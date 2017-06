Mulţi agri­cul­to­ri pre­fe­ră seminţe­le adu­se din stră­i­nă­ta­te, con­si­de­rând că aşa pot obţi­ne o roa­dă mai boga­tă şi legu­me mai gus­to­a­se. Vasi­li­na Şişi­na este o vră­ji­toa­re a seminţe­lor mol­do­ve­neş­ti, ea ofe­ră o gamă vari­a­tă de seminţe pro­du­se în R. Mol­do­va, din­tre care 29 de hibri­zi de toma­te, 7 soiu­ri de cas­tra­veţi şi 4 soiu­ri de ardei dul­ci.

Vasi­li­na Şişi­na este o antre­pre­noa­re din Cobu­ş­ca Veche, raio­nul Ane­nii Noi, şi se ocu­pă de ela­bo­ra­rea soiu­ri­lor de legu­me de mulţi ani. Ea con­si­de­ră că gus­tul incon­fun­da­bil al roşi­i­lor şi al altor legu­me de la noi mai poa­te fi savu­rat doar dacă vor fi uti­li­za­te seminţe autoh­to­ne. „Gus­tul legu­me­lor din copi­lă­rie s-a ampren­tat adânc în memo­ria noas­tră”, con­sta­tă feme­ia.

Unde au dispărut soiurile moldoveneşti?

Cu o expe­rienţă în agri­cul­tu­ră de pes­te 25 de ani, Vasi­li­na spu­ne că seminţe­le cres­cu­te la noi sunt la fel de cali­ta­ti­ve ca şi cele din afa­ră. Cu toa­te aces­tea, oame­nii de şti­inţă din R. Mol­do­va au con­sta­tat că cir­ca 60 la sută din seminţe­le de pe pia­ţă sunt adu­se din stră­i­nă­ta­te. „Nu pot uita aro­ma legu­me­lor şi fruc­te­lor zemoa­se din copi­lă­rie. Însă, aces­tea prac­tic au dis­pă­rut de pe mese­le mol­do­ve­ni­lor. Îmi pare rău să con­stat că în curând copii vor uita care este gus­tul ade­vă­rat al unei roşii sau a unui ardei cres­cut din seminţe­le noas­tre mol­do­ve­neş­ti”, remar­că Vasi­li­na.

Până la sfârşi­tul ani­lor `90, Vasli­na a lucrat în cali­ta­te de agro­no­mă la Insti­tu­tul de Cer­ce­tă­ri Şti­inţi­fi­ce în dome­ni­ul Agri­cul­tu­rii din Tiras­pol. „Eram cola­bo­ra­toa­re şti­inţi­fi­că şi cre­am tot felul de soiu­ri hibri­zi de legu­me, pe care le vin­deam Fede­ra­ţi­ei Ruse. Am cola­bo­rat şi cu trei com­pa­nii ruse la cre­a­rea soiu­ri­lor noi de legu­me mai rezis­ten­te la schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce şi la dău­nă­to­ri. Apoi s-a înce­put cri­za. Ace­le com­pa­nii au fali­men­tat şi eu nu mai aveam de lucru. Am fost nevo­ită să mă con­ce­diez. Atun­ci şi am înce­put să mă gân­desc ce pot să fac pen­tru a supra­vi­eţui?”, îşi amin­teş­te Vasi­li­na. Ast­fel, feme­ia a decis să facă ceea ce ştie mai bine, şi anu­me: să pro­du­că seminţe de legu­me, în spe­cial soiu­ri de toma­te.

De la sere închiriate, la hectare de sere proprii

Afa­ce­rea ei a înce­put în anul 1998, când a des­chis o gos­po­dă­rie ţără­neas­că de pro­du­ce­re a soiu­ri­lor spe­ci­a­le de toma­te, ardei şi cas­tra­veţi, per­fect adap­ta­te la con­di­ţi­i­le cli­ma­te­rice, rezis­ten­te la boli.La înce­put a închi­ri­at câte­va sere din raio­nul Şte­fan Vodă, apoi a tre­cut la sere­le con­stru­i­te în Stă­u­ce­ni, din apro­pi­e­rea Chi­şi­nă­u­lui – în care cre­ş­tea seminţe de legu­me. Însă, în urmă cu câţi­va ani a ales satul Cobu­ş­ca Veche, unde a con­stru­it 0,6 ha de sere şi a cum­pă­rat 3,5 ha de teren des­chis pen­tru cre­ş­te­rea legu­me­lor şi a anga­jat câţi­va agri­cul­to­ri. Chiar dacă locu­ieş­te în Chi­şi­nău, Vasi­li­na mer­ge zil­nic la sere­le sale. „Merg aco­lo aproa­pe în fie­ca­re zi ca să mă asi­gur că totul fun­cţio­nea­ză cum tre­bu­ie şi să-i ajut la mun­că pe cei şase anga­ja­ţi ai mei. Mă bucur că am reu­şit să le ofer tine­ri­lor un loc de mun­că în satul său”, susţi­ne feme­ia.

Antre­pre­noa­rea pro­du­ce, de ase­me­nea, car­to­fi şi var­ză, mai este cunos­cu­tă şi pen­tru sucul abso­lut deli­cios de toma­te, apre­ciat de foar­te mul­tă lume. e Totu­şi, râmâ­ne pasio­na­tă mai mult de pro­du­ce­rea seminţe­lor. „Erau ani când pro­du­ceam 400 kg de seminţe. Voi con­ti­nua să mă ocup de sele­cţia şi pro­du­cţia mate­ri­a­lu­lui semin­cer, pen­tru că an de an pe pia­ţă exis­tă cere­re, aşa că eu tre­bu­ie să fac faţă cu ofer­ta. Şi noi ne-am cioc­nit cu o serie de pro­ble­me în tim­pul nin­so­ri­lor de la mij­lo­cul lunii apri­lie, când ener­gia elec­tri­că a fost deco­nec­ta­tă timp de 5 zile. Ne temeam că am fi putut să pier­dem totul, pen­tru că seminţe­le şi răsa­du­ri­le au nevo­ie de ener­gie elec­tri­că, dar am tre­cut şi pes­te asta. Acum vreau să con­tru­iesc 1 ha de sere de tip modern, care sunt mai rezis­ten­te decât cele pe care le-am pro­cu­rat în anul 2006”, expli­că Vasi­li­na pla­nu­ri­le sale de vii­tor.