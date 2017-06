În sute de sate din R. Mol­do­va lip­sesc medi­cii. Între timp, anu­al, sute de rezi­denţi îşi iau diplo­me­le, dar nu mai ajung în loca­li­tă­ţi­le rura­le. Tine­rii medici invo­că sala­ri­i­le mici, lip­sa locu­ri­lor de trai, dar şi a posi­bi­li­tă­ţi­lor de cre­ş­te­re pro­fe­sio­na­lă. Pe de altă par­te, spi­ta­le­le raio­na­le pro­mit aju­toa­re mate­ri­a­le de câte­va sute de lei sau locu­inţe tem­po­ra­re pe gra­tis. Şi Minis­te­rul Sănă­tă­ţii ofe­ră o alo­ca­ţie de câte­va zeci de mii de lei după trei ani mun­ci­ţi în sat. Tine­rii medici spun însă că pot câş­ti­ga aceşti bani în doar câte­va luni, în Româ­nia, care accep­tă medici tineri la con­di­ţii mai bune.

Sta­tul chel­tu­ie până la 400 mii de lei pen­tru instru­i­rea unui rezi­dent, susţi­ne minis­tra Sănă­tă­ţii, Ruxan­da Gla­van. În acest an, 409 rezi­denţi ai Uni­ver­si­tă­ţii de Stat de Medi­ci­nă şi Far­ma­cie (USMF) „Nico­lae Tes­te­mi­ţa­nu” îşi pri­mesc diplo­me­le de absol­vi­re şi bile­tul de tri­mi­te­re în insti­tu­ţi­i­le medi­ca­le din R. Mol­do­va. Doar trei din­tre aceş­tia şi-au făcut stu­di­i­le în bază de con­tract. Ast­fel, 406 medici, care au stu­di­at din con­tul sta­tu­lui, vor fi repar­ti­za­ţi în insti­tu­ţi­i­le medi­ca­le din R. Mol­do­va.

Pen­tru a com­pen­sa inves­ti­ţi­i­le făcu­te de stat, rezi­denţii care îşi fac stu­di­i­le de la buget sunt repar­ti­za­ţi de Minis­te­rul Sănă­tă­ţii (MS) în insti­tu­ţi­i­le medi­ca­le pe o peri­oa­dă de trei ani. În fie­ca­re an, MS adop­tă un Regu­la­ment pri­vind repar­ti­za­rea aces­to­ra. Cel din 2017 va fi publi­cat în câte­va săp­tămâni. Dis­tri­bu­i­rea are loc în fun­cţie de nevo­ia de spe­cia­li­şti, de nota medie a absol­venţi­lor şi de spe­cia­li­ta­tea alea­să. Rezi­denţii cu cea mai mare medie îşi pot ale­ge sin­guri locul de mun­că din lis­ta repar­ti­ză­ri­lor pro­pu­să de MS. Auto­ri­tă­ţi­lor loca­le le revi­ne sar­ci­na de a-i aju­ta pe tine­rii spe­cia­li­şti să-şi găseas­că un loc de trai.

Sesiu­nea 2017 se desfă­şoa­ră în peri­oa­da 5-26 iunie, iar medi­cii rezi­denţi vor susţi­ne exa­me­nul de absol­vi­re în trei eta­pe: mano­pe­re prac­ti­ce, test-control şi inter­viu. Deşi a mai rămas puţin timp până cei pes­te 400 de tineri vor deve­ni spe­cia­li­şti cu acte în regu­lă, sunt rezi­denţi care au tre­cut deja prin aceas­tă expe­rienţă şi con­si­de­ră că meto­da MS de a inte­gra tine­rii în câm­pul mun­cii din medi­ul rural nu este una reu­şi­tă.

