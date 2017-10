Joc politic sau candidaţi fără integritate pentru şefia ANI?

Autoritatea Naţională de Integritate rămâne fără şef ce ambii pretendenţi la fotoliul de preşedinte au fost anunţaţi că nu au susţinut testul cu detectorul de minciuni. Teodor Cârnaţ şi Victor Strătilă nu sunt însă de acord cu constatările poligrafologului şi susţin, în continuare, că se consideră persoane integre. Teodor Cârnaţ, cel care a câştigat anterior proba scrisă şi cea orală în cadrul concursului pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al Autorităţii Naţionale de Integritate, a venit cu o serie de acuzaţii la adresa organizatorilor concursului, precizând că acesta „este o farsă”. Şi Victor Strătilă a făcut referire la „jocuri politice”.

Luni, 9 octombrie 2017, membrii Consiliului de Integritate (CI) al Autorităţii Naţionale de Integritate (ANI) au decis anunţarea unui nou concurs şi lansarea unei noi perioade de depunere a dosarelor pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al ANI, după ce au stabilit că ambii candidaţi pentru acest fotoliu, Teodor Cârnaţ şi Victor Strătilă, nu au susţinut testul la poligraf. Prin hotărârea adoptată unanim de către membrii Consiliului s-a dispus anularea concursului şi a tuturor probelor care au avut loc anterior, ambele câştigate de Cârnaţ.

Cârnaţ: „Poligraful a durat şase ore doar cu mine”

Teodor Cârnaţ (foto sus), cel care a câştigat concursul pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al Autorităţii Naţionale de Integritate (ANI) după cele două probe, scrisă şi orală, dar care a picat testul cu detectorul de minciuni, vine cu o serie de acuzaţii la adresa organizatorilor concursului.

Şi Victor Strătilă, contracandidatul său respinge rezultatele testării. „Sunt integru. Şi punctum”, ne-a transmis Strătilă. „Sunt de părerea că testul cu poligraful este mai mult o farsă. Mă aşteptam că n-o să trec poligraful pentru că, miercuri seara, Andrian Candu, preşedintele Parlamentului, în emisiunea de dezbateri cu Maia Sandu, a menţionat de trei ori că prima dată, în acest concurs, nu au fost candidaţi, că a doua oară candidaţii sunt foarte slabi şi că nici din a treia oară nu este mulţumit de cei care candidează şi că el crede că abia până la finele anului, ANI-ul va fi funcţional. Atunci, eu nu trecusem testul cu poligraful, dar credeam că aşa şi o să fie şi o să fiu descalificat anume după testul cu poligraful. Eu personal sunt de părerea că sunt integru, deoarece am fost foarte sincer la poligraf. Poligraful a durat şase ore doar cu mine. Nu ştiu dacă a mai fost aşa ceva în istorie. Întrebările au fost din diferite domenii. Parcă eu candidam la funcţia de şef al Pentagonului. Cunosc care au fost întrebările puse la procurorul general, dacă nu consumă droguri şi gata, dar la noi, au fost multe întrebări, din diferite domenii, multe întrebări personale”, îşi aminteşte Cârnaţ.

„Sunt de părere că aceste rezultate nu corespund realităţii şi cred că această aşa-numită „picare” a poligrafului m-a descalificat pe mine ca şi profesionist. Cred că nu sunt comod ca persoană pentru a fi în funcţia de şef al ANI. Am demonstrat de fiecare dată că sunt incontrolabil. Am spus asta şi la poligraf. Am spus că nu am fost influenţat politic niciodată. La fel, sunt de părerea că dacă aş fi venit şef la ANI, făceam ca această instituţie să fie funcţională. Dar, din câte văd, nu se doreşte acest lucru, mai mult se mimează”, zice Cârnaţ. Candidatul la funcţia de şef al ANI afirmă că întrebările în privinţa sa au fost diverse şi din diferite domenii. „Am fost întrebat dacă am încălcat vreodată legea în timpul exercitării funcţiei, dacă am luat foloase necuvenite ca profesor, am fost întrebat despre influenţa politică din partea partidelor, despre consumul de droguri. Au fost vreo 20 de întrebări. Eu am fost sincer. Sunt de părerea că nu meritam să fie spălate rufele cu mine, iar integritatea lui Cârnaţ să fie pusă sub lovitură”, precizează acesta. „Până la urmă, acest Consiliu poartă pecetea politicului. Este mai mult o atitudine subiectivă. Nu voi mai candida la un nou concurs. Aceste concursuri sunt nişte farse. Dacă politicienii au spus că noi suntem slabi încă miercuri şi că nu sunt mulţumiţi de candidaturile respective fără a cunoaşte rezultatele la testarea cu poligraful, m-a pus pe gânduri. Atunci am înţeles că este o comandă politică. Plus la asta, anunţul a fost făcut de Sergiu Ostaf, care a fost numit politic de către Parlament în funcţia de membru al CI. Cred că Ostaf a fost mesagerul lui Candu. Cred că este o farsă”, a punctat Teodor Cârnaţ.

