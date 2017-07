Vara la „Artico”

„Academia Ta” este un program educaţional de vară axat pe dezvoltarea multilaterală a copiilor şi tinerilor din R. Moldova. Programul cuprinde traininguri în ateliere de artă aplicată, handmade, pictură, sculptură şi ceramică, escaladă, turism pedestru, sport, creaţie tehnică, lut polimeric, dans, improvizaţie şi actorie, robotică, excursii şi educaţie ecologică. Toate activităţile se desfăşoară la Centrul Republican pentru Copii şi Tineret „Artico” din Chişinău, iar pe parcursul a 10 zile, durata unui tur, nouă mentori şi 12 voluntari contribuie la dezvoltarea personală şi distracţia a 223 de copii. Până pe 25 august, copiii pot beneficia de oportunităţile oferite de „Academia Ta”.

Programul educaţional de vară pentru copii „Academia Ta” este la a patra ediţie. Directoarea adjunctă a Centrului pentru Copii şi Tineret „Artico”, Elena Munteanu, spune că proiectul oferă o gamă largă de activităţi menite să extindă dezvoltarea complexă a copiilor.

Activităţi extraşcolare gratuite

Instituţia le oferă celor de 5-21 de ani posibilitatea să-şi dezvolte competenţele în cinci direcţii: artistică, sportivă, tehnico-ştiinţifică, de mediu şi socială. Întrucât „Artico” e o instituţie publică, subordonată Ministerului Educaţiei, programele extraşcolare sunt oferite pe gratis.

Cei care participă la activităţi sunt aleşi în bază de concurs. Există, totuşi, anumite cheltuieli suportate de beneficiarii programelor. „De exemplu, dansurile populare. Conducătorii cercului de dans le oferă cunoştinţe şi arta dansului gratuit, însă pentru a evolua pe scenă la anumite concursuri sunt necesare costume, achiziţionarea cărora instituţia nu şi-o poate permite. Cercul de pictură presupune investiţii în ustensile precum pensulă, acuarelă, guaşă şi hârtie, acestea sunt procurate de către părinţi”, ne explică Elena Munteanu. Aceasta susţine că toate activităţile au loc transparent, informaţiile fiind publicate pe pagina oficială a instituţiei. La „Artico” este practicat şi voluntariatul, iar pentru această activitate se oferă carnet de voluntar, instituţia fiind una dintre primele acreditate în acest sens.

Programul educaţional de vară

Vara, fiecare copil poate beneficia aici de diverse activităţi pe parcursul a 10 zile. Fiecare tur are tematică diferită. Bunăoară, tematica primului tur a fost jungla. Cel de-al doilea, care s-a încheiat pe 30 iunie, a fost dedicat cosmosului. Apoi au urmat şi alte subiecte, cum ar fi armata sau cuprinsurile acvatice.

Startul activităților începe la ora 8, odată cu primirea copiilor de către mentorii grupului. Urmează înviorarea la terasă, aceasta se face într-un mod maxim distractiv. Pe fon de muzică sunt implicați toți, iar copiii participă cu interes fie la Zumba, fie la dansuri în stil sport. Plini de energie, cei mici iau micul, apoi savurează timp de trei activitățile din cele două ateliere consecutive. ”Escalada este unul dintre cele mai preferate ateliere după numărul de voturi”, afirmă directoarea-adjunctă.

Un alt atelier presupune activităţi cu lut polimeric. În cadrul acestuia, copiii modelează tot felul de bijuterii şi obiecte de decor. „Dacă iniţial credeam că acest atelier va prezenta interes doar pentru fete, acum constatăm că s-au implicat şi băieţii. Atunci când o domnişoară le propune să confecţioneze o brăţară, băieţii zic: o voi face pentru mama sau pentru surioara mea”, spune Elena. După ce bijuteriile sunt gata, acestea sunt arse într-un cuptor termic.

Alt atelier este dedicat modelării lutului. Cât despre atelierul de muzică, aflăm că acesta presupune diverse activităţi: karaoke, concursuri muzicale, jocuri distractive și cognitive.

Robotica este un cerc foarte solicitat. Aici copiii învaţă să facă diferite programări şi mici roboţi din piesele disponibile.

La Art-Terapie, sunt implementate diverse tehnici de lucru prin intermediul picturilor, modelărilor. Aici copiii sunt învăţaţi să-şi exprime emoţiile şi să depăşească anumite bariere de comunicare.

Telegrafie-viteză este activitatea prin intermediul căreia copiii au posibilitatea să stabilească legături radio cu alte ţări. Chiar zilele trecute ne-a sunat cineva de la clubul radio-maturilor din Ieşiţa, România, şi ne-a mulţumit că a reuşit să stabilească o legătură în direct cu o fetiţă de şapte ani. Sunt şi părinţi care vin să încerce cum este.

Boxul sau tenisul de masă prezintă un mare interes pentru copii, iar atelierul Hand-made le permite participanţilor să confecţioneze lucrări din diverse materiale, potrivit tematicii. Indiferent de tematică, se pune accentul pe decoruri reprezentative.

Pe lângă posibilitatea de a-şi pune în practică imaginaţia şi de a-şi petrece timpul în mod util în atelierele de creaţie, proiectul le oferă picilor posibilitatea de a se răcori în bazin şi de a beneficia de o excursie. „Din cauza ploilor, copiii din primul tur au vizitat muzeul etnografic şi vivariumul şi au avut sarcina de a identifica lucruri care au legătură cu tematica jungle. Ne propunem să-i ducem în excursie şi în afara oraşului. În anii precedenţi am fost şi la mănăstire. De exemplu, după vizita la mănăstirea Curchi au parte de un marş pedestru, nu merg tare mult pe jos, dar o distanţă optimă ca să nu obosească”, ne spune Elena Munteanu.