Nici o oră în localitatea repartizată de MS

Miha­il Naza­ria este rezi­dent al pro­moţi­ei 2016, instru­it de la buge­tul de stat. Deşi aces­ta este ori­gi­nar din Chi­şi­nău şi a avut media 9,2, după absol­vi­re, a fost repar­ti­zat în fun­cţia de direc­tor al Cen­tru­lui Fti­zi­o­p­ne­u­mo­lo­gic din Târ­no­va, Don­du­şeni. Încă din uni­ver­si­ta­te i s-a pro­mis un sala­riu de până la şase mii de lei şi asi­gu­ra­re cu trans­port. Când, însă, a venit la Târ­no­va, s-a cioc­nit de altă rea­li­ta­te. „Con­ta­bi­la m-a anu­nţat că sala­ri­ul e de 1800 de lei, trans­port era, o maşi­nă defec­ta­tă. Am înţe­les că nu face să rămân aco­lo”. Miha­il ne spu­ne că şi echi­pa­men­tul din spi­tal este înve­chit. În con­se­cinţă, pne­u­mo­lo­gul a refu­zat să lucre­ze în spi­ta­lul din Târ­no­va. „Nu am lucrat nici o oră aco­lo, deşi am fost repar­ti­zat”. Încă un motiv de a renu­nţa la pos­tul de mun­că pro­pus de MS a fost şi fap­tul că, împre­u­nă cu soţia, tot rezi­den­tă, la tera­pie, au un copil de şase luni. „La repar­ti­za­re, am spus comi­si­ei că avem copil mic şi nu putem fi sepa­ra­ţi. Dar s-au înce­put pro­ble­me, umblă­tu­ri pe dru­muri”.

Deci, a refu­zat să lucre­ze la Târ­no­va, încer­când să se anga­je­ze în Chi­şi­nău, la insti­tu­ţi­i­le de stat. Sin­gu­rul răs­puns era că face par­te din pro­moţia 2016 şi că se poa­te anga­ja doar cu tri­mi­te­re de la MS. A cerut de la MS altă îndrep­ta­re, dar i s-a spus că doar minis­tra poa­te rezol­va pro­ble­ma. Audienţa la minis­tră s-a sol­dat cu refu­zul de a i se eli­be­ra o îndrep­ta­re la mun­că în Chi­şi­nău, fiind tri­mis la Cen­trul Fti­zi­o­p­ne­u­mo­lo­gic de Rea­bi­li­ta­re a Copi­i­lor Bol­navi de Tuber­cu­lo­ză din Nis­po­reni.

„Nu m-am dus, nici nu m-am inte­re­sat de sala­riu sau de con­di­ţii de mun­că, deo­a­re­ce urma să fiu depar­te de fami­lie”, spu­ne tână­rul. „M-am anga­jat într-o insti­tu­ţie pri­va­tă, fără tri­mi­te­re de la MS”. În pre­zent, Miha­il este medic antre­nor la un cen­tru de fit­ne­ss din Chi­şi­nău. Spu­ne că aju­tă per­soa­ne­le care sufe­ră de artri­tă, her­nii de disc şi alte pro­ble­me com­pli­ca­te. „Mă deran­jea­ză fap­tul că nu lucrez pe spe­cia­li­ta­te, dar asta-i solu­ţia”.

MS neagă că ar fi repartizat un medic rezident ca şef de spital

Deşi Hotă­rârea de Guvern obli­gă tine­rii instrui­ţi de la buget care nu mun­cesc în insti­tu­ţi­i­le în care au fost repar­ti­za­ţi de MS să res­ti­tu­ie banii înves­ti­ţi de stat, Miha­il Naza­ria susţi­ne că nu a pri­mit vreo aver­ti­za­re. Pe de altă par­te, soţia sa, ori­gi­na­ră din Chi­şi­nău, care a fost repar­ti­za­tă la Râş­cani, acum fiind în con­ce­diu de îngri­ji­re a copi­lu­lui, a fost anu­nţa­tă că, dacă nu va ple­ca la mun­că unde a fost repar­ti­za­tă, va fi acţio­na­tă în jude­ca­tă pen­tru recu­pe­ra­rea resur­se­lor finan­ci­a­re.

