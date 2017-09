Un accident rutier, trei morţi şi un titlu executoriu de jumătate de milion care nu se execută de 7 ani

În octombrie 2009, Ministerul Afacerilor Interne informa că o depăşire neregulamentară şi excesul de viteză au dus la o tragedie rutieră, după ce un automobil de model „Lexus”, condus de un bărbat de 51 de ani, a ieşit pe contrasens, unde s-a izbit frontal de un alt autoturism, de model „VAZ”, care se deplasa regulamentar din oraşul Drochia spre satul Chetrosu. În urma coliziunii, şoferul „VAZ”-ului, de 39 de ani, şi soţia acestuia, de 34 de ani, au decedat pe loc, iar băiatul lor, de 7 ani, a fost internat în spital, decedând la 5 zile după accident.

S-a stabilit ulterior că la volanul automobilului care a provocat accidentul se afla Iurie Ceban, care ar fi fost implicat într-o „competiţie” pe şosea. În grija părinţilor familiei decedate a rămas fiica minoră a acestora. După mai multe şedinţe de judecată, CSJ decidea, în 2011, pedepsirea persoanei vinovate de producerea accidentului cu 9 ani şi 9 luni de închisoare în penitenciar de tip deschis şi plata a 500 mii de lei, drept prejudicii morale şi materiale. Iniţial, Iurie Ceban urma să-şi ispăşească pedeapsa la Penitenciarul nr. 10 – Goian. Pentru că activitatea acestuia a fost atunci suspendată, Departamentul Instituţiilor Penitenciare l-a transferat pe condamnatul Ceban la un alt penitenciar de tip deschis. Astfel, acesta a ajuns la Penitenciarul nr. 6 – Soroca, oraşul în care muncea şi locuia înainte de producerea accidentului.

Condamnatul care dormea acasă

Ziarul de Gardă a scris, în mai 2012, cum Eugenia Furtună, bunica fetei care a rămas în urma accidentului fără frate şi fără părinţi, încerca să lupte cu sistemul din R. Moldova pentru a-şi primi banii care i se cuveneau prin decizia definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată. Până atunci, spunea Eugenia Furtună, familia sa reuşise să recupereze de la familia Ceban aproximativ 36 mii de lei, după ce a fost vândută, la licitaţie, maşina cu care a fost produs accidentul.

Tot în 2012, l-am găsit pe Iurie Ceban acasă, la Soroca, deşi era condamnat la 9 ani şi 9 luni de detenţie. Acesta ne-a spus atunci că „sunt la închisoare, doar că am venit la pauza de masă acasă, pentru că lucrez prin contract la o firmă, ca electrician. Eu le plătesc lunar din leafa mea. Am deschis benevol pentru fetiţă un cont în bancă şi am pus 50 mii de lei, la procente. Ei au ridicat 64 de mii. Trebuiau să ia banii la 18 ani, iar atunci suma ar fi fost de două ori mai mare. Ce vor ei acum? Au trecut din nenorocire în business. Eu-s cu sovestea curată. Eu am femeie. Poate să le dau femeia lor? Ce mai vor de la mine? Să mă lase să lucrez, să nu mă distrugă moral. Dacă eu am să lucrez, o să aibă şi ei, dacă eu am să mor, nici ei nu vor avea”, ne-a spus atunci Iurie Ceban.

La scurt timp după articolul din ZdG, în primăvara anului 2013, familia Furtună intră în posesia unor imagini ce-l surprind pe Iurie Ceban, care prin sentinţa Judecătoriei Drochia a fost privat de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de 5 ani, la volanul unei maşini Nisan Maxima QX cu numere personalizate în timp ce se plimba prin zona casei în care locuieşte. Deşi anterior, pentru ZdG, Serghei Ceban, şeful Penitenciarului nr. 6 – Soroca, ne spunea că deţinutul Iurie Ceban dormea în fiecare noapte în izolator, realitatea arăta diferit. Acesta a fost surprins intrând în casa sa din oraşul Soroca, de unde a ieşit abia a doua zi, dimineaţa. În una din zilele în care a fost filat, Ceban a servit bere, iar ulterior, a urcat din nou la volan, deşi avea, oficial, interdicţie.

