Situația epizootică la pesta porcină africană devine tot mai alarmantă

În perioada 7 iulie-22 august, pe teritoriul R. Moldova au fost înregistrate 18 focare de pestă porcină africană (PPA) la porci domestici, fiind nimiciți în total 331 de porci. Boala nu se transmite la om, însă aduce daune economice crescătorilor de animale. Sursa principală de răspândire a bolii sunt produsele alimentare contaminate, aduse prin bagajele călătorilor, dar și furajele contaminate. Aceasta are inevitabil un sfârșit letal. Specialiștii spun că vaccin nu există, iar boala poate fi prevenită prin respectarea cerințelor de biosecuritate.

Cel mai afectat de pesta porcină africană este raionul Cahul, unde s-au înregistrat 8 focare de infecție. Șapte focare au fost depistate în raionul Cantemir, două – la Cimișlia și unul în Nisporeni, a anunțat Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Și mai complicată este starea de lucruri în țările vecine, unde în ultimele săptămâni s-a înregistrat o explozie a focarelor de PPA, fiind notificate oficial 37 de focare în Ucraina și 950 de focare active la porci domestici și 1.845 de cazuri la mistreți, în România. Acest subiect a fost discutat la consfătuirea la nivel național privind evoluția Pestei Porcine Africane, organizată de Agenția Națională pentru Securitatea Alimentelor, la care au participat reprezentanții ai 50 de întreprinderi de producere a cărnii de porc, precum și funcționari din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a Agenției„Moldsilva”, dar și specialiști din domeniul protecției mediului.

Cum se răspândește boala

Vitalie Carauș, șeful Direcției sănătatea și bunăstarea animalelor din cadrul ANSA, susține că, preponderent, sunt afectate porcinele din satele de pe traseul Giurgiulești-Chișinău, iar acest lucru înseamnă că oamenii, călătorind, răspândesc virusul. Acesta se transmite prin carnea de porc și prin resturile acesteia, aduse din țările vecine. De asemenea, mistreții infectați din stufărișurile de peste Prut trec râul și mănâncă în lanurile de cereale plantate pe teritoriul R. Moldova. Aici lasă saliva infectată. Fermierii strâng roada infectată, hrănesc porcinele din gospodării și acestea se îmbolnăvesc.

În acest context, ANSA recomandă ca iarba, fânul sau paiele recoltate să fie utilizate ca hrană sau ca așternut a paielor numai după ce au fost depozitate o perioadă de cel puțin 90 de zile de la recoltare, iar în hrana porcilor să nu se folosească resturi culinare.

Care sunt măsurile de prevenire

Pentru a preveni îmbolnăvirea porcilor este necesară respectarea igienei spațiilor în care cresc animalele, limitarea accesului în halele de porci a persoanelor străine și respectarea cerințelor de biosecuritate. Norma sanitar-veterinară mai prevede ca porcii să fie crescuți în spații îngrădite, la intrarea în adăpost să fie utilizată îmbrăcăminte și încălțăminte specială, care să fie dezbrăcată la ieșire, să de dezinfecteze mâinile și încălțămintea. Este important să nu fie admis contactul porcilor cu alte porcine, inclusiv mistreți. În cazul în care un membru al familiei a participat la partide de vânătoare, acesta nu va contacta cu porcii cel puțin 48 de ore.

„Este o regulă. Dacă găsim trei gospodării infectate, nimicim toți porcii din sat, fie sănătoși sau bolnavi. Sunt sate în care oamenii nu au dreptul câte un an de zile să crească porci în gospodării. Spre exemplu în satele Crocmaz sau Palanca”, a explicat Vitalie Carauș, menționând că aceasta este una din măsurile de eradicare a bolii.

Direcția sănătatea și bunăstarea animalelor din cadrul ANSA a atenționat populația care are porci în gospodărie să anunțe medicii veterinari sau autoritatea publică locală despre îmbolnăvirea sau pieirea porcilor domestici sau depistarea cadavrelor de mistreți.

ANSA atenționează cetățenii care participă la picnicuri să nu arunce la întâmplare resturi alimentare, pentru a nu cauza îmbolnăvirea mistreților cu virusul pestei porcine. Pentru a evita răspândirea bolii, este recomandat ca cetățenii să nu cumpere produse alimentare din carne de porc din țările vecine, pentru a le aduce în R. Moldova.

Cum sunt despăgubiți proprietarii animalelor

Statul acordă despăgubiri proprietarilor de porcine, nimicite din cauza bolii. Condiția este ca animalele să fie înregistrate în conformitate cu legea privind identificarea și înregistrarea animalelor și să fie respectate cerințele de biosecuritate. Primara satului Manta, Violeta Hâncu, spune că proprietarii de porcine din localitate vor fi despăgubiți. Aceștia au completat un set de acte care a fost transmis autorităților, iar compensațiile vor fi calculate în corespundere cu masa corporală a porcinelor. Timofei Mâță, inspector principal în cadrul subdiviziunii teritoriale ANSA din Cahul, spune că fiecare raion stabilește în comisie mărimea despăgubirilor care vor fi acordate pentru porcii afectați de PPA. În 2019, conform datelor furnizate de Biroul Național de Statistică, dar și conform prețului de piață, în municipiul Cahul se vor acorda 23 lei per kg de masă corporală pentru porcii mari și 80 lei per kg pentru porcii mici. În 2018, valoarea despăgubirilor a fost mai mare. S-au acordat 28 lei per kg pentru porcii mari și 90 lei per kg pentru porcii mici.

Conform bugetului de stat pentru anul 2019, au fost rezervate 500 de mii de lei pentru acordarea despăgubirilor proprietarilor de porcine. Până la 22 august, proprietarilor de animale afectate de pesta porcină le-au fost acordate despăgubiri în mărime de 16128 lei. Primele focare de PPA au fost înregistrate pe teritoriul R. Moldova în satele Moșana și Cernoleuca, Dondușeni în luna octombrie, 2016.