Chiar dacă va fi che­mat în jude­ca­tă, Miha­il afir­mă că, după mai mul­te con­sul­tări cu juris­tul, a înţe­les că direct de pe băn­ci­le USMF nu are drep­tul să acti­veze ca şef de spi­tal. Pen­tru a face faţă unei fun­cţii de con­du­ce­re, e nece­sa­ră o expe­rienţă de mini­mum cinci ani ca medic şi mas­te­rat în mana­ge­men­tul sănă­tă­ţii.

Pe de altă par­te, şefa Dire­cţi­ei mana­ge­men­tul per­so­na­lu­lui a MS, Neli Pro­dan, susţi­ne că niciun rezi­dent nu putea fi repar­ti­zat ca şef de spi­tal, deo­a­re­ce acest fapt con­tra­vi­ne regu­la­men­tu­lui MS, pre­ci­zând că rezi­den­tul fuse­se repar­ti­zat ca medic spe­cia­list.

Şefa Cen­tru­lui Fti­zi­o­p­ne­u­mo­lo­gic din Târ­no­va ne-a con­fir­mat că tână­rul a fost repar­ti­zat ca medic spe­cia­list pne­u­mo­log şi nu ca şef de spi­tal. Tot­o­da­tă, spu­ne că lip­sa con­di­ţi­i­lor de mun­că şi sala­ri­ul mic l-au făcut pe tânăr să renu­nţe la pos­tul de mun­că.

Pen­tru a redu­ce migra­ţia resur­se­lor uma­ne şi asi­gu­ra­rea unor con­di­ţii de acti­vi­ta­te în insti­tu­ţi­i­le medi­ca­le din repu­bli­că, Guver­nul a apro­bat Stra­te­gia de Dezvol­ta­re a Resur­se­lor Uma­ne din sis­te­mul de sănă­ta­te pen­tru 2016-2025. Aceas­ta pre­su­pu­ne, inclu­siv, dezvol­ta­rea altor ser­vi­cii, cum ar fi: gră­di­ni­ţe, şcoli şi dru­muri, susţi­ne Rodi­ca Scu­tel­nic, secre­ta­ra de stat a MS.

Pen­tru atra­ge­rea tine­ri­lor spe­cia­li­şti în insti­tu­ţi­i­le medi­ca­le din zona rura­lă, MS îşi mai pro­pu­ne să ofe­re o indem­ni­za­ţie de 45 de mii de lei. Suma urma să fie alo­ca­tă pe par­cur­sul a trei ani, în trei tranşe. La 9 iunie, curent, MS anu­nţa că indem­ni­za­ţia va fi ofe­ri­tă inte­gral, într-o tranşă uni­că. Cu toa­te aces­tea, rezi­denţii absol­venţi din acest an nu sunt încân­ta­ţi de aceas­tă posi­bi­li­ta­te.

„Numai statul nostru poate să-ţi pună ştreangul la gât”

Vic­tor Şchi­o­pu este rezi­dent în anul patru, urmând să fie licenţi­at ca medic chi­rurg. În para­lel, Vic­tor face şi pri­mul an de doc­to­rat la Şcoa­la Doc­to­ra­lă de la USMF şi Insti­tu­tul Onco­lo­gic, prin con­sorţiu. Deşi are 10 ani de instru­i­re în medi­ci­nă, finanţa­tă din buge­tul de stat, vii­to­rul spe­cia­list afir­mă că nu ar accep­ta să mun­ceas­că în afa­ra Chi­şi­nă­u­lui. „Nu aş accep­ta pen­tru că sunt căsă­to­rit, am copil. Împre­u­nă cu soţia sun­tem deja sta­bi­li­ţi cu tra­i­ul în Chi­şi­nău”. Aces­ta spu­ne că, îna­in­te de a repar­ti­za medi­cii în sate, ar tre­bui cre­a­te con­di­ţii ega­le pen­tru cei din zone­le rura­le şi urba­ne. „Ce pot face eu unul sin­gur în raion? Să vină cine­va să îl con­sult şi după să-l tri­mit la insti­tu­ţi­i­le supe­ri­oa­re din Chi­şi­nău? Reie­se că sunt un fil­tru pen­tru a redi­re­cţio­na pacienţii spre Chi­şi­nău”. Vic­tor este con­vins că cei ten­ta­ţi să cre­as­că pro­fe­sio­nal nu vor ple­ca în sat, pen­tru acti­vi­tă­ţi mini­me, când medi­ci­na a avan­sat foar­te mult în lume.