Strătilă: Raportul este unul subiectiv şi angajat politic

Marţi, 10 septembrie 2017, Teodor Cârnaţ, care deţinea funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) şi-a anunţat demisia din această funcţie, după rezultatele testării cu poligraful la ANI. „Nu doresc ca numele meu să păteze CSM şi în egală măsură nu doresc ca numele meu să fie identificat cu actuala guvernare”, şi-a motivat Cârnaţ decizia. Solicitat de ZdG să facă publice rezultatele testării cu detectorul de minciuni, Cârnaţ ne-a anunţat că, iniţial, le va ataca în instanţa de judecată. „Vreau raportul detaliat, inclusiv informaţiile audio şi video. Voi merge în instanţa de judecată, pentru ca după asta să am cu ce veni la voi. Eu nu ştiu nimic. Eu ştiu doar că am fost sincer, mai sincer ca la preot am fost. Dar, vreau să văd din ce cauză sinceritatea mea nu a convins-o pe dna poligrafolog şi a ieşit că am spus minciuni. În documentul pe care-l am nu scrie nicio cifră şi e menţionat doar că testul a eşuat. La o parte din întrebări eu am recunoscut că sunt proprietăţile mele, date în chirie, dar administrate de soră. Eu am recunoscut că venitul este al meu, nu al lui Dumnezeu sau sf. Petru. Iar poligraful zice că eu am recunoscut că asta e lipsă de integritate. A doua întrebare la care aş fi minţit se referă la faptul dacă am fost influenţat politic. Acolo scrie: răspuns neconcludent. Şi la mine, şi la Strătilă e acelaşi răspuns. O altă întrebare la care scrie „răspuns neconcludent” este dacă am adoptat decizii sub influenţa politicului. E acelaşi răspuns la amândoi. Trebuie mai întâi eu să înţeleg ce înseamnă asta. Vreau raportul detaliat, doar că doamna care pe noi ne-a testat e plecată în SUA şi va reveni peste o lună. Atunci sper să-l primesc”, zice Teodor Cârnaţ.

„Eu sunt integru! Şi punctum”, ne-a transmis şi Victor Strătilă, celălalt candidat care a picat testul cu detectorul de minciuni. Marţi, acesta a publicat documentul prin care a fost informat că nu a trecut testul cu poligraful. „Raportul de cercetare a comportamentului simulat prezentat CI este unul subiectiv, angajat politic şi întocmit cu scopul de a tergiversa în continuare reformarea Sistemului Naţional de Integritate, care deja stagnează de un an şi două luni”, zice Strătilă. Conform documentului publicat, poligrafologul a considerat că Strătilă a minţit atunci când a spus că nu a primit vreodată „foloase nejustificate în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în procuratură sau CNI” în proporţie de 97,7 %. Acest fapt poate fi combătut cu declaraţia mea de avere, din care se relevă clar faptul că nu deţin apartamente de lux, palate şi alte bunuri de lux, – respectiv nu am primit foloase nejustificate. De asemenea, colegii cu care am activat în procuratură şi în CNI pot confirma acest fapt. Totuşi pentru mine rămâne un mister anume cu cine din populaţia generală am fost comparat – cu cei care deţin palate şi alte bunuri de lux şi au trecut cu brio testul, sau cu cei care au activat cinstit, nu au acumulat averi nejustificate şi au picat testul?”, se întreabă Strătilă.

Ostaf: „Decizia Consiliului este unanimă”

Totodată, expertul a mai stabilit în cazul lui Victor Strătilă că acesta a minţit în proporţie de 99,9% atunci când a zis că „nu a admis falsuri şi nu a influenţat necorespunzător colegii sau subalternii în legătură cu orice acte ale comisiei, inclusiv încetarea, iniţierea sau propunerea sancţionării”. „Acest fapt este combătut prin lipsa dosarelor penale prin care mi s-ar fi adus învinuiri de fals în acte publice, precum şi prin lipsa plângerilor din partea membrilor CNI, sau a subalternilor din cadrul Aparatului CNI de influenţe necorespunzătoare în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Mai mult ca atât, anume eu am fost cel care de mai multe ori am sesizat Parlamentul şi societatea civilă despre anumite cazuri în care un membru al CNI s-a dedat la asemenea practici”. La întrebările dacă a îndeplinit indicaţiile politicienilor, Strătilă, la fel, a spus că nu, doar că poligrafologul a menţionat că rezultatul este neconcludent şi nu poate fi formulată o opinie cu referire la veridicitatea răspunsului.

Sergiu Ostaf, membrul CI al ANI ,care a prezidat şedinţa Consiliului în care au fost anunţate rezultatele testării la poligraf, respinge acuzaţiile aduse de Teodor Cârnaţ, cu referire la faptul că ar fi fost „mesagerul lui Andrian Candu” şi la influenţa factorului politic. „Ambii candidaţi nu au susţinut proba de poligraf. Proba se face în baza riscurilor determinate de Consiliul de Integritate. Aceste riscuri sunt verificate de poligrafologul calificat, specializat, instruit în SUA şi acreditat. Decizia Consiliului a fost luată în baza rezultatelor… Restul, ce povesteşte fiecare persoană, îi priveşte. Nu vreau să comentez lucruri care nu mă privesc. Decizia Consiliului este unanimă, fără opinii separate”, a punctat Ostaf, pentru ZdG.

„CI nu poate să-şi motiveze decizia de respingere a candidatului doar în baza testului la poligraf”, susţine însă, experta Galina Bostan de la Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei, cu referire la eliminarea lui Cârnaţ şi Strătilă din cursa pentru şefia ANI. „Presupun că va exista o hotărâre a Consiliului cu privire la concurs. În acea hotărâre trebuie să fie indicate şi dezvoltate motivele respingerii candidaţilor”, punctează Bostan.