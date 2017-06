Un con­flict între vecini, sol­dat cu 3 roţi tăi­a­te, a ajuns să fie solu­ţio­nat abia la Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie (CSJ), după mai bine de 3 ani de şedinţe de jude­ca­tă în instanţe­le ierar­hic infe­ri­oa­re. Ele­na Gavri­li­ţa, ori­gi­na­ră din satul Soco­la, raio­nul Şol­dă­neşti, spu­ne că, în 2014, niş­te con­să­te­ni i-ar fi tăi­at 3 anve­lo­pe de la maşi­nă şi, pen­tru că poli­ţi­ş­tii i-au amen­dat pe pre­su­pu­şii făp­ta­şi fără a le pro­ba vino­vă­ţia, aceş­tia au obţi­nut ulte­ri­or anu­la­rea amen­zi­lor, după care au chemat-o în jude­ca­tă pen­tru calomnie.

Acum, după ce CSJ şi-a spus ulti­mul cuvânt în pro­ce­sul „celor 3 roţi tăi­a­te”, Ele­na Gavri­li­ţa, cea care în 2014 s-a ales cu o pagu­bă de aproa­pe 5 mii de lei, este obli­ga­tă să achi­te şi pes­te 10 mii de lei drept dau­ne mate­ri­a­le celor pe care i-a învi­nu­it că i-au tăi­at roţi­le, dar a căror vino­vă­ţie nu a putut fi demon­stra­tă de oame­nii legii.

Trei anvelope tăiate, două amenzi anulate şi un proces de judecată contra statului

Ele­na Gavri­li­ţa spu­ne că, în noap­tea de 5 spre 6 ianu­a­rie 2014, se afla în vizi­tă la mama sa, în satul Soco­la, raio­nul Şol­dă­neşti. Noap­tea, pe la ora două, aceas­ta a fost tre­zi­tă de lătra­tul câi­ne­lui, iar când a ieşit afa­ră a văzut două per­soa­ne care au fugit de lân­gă maşi­na par­ca­tă în cur­te. Cei doi, pe care feme­ia spu­ne că i-a recu­nos­cut ca fiind niş­te săte­ni care locu­iau în apro­pi­e­re, şi cu care se cer­ta­se cu o sea­ră mai devre­me, i-au tăi­at trei roţi ale maşi­nii. A doua zi, Ele­na Gavri­li­ţa a depus o plân­ge­re la poli­ţie şi, între­ba­tă dacă bănu­ieş­te pe cine­va, ea le-a spus poli­ţi­ş­ti­lor că i-ar fi recu­nos­cut pe veci­nii cu care se cer­ta­se, Ana­to­lie şi Ser­ghei Popu­şoi, tată şi fiu. În baza plân­ge­rii feme­ii, poli­ţi­ş­tii i-au amen­dat pe Ana­to­lie şi Ser­ghei Popu­şoi cu câte 600 de lei fie­ca­re. Aceş­tia, însă, au con­tes­tat amen­zi­le în instanţă, moti­vând că nu au comis aceas­tă fap­tă şi că nu poar­tă nicio vină pen­tru dete­ri­o­ra­rea anve­lo­pe­lor. Pe 5 mai 2014, Jude­că­to­ria Şol­dă­neşti le-a dat drep­ta­te şi a anu­lat amen­zi­le. În hotă­rârea jude­că­to­ri­lor se spu­ne că poli­ţis­tul a apli­cat amen­zi­le „numai din depo­zi­ţi­i­le vic­ti­mei, fără a fi pro­ba­tă vino­vă­ţia prin alte mij­loa­ce”.