El mai spu­ne că indem­ni­za­ţia de 45 de mii de lei, pe care tine­rii urmea­ză să o pri­meas­că în trei ani de mun­că, nu este alt­ce­va decât patru luni de acti­vi­ta­te ca rezi­dent în Româ­nia, nemai­vor­bind de banii pri­mi­ţi de rezi­denţi în ţări­le UE. „Te lea­gă pe trei ani. Numai sta­tul nos­tru poa­te să-ţi pună ştrean­gul în gât. Dacă ar fi o sumă care ţi-ar rezol­va pro­ble­me­le vita­le, cu banii ăştia să-ţi poţi cum­pă­ra casă, apar­ta­ment, să începi o afa­ce­re. 45 de mii sunt de râsul găi­ni­lor. Un inter­pret îi face la nunţi în nicio lună de zile”.

Vic­tor susţi­ne că e mult mai con­ve­na­bil ca, după şase ani de medi­ci­nă gene­ra­lă, să faci rezi­denţi­at pes­te hota­re. „Mai bine să pleci în afa­ră, în Româ­nia sau în alte sta­te, decât să iei licenţa şi să fii obli­gat să pleci în vre­un sat. Meto­da de a obli­ga tine­rii să lucre­ze în medi­ul rural, fără con­di­ţii, ar sti­mu­la şi mai mult tine­rii să ple­ce pes­te hota­re, mai ales că, în Româ­nia, e un defi­cit de per­so­nal medi­cal şi lim­ba nu este o barie­ră”. Tână­rul mai spu­ne că ar fi de acord ca medi­cii să lucre­ze la sate timp de trei luni, prin rota­ţie. Ast­fel ar munci toţi tine­rii spe­cia­li­şti, iar insti­tu­ţi­i­le medi­ca­le ar fi asi­gu­ra­te cu cadre.

Face zilnic naveta de la Chişinău la Orhei

O altă rezi­den­tă 2017 este Vero­ni­ca Cer­ne­lev. Şi ea a fost instru­i­tă din buge­tul de stat, fiind licenţi­a­tă în endo­cri­no­lo­gie. Acum face zil­nic nave­ta Chişinău-Orhei, unde îşi face sta­gi­ul prac­tic. Vii­toa­rea endo­cri­no­lo­gă este sigu­ră că nu va fi repar­ti­za­tă în zone­le rura­le, deo­a­re­ce spe­cia­li­şti în acest dome­niu sunt nece­sari mai degra­bă în cen­tre­le raio­na­le.

Tână­ra spu­ne că indem­ni­za­ţia de 45 de mii de lei e insu­fi­cien­tă, dar, totu­şi, e un suport. Pen­tru a moti­va tine­rii spe­cia­li­şti să lucre­ze la sate ea zice că ar fi nece­sar un mediu favo­ra­bil, iar acce­sul la medi­ca­men­te şi inves­ti­ga­ţii sunt ele­men­ta­re. „E nece­sar ca un tânăr spe­cia­list să nu mear­gă în zone în care sunt nece­sari medici uni­ver­sali şi să le facă pe toa­te fără vre­un suport din par­tea sis­te­mu­lui medi­cal, dar să aibă o remu­ne­ra­re ce i-ar per­mi­te un mod decent de via­ţă”. Vero­ni­ca decla­ră că sala­ri­ul unui medic rezi­dent ajun­ge până la două mii de lei, iar a unui medic spe­cia­list – trei mii, con­tând şi indi­ca­to­rii de per­for­manţă. „Nu cunosc medici tineri care ar pri­mi pes­te trei mii de lei la înce­put”.

