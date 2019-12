Cum a apărut „Cutia cu daruri” de Crăciun în cadrul diasporei din Franța

În viață, nu putem avea tot ce ne dorim, iar de multe ori limitele sunt aproape. Pe când eram copii, părinții noștri și rudele se străduiau să facă sărbătorile de iarnă cât mai frumoase. Îmi amintesc că pentru fericire nu era nevoie de mare lucru: casa plină cu oaspeți, colinde, câteva bomboane sub brad și miros de portocale. Aceste lucruri m-au marcat și sunt formula perfectă pentru sărbătorile de iarnă și acum, când sunt deja adultă. Dar, pe lângă fericirile mele, în această perioadă, gândurile îmi zboară spre cei mai puțin fericiți ca noi.

Recent, discutând cu Viorica Țimbalari, o prietenă care are o experiență de câțiva ani în identificarea și ajutorarea familiilor defavorizate, ziceam că ar fi bine și în acest an să colectăm în anturajul nostru cutii pentru cei de acasă. Rapid am dezvoltat ideea și am postat anunțuri pe rețelele de socializare pentru prieteni și în grupul „Mămicile din R. Moldova la Paris”. Așa a apărut campania „Cutia cu daruri” de Crăciun în Franța. Lucrurile au luat amploare rapid. Peste douăzeci de mămici din mai multe orașe de lângă Paris s-au oferit a fi voluntare pentru a colecta „Cutia cu daruri”. Fiecare dintre ele s-a adresat prietenilor, cumătrelor și rudelor, convingându-le să pregătească mici atenții pentru copii.

Oamenii cu suflet bun au pus în „Cutia cu daruri” ceea ce au considerat că ar face o mică bucurie copiilor care, poate, nu mai visează la Moș Crăciun. Printre daruri sunt bomboane, biscuiți, jucării, produse de igienă personală, rechizite școlare și, după posibilitate, câteva hăinuțe. Pregătirea cutiilor a devenit o activitate frumoasă în sânul familiilor, fiind implicați și cei mai mici. Copiii au scris mesaje și au desenat pentru destinatarii cutiilor cu speranța de a le aduce un zâmbet în ajun de sărbători.

Conaționalii noștri s-au implicat cu deosebit entuziasm. Natalia Șeremet, o iscusită cofetară, stabilită de ceva timp în Franța, a pregătit un tort pe care l-a vândut. Cu banii obținuți, Natalia a organizat o cutie cu cele necesare pentru un băiețel de doi ani din raionul Căușeni, care este crescut doar de mămica lui, o femeie cu necesități speciale.

Ana Davidoglu, cunoscută maseză din regiunea pariziană, a amenajat o cutie pentru clienții ei care doresc să facă o mică donație, iar cu bugetul respectiv urmează să completeze mai multe cutii cu daruri.

Fetele s-au mobilizat și au făcut mesaje video de sensibilizare pe rețelele de socializare. Diana Roșca a vorbit de campania noastră vecinelor din bloc care sunt de mai multe origini, iar cele din urmă i-au bătut de mai multe ori la ușă pentru a-i aduce pungi cu dulciuri pentru copiii din R. Moldova.

Acasă, cutiile sunt primite de la transportatorii de colete și distribuite de șapte voluntari, prieteni ai Vioricăi Țimbălari. Ei s-au oferit să ducă darurile direct în mâinile copiilor, pentru a vedea mica rază de fericire de pe chipurile lor. Cum ziceam, Viorica are câțiva ani de experiență în acest sens și are liste lungi cu nume ale beneficiarilor centrelor de plasament pentru mame și copii, case de copii și familii defavorizate de pe întreg teritoriul R. Moldova.

Aici, în Franța, vom colecta daruri până în ultima zi a lunii noiembrie. În decembrie, voluntarii de acasă și-au propus să distribuie „Cutia cu daruri” cât mai rapid posibil.

Mobilizarea și rezultatele obținute până la acest moment sunt peste așteptările noastre. Pe lângă toate bucuriile, am cunoscut oameni deosebiți. Nici nu bănuiam că unii locuiesc nici la un kilometru de mine.

Campania „Cutia cu daruri” de Crăciun ne-a convins că oameni buni există peste tot!

Ecaterina Țurcan Hacina, Franța