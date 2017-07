Prima casă – primul proces

Alexandru Cheptene îşi dorea, acum câţiva ani, să se mute cu traiul într-o casă nouă, alături de soţie, iar programul „Prima Casă” a constituit pentru el imboldul de care avea nevoie. Peste trei ani, visul lui Alexandru s-a transformat într-un coşmar şi acum nu-şi doreşte decât să-şi recupereze, prin instanţă, banii investiţi în firma care urma să-i construiască noua sa casă.

Alexandru Cheptene s-a căsătorit în 2010, în perioada în care Primăria mun. Chişinău anunţa cu surle şi trâmbiţe iniţierea programului „Prima Casă”, program destinat familiilor tinere, care nu-şi permit procurarea unei locuinţe fără ajutor din partea autorităţilor statului. Programul „Prima Casă” promitea apartamente ieftine, construite în baza unor credite avantajoase şi date la timp în exploatare.

Din amânare în amânare

„În anul 2011, după ce ne-am căsătorit, am început să căutăm un apartament. Atunci am auzit de programul „Prima Casă”. Am fost la Primărie, iar acolo ni s-a spus că sunt mai multe companii care construiesc şi două bănci care creditează. Am mers la firma care dorea să termine construcţia unor apartamente pe str. Brâncuşi, chiar la finalul acelui an, 2011. Am tot vizitat acel şantier, însă construcţia nu începea. Am înţeles că erau nişte probleme, iar firma ne-a propus ceva similar, la Buiucani, care urma să fie gata la finele lui 2011. Ne-am înţeleses cu banca, am luat un credit de 17500 de euro pentru 30 de ani. Lunar, plătim câte 150 de euro”, povesteşte Alexandru Cheptene.

„Am sunat la companie la finele lui 2011. Ne-au spus că urmează, în ianuarie/februarie ,să ne dea cheile. Nu a fost aşa. I-am contactat din nou. Ne-au spus să vorbim cu cei de pe şantier, pentru că există nişte mici probleme. Cei de la şantier ne-au spus că mai e nevoie de alte 2 luni. Peste două luni, iar am mers la şantier. Nimic nu se schimbase. Atunci ni s-a spus că, peste alte vreo 2 luni va fi gata. După sărbătorile de Paşti din 2012, iar i-am sunat, iar am fost să vedem şi iar ni s-a dat un termen de două luni de zile. Deja nu mai aveam răbdare şi am scris o cerere prin care am cerut rezilierea contractului. Era în iunie 2012. În iulie am primit scrisoare precum că apartamentul era gata şi că trebuie să mergem să primim cheile. Am mers, s-a făcut un proces verbal de primire/predare. Acel act era din 29 de puncte. 18 din puncte însă nu erau îndeplinite. Apartamentul nu era gata. Mi s-a explicat că e vorba de construcţie şi că aici e totul relativ. Am fost solicitaţi să mai aşteptăm. În iulie, repetat, am trimis cerere de reziliere a contractului, iar mai apoi, i-am dat în judecată”, continuă Alexandru.

De doi ani în judecată, fără vreo decizie

„Am mers în judecată, cerând ca acest contract să fie reziliat, iar compania să-mi dea banii înapoi. Dosarul e însă în instanţă din 2012. Prima şedinţă a fost la vreo 2—3 luni de la depunerea cererii şi s-a amânat pentru că nu venise juristul lor. Acum, suntem în 2014, iar în luna mai a fost abia a cincea sau a şasea şedinţă pe dosar, care s-a amânat, din cauza concediilor, până în luna septembrie”, precizează tânărul, care însă nu va mai fi la această dată în R. Moldova, după ce a câştigat „Green-Cardul” şi urmează, la finele lunii august, să plece, cu soţia, în Statele Unite ale Americii. Astfel, procesul se va desfăşura în lipsa sa.

Am fost cu Alexandru în blocul de pe str. Alba-Iulia, acolo unde urma, încă de la începutul lui 2012, să fie noua sa locuinţă. Tânărul nu are acces în interior, după ce a refuzat să semneze actele de primire/predare ale mansardei. În uşă însă sunt băgate mai multe facturi, care vin pe numele lui, iar în urmă cu o săptămână, pentru diverse servicii, pe numele său s-au adunat datorii de peste 6 mii de lei. Am contactat firma Euromansarde, cea cu care Alexandru Cheptene este în litigiu, explicând că dorim să discutăm pe marginea acestui litigiu. Reprezentanţii ei ne-au luat datele de contact, cu menţiunea că vom fi contactaţi. Până la închiderea ediţiei, acest lucru însă nu s-a întâmplat.