Pe de altă par­te, minis­tra Sănă­tă­ţii, Ruxan­da Gla­van, spu­ne că Guver­nul a apro­bat, acum un an, un nou meca­nism de sala­ri­za­re a anga­ja­ţi­lor insti­tu­ţi­i­lor medico-sanitare publi­ce, care a con­tri­bu­it la mări­rea sala­ri­i­lor tine­ri­lor spe­cia­li­şti de la două la patru mii de lei.

În 2016, cir­ca 500 de rezi­denţi au absol­vit USMF. Din­tre aceş­tia, doar 260 s-au anga­jat în insti­tu­ţi­i­le medi­ca­le din R. Mol­do­va. Potri­vit minis­trei Sănă­tă­ţii, tine­rii spe­cia­li­şti nu au fost înca­dra­ţi în câm­pul mun­cii pen­tru că o par­te din­tre ei au înce­put să facă doc­to­ra­tul. Alt motiv e cel că mulţi s-au anga­jat în sis­te­mul pri­vat de sănă­ta­te. Au fost şi situ­a­ţii în care spi­ta­le­le raio­na­le au refu­zat tine­rii spe­cia­li­şti, fiind nece­sa­ră relo­ca­rea aces­to­ra. În ace­la­şi timp, Dire­cţia juri­di­că şi Dire­cţia resur­se uma­ne a MS încear­că să con­sta­te de ce res­tul spe­cia­li­ş­ti­lor nu au un loc de mun­că şi care au fost moti­ve­le.

Lipsă de cadre medicale în Teleneşti şi Ştefan-Vodă

În 2010, în uni­tă­ţi­le medi­ca­le s-au anga­jat 1911 per­soa­ne tine­re, iar în 2016 – cu 820 mai puţin. Tot­o­da­tă, indi­ce­le anga­jă­rii per­soa­ne­lor tine­re în medi­ul rural este în scă­de­re. Dacă în 2016, în insti­tu­ţi­i­le medi­ca­le din ora­şe s-au anga­jat pes­te 900 de medici tineri, atunci în medi­ul rural s-au anga­jat doar puţin pes­te 100. Spi­ta­lul raio­nal din Tele­neşti este una din insti­tu­ţi­i­le cu cea mai mare insu­fi­cienţă de cadre medi­ca­le din R. Mol­do­va, potri­vit date­lor MS.

Şeful spi­ta­lu­lui din Tele­neşti, Ale­xei Bivol, spu­ne că pro­ble­ma con­stă în asi­gu­ra­rea insti­tu­ţi­ei cu lucră­tori medi­cali cu stu­dii supe­ri­oa­re şi mai puţin cu stu­dii medii. „Avem asis­ten­te medi­ca­le, aici nu-s pro­ble­me, dar asi­gu­ra­rea cu lucră­tori medi­cali cu stu­dii supe­ri­oa­re – e o mare pro­ble­mă”.

Ale­xei Bivol se decla­ră con­vins că cea mai mare pie­di­că este posi­bi­li­ta­tea redu­să de cre­ş­te­re pro­fe­sio­na­lă, dar şi con­di­ţi­i­le de via­ţă mai proas­te din pro­vin­cie faţă de oraş. „De exem­plu, se anga­jea­ză un medic de fami­lie într-un sat. El nu prea are posi­bi­li­tă­ţi de cre­ş­te­re pro­fe­sio­na­lă, aşa că tot res­tul vieţii rămâ­ne medic de fami­lie. În alte con­di­ţii, în insti­tu­ţi­i­le repu­bli­ca­ne, în ora­şe mari, are şanse de a cre­ş­te pro­fe­sio­nal: un şef de secţie sau un şef de insti­tu­ţie…”. Ale­xei Bivol mai spu­ne că o altă pro­ble­ma ar fi lip­sa de con­di­ţii pen­tru fami­li­i­le de medici cu copii. „Copi­ii nu au unde se dezvol­ta într-o loca­li­ta­te rura­lă – nici gră­di­ni­ţă, nici dan­suri, nici muzi­că, nici sport, nici mul­te alte­le”.