După ce au obţi­nut anu­la­rea amen­zi­lor, Ana­to­lie şi Ser­ghei Popu­şoi au acţio­nat în jude­ca­tă Minis­te­rul Jus­ti­ţi­ei şi Inspec­to­ra­tul de Poli­ţie Şol­dă­neşti, cerând înca­sa­rea pre­ju­di­ci­u­lui mate­ri­al, moral şi com­pen­sa­rea chel­tu­ie­li­lor de jude­ca­tă. Ast­fel, Ser­ghei Popu­şoi a cerut înca­sa­rea, din con­tul sta­tu­lui, a unui pre­ju­di­ci­ul mate­ri­al de 1772 de lei şi moral – de 10 mii de lei, iar Ana­to­lie Popu­şoi a soli­ci­tat un pre­ju­di­ciu mate­ri­al de 2 903 lei şi pre­ju­di­ciu moral de 10 mii de lei. De ase­me­nea aceş­tia au soli­ci­tat, supli­men­tar, înca­sa­rea chel­tu­ie­li­lor pen­tru trans­port, în mări­me de 169 de lei, şi 300 de lei pen­tru ser­vi­ci­i­le avo­ca­tu­lui.

La 3 decem­brie 2014, Jude­că­to­ria Şol­dă­neşti le-a res­pins acţiu­nea. La fel a făcut şi Cur­tea de Apel Bălţi, pe 12 mar­tie 2015, iar pro­ce­sul a ajuns la CSJ. În august 2015, şi CSJ a res­pins recur­sul lui Ana­to­lie şi Ser­ghei Popu­şoi ca fiind inad­mi­si­bil.

Victima vinovată

Între timp, în para­lel cu pro­ce­sul con­tra sta­tu­lui, cei doi s-au adre­sat cu o cere­re de che­ma­re în jude­ca­tă pri­vind repa­ra­rea pre­ju­di­ci­u­lui mate­ri­al şi moral şi împo­tri­va Ele­nei Gavri­li­ţa. Aceş­tia şi-au moti­vat acţiu­nea prin fap­tul că, „în urma unei plân­geri calomni­oa­se depu­se de către pârâ­tă împo­tri­va lor, pre­cum şi în urma cer­ce­tă­ri­lor efec­tu­a­te de către IP Şol­dă­neşti”, au supor­tat chel­tu­ieli mate­ri­a­le şi „au sufe­rit ruşi­ne în faţa comu­ni­tă­ţii, acest lucru făcându-i să sufe­re psi­hic, fapt pen­tru care pârâ­ta ar tre­bui să-i des­pă­gu­beas­că şi moral”. Ast­fel, ambii au cerut dau­ne mora­le a câte 10 mii de lei pen­tru fie­ca­re plus înca­sa­rea din con­tul Ele­nei Gavri­li­ţa a sumei de 1772 de lei în bene­fi­ci­ul lui Ser­ghei Popu­şoi şi 2903 lei în bene­fi­ci­ul lui Ana­to­lie Popu­şoi pen­tru chel­tu­ieli de trans­port, ser­vi­ci­i­le avo­ca­tu­lui şi tra­ta­ment medi­cal.

Dacă în pro­ce­sul de jude­ca­tă con­tra Minis­te­ru­lui Jus­ti­ţi­ei şi a IP Şol­dă­neşti Ana­to­lie şi Ser­ghei Popu­şoi nu au avut sorţi de izbân­dă, atunci împo­tri­va Ele­nei Gavri­li­ţa aceş­tia au avut câş­tig de cau­ză. Pe 5 mai 2016, Jude­că­to­ria Şol­dă­neşti a admis parţi­al soli­ci­tă­ri­le celor doi şi a dis­pus înca­sa­rea de la Ele­na Gavri­li­ţa, în bene­fi­ci­ul lui Ana­to­lie Popu­şoi, a pre­ju­di­ci­u­lui mate­ri­al de 2903 lei, a unui pre­ju­di­ciu moral de 2000 de lei şi a chel­tu­ie­li­lor de jude­ca­tă în mări­me de 2540 lei. În total 7443 de lei. Şi pen­tru Ser­ghei Popu­şoi instan­ța a dis­pus un pre­ju­di­ciu mate­ri­al de 1772 de lei, dau­ne mora­le de 1000 de lei şi chel­tu­ie­li­le de jude­ca­tă de 2540 de lei. În total 5312 lei.