Cum a motivat judecătorul eliberarea deţinutului înainte de termen

Informaţiile despre escapadele deţinutului au ajuns la organele de drept. Serghei Ceban, şeful Penitenciarului, şi-a păstrat însă funcţia, până în 2015, când avea să fie reţinut în flagrant cu mită, pentru promisiunea de a facilita eliberarea unui alt deţinut înainte de termen. Nici pentru condamnatul Iurie Ceban, dovezile nu au reprezentat un impediment. Peste aproape doi ani, pe 5 iunie 2014, acesta a fost eliberat înainte de termen. Judecătorul Ghenadie Mâţu de la Judecătoria Soroca a stabilit că Ceban la 31 martie 2014 executase 2/3 din termenul la care fusese condamnat, el beneficiind de 1102 zile privilegiate de muncă.

Iurie Ceban s-a adresat la Judecătoria Soroca la 11 aprilie 2014 cu o cerere privind liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen, motivând cu faptul că „dacă va fi eliberat înainte de termen, va achita mai repede prejudiciul cauzat”. În judecată, reprezentantul administraţiei Penitenciarului nr. 6 – Soroca, dar şi procurorul, nu au susţinut cererea lui Ceban, menţionând că deţinutul nu a reparat prejudiciul cauzat prin infracţiune, astfel că nu putea fi eliberat. Judecătorul Ghenadie Mâţu nu i-a ascultat şi a admis solicitarea lui Iurie Ceban, motivându-şi decizia prin faptul că acesta a recuperat prejudiciul material cauzat în urma producerii accidentului (distrugerea automobilului de marcă VAZ) şi că, pentru eliberarea sa înainte de termen, nu era necesară şi achitarea prejudiciului moral impus de instanţă. Astfel, Iurie Ceban, care urma să se afle în penitenciar până în 2020, a ajuns în libertate.

Executor: „Nu are nimic înregistrat după el, eu nu-l pot anina cu nimic”

La trei ani de la eliberarea lui Ceban din penitenciar, pentru motivaţia că „dacă va fi eliberat înainte de termen va achita mai repede prejudiciul cauzat”, Eugenia Furtună a venit, din nou, la ZdG. „După ce a fost eliberat, nu am mai văzut aproape niciun ban. El pune pe contul executorului judecătoresc când 50 de lei, când 100 de lei”, spune Eugenia Furtună, care afirmă că, din totalul de 500 de mii de lei, Iurie Ceban nu a achitat, până acum, nici măcar jumătate. „Înainte, când era închis, i se reţinea din salariu şi câte o mie de lei. După ce a fost eliberat, plăteşte 50 sau 100 de lei. Unde este dreptatea?”, se întreabă aceasta. „Acum, am înţeles că el a căpătat grupă de invaliditate, iar soţia sa ne-a zis că, atât cât va primi pensie, atât ne va da nouă. Dar eu nu cred că el are pensie în valoare de 50 sau 100 de lei. Casa în care locuieşte nu este înregistrată pe numele lui şi executorul ne-a zis că nu poate face nimic”, povesteşte femeia.

Valeriu Ţurcan, executorul judecătoresc care are spre executare dosarul familiei Furtună, admite că documentul este „greu” de executat, dar susţine că acest fapt se va produce, „mai devreme sau mai târziu”. „E adevărat că de când a ieşit din închisoare se plăteşte mai puţin. Dar ce putem face? El nu se eschivează de la achitare. Cât poate, atât achită. Eu i-am făcut actele de constatare dnei Furtună şi i-am dat să demonstreze în judecată că maşina şi casa sunt ale sale, chiar dacă nu sunt înregistrate pe numele lui. Nu poate să nu se execute niciodată. Încetul cu încetul, după posibilităţi, se va executa. Dacă el nu lucrează nicăieri, nu are nimic înregistrat după el, eu nu-l pot anina cu nimic. Iată asta-i situaţia”, precizează executorul judecătoresc. Încercările noastre de a discuta cu Iurie Ceban au eşuat. La telefonul de la domiciliul acestuia a răspuns soţia sa, care ne-a anunţat că Iurie Ceban nu este acasă. După ce am încercat să-i explicăm de ce avem nevoie să discutăm cu el, femeia a închis telefonul, iar ulterior, nu a mai răspuns la apeluri. „Mă evită şi nu doresc să discute cu mine”, zice Eugenia Furtună.