Mari­a­na Haret, direc­toa­rea Cen­tru­lui Medi­ci­lor de Fami­lie din Ştefan-Vodă, con­si­de­ră că, deşi insu­fi­cienţa cadre­lor medi­ca­le se ates­tă în toa­tă repu­bli­ca, la Ştefan-Vodă pro­ble­ma este şi mai acu­tă. Asi­gu­ra­rea cu medici de fami­lie şi medici spe­cia­li­şti este aco­pe­ri­tă doar la 53%. Haret invo­că ace­lea­şi moti­ve ce deter­mi­nă lip­sa de atrac­ti­vi­ta­te a zone­lor rura­le. „Se doreş­te ca medi­cii să ajun­gă în sate, dar aco­lo nu-s con­di­ţii, în spe­cial când e vor­ba de edu­ca­ţie, de instru­i­re. Cred că aces­ta e momen­tul prin­ci­pal”, ne con­vin­ge spe­cia­lis­ta.

Ofertele administraţiei publice pentru tinerii medici

În 2013, admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă a acor­dat tine­ri­lor spe­cia­li­şti din Spi­ta­lul raio­nal Glo­deni aju­tor mate­ri­al de câte cinci mii de lei, tine­rii anga­ja­ţi în Spi­ta­lul raio­nal Cri­u­leni au fost asi­gu­ra­ţi cu apar­ta­men­te soci­a­le, iar admi­nis­tra­ţia Spi­ta­lu­lui raio­nal Leo­va a ofe­rit aju­tor mate­ri­al de până la patru mii de lei. Spi­ta­lul raio­nal Tele­neşti a ofe­rit un spor lunar la sala­riu de 500 de lei şi de 300 de lei pen­tru per­so­na­lul medi­cal din veri­ga medie, plus spa­ţiu loca­tiv gra­tu­it, iar Spi­ta­lul raio­nal Nis­po­reni – 50 de mii de lei pe o peri­oa­dă de 5 ani şi tere­nuri pen­tru con­stru­cţia case­lor. Şi Cen­trul medi­ci­lor de fami­lie Râş­cani a acor­dat un spor la sala­ri­ul de bază în mări­me de 25%, Cen­trul de sănă­ta­te Sără­te­nii Vechi, raio­nul Tele­neşti – o com­pen­sa­ţie luna­ră de 300 de lei, Spi­ta­lul raio­nal Rezi­na – tere­nuri gra­tu­i­te pen­tru con­stru­cţia case­lor şi locuri în cămin.

În 2016, admi­nis­tra­ţia loca­lă prac­tic nu a par­ti­ci­pat la sti­mu­la­rea mun­cii lucră­to­ri­lor medi­cali, pen­tru a-i inte­re­sa să rămâ­nă în sis­tem, chel­tu­ind doar 245 mii de lei sau 0,32% din alo­ca­ţii.

Potri­vit ulti­mu­lui raport al Agenţi­ei Naţio­na­le pen­tru Ocu­pa­rea Forţei de Mun­că din 30 mai 2017, se înre­gis­trea­ză pes­te 400 de locuri libe­re în insti­tu­ţi­i­le de sănă­ta­te din R. Mol­do­va. Cea mai mare lip­să de cadre se con­sta­tă în dome­ni­ul asis­tenţei medi­ca­le – 152 de locuri, urmând 105 locuri pen­tru spe­cia­li­şti şi 48 pen­tru cei din medi­ci­na gene­ra­lă.

Liliana BOTNARIUC