Nemulţu­mi­tă de deci­zia instanţei, Ele­na Gavri­li­ţa a făcut apel, iar la 1 sep­tem­brie 2016, Cur­tea de Apel Bălţi a emis o nouă hotă­râre care anu­la pla­ta pagu­be­lor mora­le, păs­trând însă pre­ju­di­ci­i­le mate­ri­a­le la care se adă­u­gau 400 de lei drept chel­tu­ieli pen­tru ser­vi­ci­i­le de asis­tenţă juri­di­că. Fami­lia Popu­şoi nu a agre­at deci­zia şi s-a ajuns şi de aceas­tă dată la CSJ care, în apri­lie 2017, a menţi­nut deci­zia Curţii de Apel Bălţi.

Cu roţile tăiate şi bună de plată

Ast­fel, în urma hotă­rârii defi­ni­ti­ve a CSJ, Ele­na Gavri­li­ţa este obli­ga­tă să achi­te fami­li­ei Popu­şoi dau­ne mate­ri­a­le de pes­te 10 mii de lei, la care se ada­u­gă şi ono­ra­ri­ul exe­c­u­to­ru­lui jude­că­to­resc. Feme­ia spu­ne că dacă ar fi şti­ut că se va ajun­ge aici, nici nu mai scria plân­ge­re la poli­ţie. „Eu am fost cu anve­lo­pe­le tăi­a­te şi tot eu sunt vino­va­tă acum. Tre­bu­ia să nu fac nici apel la poli­ţie. Să fi şti­ut că va fi aşa… Nu m-am aştep­tat la aşa ceva, să ajung tot eu vino­va­tă. Pen­tru ce? Doar pro­ce­se­le ver­ba­le poli­ţia le-a făcut, nu eu. Poli­ţia le-a făcut lor pro­ces con­tra­venţio­nal, dar nu a făcut inves­ti­ga­ţii care să demon­stre­ze. Le-au pus 600 de lei, dar ei au con­tes­tat în jude­ca­tă şi le-au anu­lat amen­zi­le. Eu am fost şi cu pagu­bă şi încă m-am tre­zit şi cu chel­tu­ieli pe jude­ca­tă”, spu­ne Ele­na Gavri­li­ţa.

De cea­lal­tă par­te, Ana­to­lie Popu­şoi spu­ne că nu el i-a tăi­at roţi­le Ele­nei Gavri­li­ţa şi că, din moment ce nu i-a fost demon­stra­tă vino­vă­ţia, a avut tot drep­tul să cea­ră recu­pe­ra­rea chel­tu­ie­li­lor de jude­ca­tă. „S-a legat de mine şi de fecior că i-am tăi­at roţi­le la maşi­nă, dar nu a fost nicio exper­ti­ză, nicio dova­dă. Nimic, numai min­ciuni. Ne-a pur­tat pe noi 3 ani de zile, eu sunt inva­lid de gru­pa a doua. Mai pe scurt, m-a tul­bu­rat de cap cu totul, am fost şi prin spi­tal, şi lea­curi am pri­mit. Pen­tru ce toa­tă asta? Eu nu am greşit şi nu sunt vino­vat cu nimic”, ne-a decla­rat băr­ba­tul.

Eca­te­ri­na Popu­şoi, soţia lui Ana­to­lie, spu­ne că Ele­na Gavri­li­ţa ar fi dat vina pe ei din cau­za unui con­flict mai vechi între cele două fami­lii şi că dau­ne­le pe care urmea­ză să le înca­se­ze sunt prea mici. „Pagu­ba mate­ria­lă să fie bună s-o plă­teas­că, pen­tru că s-au ter­mi­nat toa­te instanţe­le. Să mulţu­meas­că pen­tru ace­ea că măcar cele 3 mii (n.r.: pagu­ba mora­lă ceru­tă) i s-au scos. Cât am fost noi umi­li­ţi în faţa satu­lui, eu încă nu-s mulţu­mi­tă cu deci­zia asta”, spu­ne feme­ia.