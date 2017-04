(VIDEO) REPORTAJ: „Dumnezeul creştinilor nu este un Dumnezeu pedepsitor, ci unul milostiv”

În aju­nul săr­bă­to­ri­lor de Paş­ti am făcut o vizi­tă tine­rei fami­lii Andro­na­che. La uşa apar­ta­men­tu­lui scăl­dat în lumi­na ador­mi­tă a apu­su­lui de soa­re am fost întâm­pi­na­ţi de Andrei (4 ani) şi Dumi­tru (3 ani) – doi copii vese­li care ne zâm­beau dis­tra­ţi stând în spa­te­le mamei lor, Ali­na. Ion Andro­na­che i-a che­mat pe cei mici să-l aju­te să ordo­ne­ze jucă­ri­i­le împră­ş­ti­a­te prin came­ră, îna­in­te să aflăm cum trec săr­bă­to­ri­le sfin­te în fami­lia lor.

„Mă doare să văd că biserica este politizată”

Ion are stu­dii muzi­ca­le – a absol­vit Con­ser­va­to­rul din Vie­na, apoi a stu­di­at drep­tul, iar în urmă cu doi ani a înce­put să stu­die­ze teo­lo­gia. „M-am înde­păr­tat de bise­ri­că atun­ci când am văzut toa­te nele­giu­i­ri­le pe care le face bise­ri­ca. O peri­oa­dă înde­lun­ga­tă nici nu voiam să păşesc pra­gul bise­ri­ci­lor, dar, în urmă cu doi ani, l-am regă­sit pe Hris­tos şi atun­ci am decis să revin în lăca­şul sfânt. A fost ca un vis pen­tru mine”, recu­noa­ş­te Ion, deşi spu­ne că nu i-a fost uşor atun­ci, nu-i este deloc uşor nici acum.

„Sunt mai rebel. Optez pen­tru cre­ş­ti­nis­mul auten­tic, dar nu pen­tru ceea ce avem acum. De obi­cei, îmi este greu să tac atun­ci când văd ce fac cei de la Mitro­po­lie. Mă doa­re să văd că bise­ri­ca este poli­ti­za­tă, iar Mitro­po­li­tul este mereu de par­tea can­di­da­tu­lui care are cele mai mul­te şanse să câş­ti­ge. Aco­lo sunt mul­te inte­re­se. Sunt în joc bani mari… Tot­o­da­tă, sunt cate­goric împo­tri­va ori­că­rei taxe în bise­ri­că. Con­si­der că este un mare păcat să comer­ci­a­li­ze­zi ser­vi­ci­i­le reli­gi­oa­se. Nu este corect nici atun­ci când omul scrie pe o foiţă nume­le celor pen­tru care vrea ca pre­o­ţii să se roa­ge, plă­teş­te şi plea­că. Mai bine să-şi ia un răgaz, să se retra­gă pen­tru câte­va minu­te şi să se roa­ge”, susţi­ne Ion, care a fost în repe­ta­te rân­du­ri cri­ti­cat de une­le feţe bise­ri­ceş­ti pen­tru fap­tul că spu­ne lucru­ri­lor pe nume.

„Sâmbătă ne odihnim, ca seara să ne bucurăm de Învierea Domnului”

În fami­lia Andro­na­che Paş­te­le este învă­lu­it de un aer spi­ri­tu­al, care le umple ini­mi­le cu lini­ş­te şi împă­ca­re. „Învi­e­rea Dom­nu­lui este cea mai impor­tan­tă săr­bă­toa­re. Este înce­pu­tul şi apo­ge­ul tutu­ror săr­bă­to­ri­lor cre­ş­ti­ne de pes­te an. Prin naş­te­rea, răs­tig­ni­rea, moar­tea şi învi­e­rea sa, Hris­tos ne-a ofe­rit şan­sa de a dobân­di via­ţa veş­ni­că. Ast­fel, Învi­e­rea este un pri­lej de bucu­rie de nedes­cris pen­tru toţi cre­ş­ti­nii. Pen­tru a simţi cu ade­vă­rat bucu­ria Învi­e­rii Dom­nu­lui, tre­bu­ie să conş­ti­en­ti­zăm şi să tră­im toa­te eve­ni­men­te­le din Săp­tămâ­na Pati­mi­lor. De ace­ea, în joia Pati­mi­lor mer­gem la bise­ri­că şi par­ti­ci­păm la Denia celor 12 Evan­ghe­lii”, înce­pe să des­crie Ion. „Acest an va fi pen­tru noi unul mai deo­se­bit, pen­tru că la bise­ri­ca la care mer­gem a fost ame­na­ja­tă o încă­pe­re unde pot sta mame­le cu copii. Aşa că vom fi împre­u­nă”, ada­u­gă cu entu­zi­asm Ali­na, mângâindu-şi bur­ti­ca, în care sălă­ş­lu­ieş­te cel de-al tre­i­lea copi­laş. „Vine­ri, mer­gem la bise­ri­că să facem proho­dul Dom­nu­lui. Sâm­bă­tă ne odih­nim, ca sea­ra, spre dumi­ni­că, să mer­gem la bise­ri­că şi să ne bucu­răm de Învi­e­rea Dom­nu­lui. Avem mare noroc de buni­cu­ţe­le noas­tre care ne alin­tă şi vop­sesc ouă­le şi coc cozo­na­cul de casă, cu care îşi bucu­ră stră­ne­poţii”, zâm­beş­te Ion.