„Şi înfrângerea e frumoasă”

Directoarea adjunctă susţine că cel mai de preţ lucru pe care îl învaţă aici copiii este că lupta este frumoasă prin ea însăşi. Instructorii au grijă să observe reacţia celor care au fost învinşi, pentru a-i încadra în noi competiţii. În acest mod sunt învăţaţi că şi înfrângerea este frumoasă, dacă ştii s-o accepţi, şi sunt motivaţi pentru a lupta în continuare.

Pentru copiii de cinci-şapte ani există săli special amenajate, unde au posibilitatea să doarmă după pauza de prânz. „Cei mai mari au prea multă energie şi nu vor să doarmă, aşa că nici nu încercăm să-i convingem.”

Paula Rudico are 18 ani şi este voluntară în cadrul proiectului educaţional de la „Artico”. Paula spune că îi place să lucreze cu copiii pentru că este singură la părinţi, iar atunci când se află în preajma lor se relaxează. Totodată, recunoaşte că copiii necesită foarte multă atenţie şi trebuie să satisfacă capriciile fiecăruia. „Fiecare grup are programe diferite. Astăzi grupul nostru merge la robotică şi tenis, i-am împărţit câte 12 copii, ca să nu fie prea mulţi”. Paula poate lucra cu câte două echipe zilnic, una a fost la arta plastică şi alta la muzică, unde practică dansul şi cântul. „Acest tur şi-a ales ca tematică cosmosul, fiecare grup a avut ca sarcină să dea o denumire unei rachete. Echipa noastră s-a numit „Astronauţii” şi urmează să prezentăm drapelul echipei.”

Voluntara recunoaşte că munca aici este obositoare. „Ieri m-am culcat pe la 21:30, pentru că mentorul a lipsit şi am fost implicată în mai multe activităţi”. Oricum, activităţile cu cei mici o fac fericită.

Doina Obadă are 23 de ani. Ea a absolvit Colegiul Pedagogic „Ion Creangă”, după care Universitatea de Stat „Alecu Russo”. Timp de 3 ani, a lucrat în calitate de învăţătoare. „Îmi place să lucrez cu copiii, chiar dacă nu prea ai timp de odihnă. Cel mai mult îmi place să mă joc cu ei dimineaţa, atunci sunt un pic mai cuminţi, nu sunt atât de plini de energie pentru că-s somnoroşi. După ce pregătim activităţile în echipă, le prezentăm pe scenă, iar eu stau jos şi am emoţii – să nu greşească, să nu uite ceva… ”

Educaţia leagă şi menţine prietenii

Ruxandra şi Lorena sunt cele mai bune prietene, spun că s-au împrietenit încă de la grădiniţă. Fetiţelor le place la „Artico” pentru că sunt mereu în acţiune. Atelierele de escaladă şi robotică sunt cele mai preferate. Aici au învăţat că trebuie să fie prietene cu toţi, să se ajute reciproc şi să muncească în echipă. Chiar dacă băieţeii le mai dau dureri de cap, pentru că sunt mai năstruşnici… În schimb, mâncarea este gustoasă. „Terciul este cel mai gustos, salata şi cărniţa la fel”, precizează fetele.

Ele spun că nu obosesc, deşi trebuie să vină aici dis-de-dimineaţă. Şi chiar dacă atunci sunt mai somnoroase, odată cu înviorarea le trece repede şi devin cele mai energice. Tot aici privesc şi desene animate, pentru că televizorul este situat în hol, iar filmul lor preferat este „Dracula”.

Călin are opt ani şi frecventează deja a doua vară programul educaţional. Vara trecută s-a aflat aici două luni. Călin e pasionat de escaladă şi de bucatele de la cantină. Judo îl ajută să lupte, să concureze şi să înţeleagă cine este cel mai bun. El speră că va veni la programul de vară încă mult timp. „Voi veni încoace până voi fi mare”, spune băiatul.

„Am bunici la ţară, dar am decis să plecăm la mare după tabără, ca să nu-i chinuim să aibă grijă de mine. De obicei, stăteam la ei o lună, dar acolo nu am ce face, iar aici am ocupaţie. Chiar dacă sunt mulţi copii în sat, nu prea ne întâlnim… Mă joc cu câinişorul, iar bunicii mă alintă cu cireşe şi căpşuni”, mai spune băiatul.

La ora 17:00 părinţii vin după copii. Pentru programul educaţional, în cadrul fiecărui tur se achită o anumită taxă. Din suma dată sunt furnizate toate materialele necesare şi alimentele pentru cele trei mese zilnice. În cadrul programului copiii beneficiază de două-trei ateliere pe zi, bazin, excursie şi interactivitate.

La sfârşitul fiecărui tur se realizează sondaje de opinie atât cu copiii, cât şi cu părinţii. Aceste sondaje îi ajută pe organizatori să înţeleagă care sunt problemele şi ce trebuie îmbunătăţit. „Fie le dăm mai multe ateliere care le plac, fie le înlocuim pe unele, venim cu nişte îmbunătăţiri, sugestii, propuneri.”

Liliana BOTNARIUC