn, mare, a pus mâinile la spate și i-a tras cu capul. Atât. Iată ce a fost. Asta a fost mașinal, în câteva secunde”, ne-a povestit Irina Budu, soacra lui Sergiu Balamatiuc, despre incidentul care a dus la decesul lui Grigore Margine.

Irina Budu, soacra lui Sergiu Balamatiuc

Făptașul, condamnat la închisoare cu suspendare

Pe 3 mai, curent, Sergiu Balamatiuc, bărbatul care l-a lovit cu capul pe Grigore Margine, a fost condamnat de Judecătoria Bălți, sediul Sângerei, la trei ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de doi ani. Potrivit datelor din dosar, acuzatorul de stat, procurorul Serghei Mititelu, „considerând că vinovăția inculpatului a fost dovedită, a solicitat de a-l recunoaște pe inculpatul Balamatiuc Serghei vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 151 alin.(4) Cod Penal și de a-i aplica o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 14 ani”. Instanța de judecată, însă, a calificat acțiunile inculpatului conform art. 149 alin. (1) Cod Penal (Lipsirea de viață din imprudență), care prevede o pedeapsă mai blândă.

„Ședințele de judecată au durat practic un an de zile. Într-un final, a fost condamnat la 3 ani de zile cu suspendare. În prezent, se află la libertate. Paradoxul este că un om a murit, el nu mai există, i-a fost încălcat direct dreptul la viață, iar cineva stă bine, merci, acasă, fără vreo pedeapsă. Închisoare cu suspendare în cazul unui omor eu nu cred că e o pedeapsă”, susține Livia Ciomschi (foto sus), considerând incorectă decizia instanței.

„Cred că ceea ce a decis judecata e după lege, cum a socotit procesul, cum a mers, că au fost martori, au fost oameni care au vorbit acolo, care au spus ce s-a întâmplat. Ei țin una și bună că eu i-am cumpărat pe toți, dar nu i-am cumpărat. Vă spun sincer din suflet și din inimă, Dumnezeu mi-e martor”, susține, pe de altă parte, Irina Budu, soacra condamnatului Sergiu Balamatiuc.

Dosarul – transferat la Curtea de Apel Bălți

Atât familia decedatului, cât și procurorii, susțin că nu sunt de acord cu sentința primei instanțe și au făcut apel, dosarul urmând să ajungă pe masa judecătorilor de la Curtea de Apel Bălți. „Nu știu cum funcționează justiția la noi. Eu, de exemplu, sunt foarte dezamăgită. Eu nu văd normal să moară un om și nimeni să nu fie pedepsit. Singurul lucru pe care eu nu-l înțeleg e de ce nimeni nu este pedepsit? Tatălui meu i s-a încălcat dreptul la viață, în rest toți trăiesc cum au trăit până acum. Cer să mi se arate un vinovat, iar acel vinovat să fie condamnat. Conform legii, mai mult nu cer”, susține Livia Ciomschi.

Ghenadie Gurițanu, procurorul raionului Fălești.

„Procurorul a solicitat închisoare cu executare, dar instanța a considerat că acțiunile urmează a fi calificate în baza art. 149, al. 1, aplicându-i o pedeapsă sub formă de închisoare cu suspendarea executării pedepsei. Sentința o considerăm ilegală și procurorul care a condus și exercitat urmărirea penală a atacat-o, ca ilegală, la Curtea de Apel”, ne-a spus, referitor la acest caz, Ghenadie Gurițanu, procurorul raionului Fălești.

Alt caz, altă pedeapsă

Un caz similar, soldat cu decesul unei persoane în urma unei bătăi, a avut loc în 2016, în satul Albina, raionul Cimișlia. Atunci, doi tineri, Vasile Cobas și Dumitru Podghirnîi, l-au bătut pe un consătean de-ai lor, care a decedat la spital câteva zile mai târziu.

„Persoana decedată a avut un conflict cu soacra mea și, peste trei zile, soțul a aflat și a vrut să vorbească cu el, să se lămurească cum a putut el să ridice mâna la mama lui. S-a dus împreună cu un om și când au intrat acolo, el (n.r.: victima) a sărit cu furca la amândoi și s-a început o bătaie”, povestește Tatiana Cobas, soția unuia dintre bărbații găsiți ulterior vinovați de „vătămarea intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, care au provocat decesul victimei”.

Tatiana Cobas

În acest caz, judecătorii au stabilit pedepse mult mai dure, în raport cu cel de la Izvoare, Fălești. Vasile Cobas a primit 13 ani de închisoare, iar a doua persoană, Dumitru Podghirnîi, s-a ales cu 12 ani de închisoare cu ispășirea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Pedepsele celor doi au fost menținute de judecătorii Curții de Apel Comrat și cei ai Curții Supreme de Justiție, ultima pronunțând o decizie irevocabilă în februarie 2019.

„La unii dau câte 4 ani și 6 luni, dar la alții…”

Tatiana Cobas spune că soțul său își recunoaște vina, dar consideră că i-a fost aplicată o pedeapsă prea aspră în raport cu unele spețe similare. „Decizia asta nu-i corectă. Are doi copii minori, un băiat de 4 ani și o fată de doi ani, el întreținea familia. Acum am rămas cu ei, n-am nicio susținere, nimeni nu mă ajută în afară de soacră”, afirmă femeia, considerând că o pedeapsă echitabilă pentru soțul ei ar fi fost „maximum 7 ani, dar nu chiar cât a decis judecătorul. La unii dau câte 4 ani și 6 luni, dar la alții… Am găsit alte cazuri, la Curtea de la Comrat, fix așa caz a fost, și au dat 4 ani și 6 luni, dar soțului meu i-au dat 13 ani”.

Cazul la care face referire Tatiana Cobas a avut loc în 2011, la Comrat, găsindu-și finalitatea abia în 2016, la Curtea Supremă de Justiție. Atunci, judecătorii au stabilit pedepse de 4, respectiv 4 ani și jumătate de închisoare cu executare pentru doi tineri care au intrat în apartamentul unui bărbat și l-au bătut cauzându-i vătămări corporale grave, care au dus la decesul acestuia.