Potri­vit lui, esenţa săr­bă­to­ri­lor de Paş­ti nu sunt buca­te­le cu care încear­că gos­po­di­ne­le să aco­pe­re mese­le, ci pre­gă­ti­rea spi­ri­tu­a­lă. „De asta noi nici nu pre­gă­tim o masă spe­cia­lă. Nu găsim ros­tul să iro­sim foar­te mulţi bani pen­tru pre­gă­ti­rea unor buca­te pe care nu le vom putea mân­ca şi pe care vom fi nevo­iţi să le arun­căm. Pre­fe­răm să facem alte lucru­ri cari­ta­bi­le. Ast­fel, cina noas­tră va fi una ordi­na­ră, iar pen­tru că este wee­kend, vom găti toţi patru, împre­u­nă. Desi­gur, nu vom uita şi să cioc­nim ouă, dar asta mai mult pen­tru că este o tra­di­ţie a nea­mu­lui nos­tru şi cu asta ne-am obi­ş­nu­it de când eram copii. De fapt, tra­di­ţi­i­le nu sunt un lucru rău, asta ne defi­neş­te, dar este impor­tant ca oame­nii să dife­renţie­ze aces­te tra­di­ţii de esenţa săr­bă­to­rii”, remar­că Ali­na, pri­vind cum cei mici se întind după umbre­le­le cocoţa­te pe dula­pul din hol.

Lipsa timpului pentru lucrurile care contează

Ali­na şi Ion mai spun că, în aceas­tă săp­tămâ­nă, tre­bu­ie să ne con­cen­trăm pe ceea ce simţim şi ceea ce păs­trăm în noi. „În Săp­tămâ­na Pati­mi­lor tre­bu­ie să conş­ti­en­ti­zăm ce înseam­nă ea cu ade­vă­rat. Paş­te­le nu este doar aşe­za­tul la masa cu buca­te sfinţi­te… Să nu uităm să fim mai buni, şi nu doar acum, ci întot­dea­u­na. Să avem timp pen­tru noi şi pen­tru fami­lia noas­tră şi să nu uităm de cei flămân­zi, pe care îi putem aju­ta şi bucu­ra cu un prânz cald. Hai­deţi să înce­tăm să cre­dem în tot felul de spe­ri­e­to­ri, cum ar fi: să nu aprin­dem focul în Ziua Sf. Foca, pen­tru că Dum­ne­ze­ul cre­ş­ti­ni­lor nu este un Dum­ne­zeu pedep­si­tor, ci unul milos­tiv. El ne înva­ţă să facem lucru­ri bune şi să-i aju­tăm pe cei din jur, dar nu să cre­dem în super­sti­ţii, şi să nu aştep­tăm minu­ni, pen­tru că minu­nea sun­tem noi şi ceea ce putem face bun în via­ţă”, sub­li­ni­a­ză Ion.

„Oame­nii se com­plac atât de mult în ruti­na din via­ţă, încât uită să se bucu­re de fie­ca­re cli­pă. Nu au timp să vor­beas­că nici chiar cu cei din fami­lie, cu copi­ii, pre­fe­rând să stea în inter­net, table­tă, tele­fon. Nu au timp să le expli­ce copi­i­lor ceva. Nu au timp să-şi sune per­soa­ne­le dra­gi. Sunt iras­ci­bi­li şi nerăb­dă­to­ri. Este tim­pul să ne luăm o pau­ză şi să pri­vim în jur, ca să înţe­le­gem ce şi cine ne face cu ade­vă­rat feri­ci­ţi”, îl com­ple­tea­ză Ali­na, strângându-şi cu drag soţul de mână.