Amânările şi „Prima Casă”

Întârzierile cu darea în exploatare a imobilelor care se construiesc în cadrul programului „Prima Casă” sunt, de fapt, o regulă. Iniţiat de către Primăria mun. Chişinău, cu mare fast, în octombrie 2010, programul prevedea construcţia în termen de 30 de luni, adică peste doi ani şi jumate, a patru blocuri de locuit pe str. Ghioceilor nr. 2. Astfel, ele urmau a fi gata cel mai târziu în luna aprilie 2013. Doar că, acele blocuri nu au fost date în exploatare nici până astăzi, deşi au trecut aproape patru ani de la lansarea programului. În aprilie 2013, Primăria a anunţat doar că pentru a finisa complexul locativ din str. Ghioceilor s-au asociat două firme, care urmau să-l finiseze în primul semestru al anului 2014.

În acest moment, există patru companii de construcţii care participă în cadrul programului „Prima Casă”: Euromansarde, Savacons, Avri SRL şi Comalion SRL. Prima construieşte mansarde, singurele construcţii din cadrul programului care au fost deja date în exploatare, iar celelalte două companii ridică blocuri pe str. Ghioceilor 2 şi pe str-la Studenţilor 17. Toate se află acum în proces de construcţie, în timp ce beneficiarii acestui program se declară tot mai nemulţumiţi, site-ul Primăriei abundând cu mesaje critice la adresa autorităţilor şi a companiilor în cauză.

Oamenii se plâng, Primăria promite

Pe 7 iulie 2014 Primăria informa că lucrările de construcţie de pe şantierul din strada Ghioceilor, 2, sectorul Buiucani, sunt executate în regim normal, chiar dacă termenul de dare în exploatare a blocurilor a fost depăşit demult. „Spuneţi-mi, vă rog, constructorii de pe şantierul amplasat pe str. Ghioceilor 2, bloc 1 şi 2, sunt plecaţi în concediu anual, medical, matrimonial sau de maternitate?”, întreabă, ironic, un benefiar al programului, nemulţumit de faptul că lucrările decurg anevoios. „Au trecut 35 de luni de la semnarea contractului de invesţii. Nu se încadrează în termen, nu sunt schimbări în construcţie absolut”, reclamă un alt beneficiar. „Au trecut 39 de luni de la semnarea contractului de investire. Ce urmează mai departe? Cine se face vinovat de neîndeplinirea obligaţiunilor asumate? De ce s-au stopat lucrările blocurilor 2 şi 1? Dispune oare de suficiente mijloace atât financiare, cât şi umane firma de construcţie „AVRI” pentru a duce la bun sfârşit construcţia?”, se întreabă altcineva.

Pentru a afla din prima sursă cum stau lucrurile de fapt în cadrul programului „Prima Casă”, am telefonat la Primăria mun. Chişinău, prezentându-ne drept o persoană care doreşte să beneficieze de un apartament în cadrul acestui program. Reprezentanţii Centrului de informare şi documentare din cadrul Primăriei ne-au oferit un număr de telefon fix pentru a afla detalii despre program. La acel număr însă nu a răspuns nimeni, deşi am telefonat de nenumărate ori. Ulterior, ni s-a oferit şi un număr de mobil al persoanelor din cadrul Primăriei responsabile de „Prima Casă”, de la care am aflat că, în acest moment, există apartamente disponibile în blocurile din str. Ghioceilor şi în cel de pe str-la Studenţilor. „Beneficiarii vor primi cheile anul acesta, în toamnă, pentru a putea face careva lucrări interioare, iar întreg blocul va fi dat oficial în exploatare la începutul anului 2015”, ne-a asigurat persoana care a răspuns la telefon, după ce am întrebat-o de ce darea în exploatare a acelor blocuri s-a tot amânat. Iniţial, atunci când proiectul abia începuse, Primăria anunţa că peste un an urma să fie ridicat primul bloc, pe str. Mircea cel Bătrân. Reprezentanta programului ne-a spus acum că acest lucru nu mai este de actualitate şi că acel bloc, până la urmă, nu a fost inclus în cadrul programului.

Doar o bancă mai creditează

Programul „Prima Casă” a început cu implicarea a două instituţii financiare din ţară, Banca Comercială Română (BCR) şi Moldova-Agroindbank. Conform informaţiilor prezentate de către Primăria mun. Chişinău, prin programul municipal ipotecar „Prima Casă” au fost eliberate în perioada 2011—2013 de către băncile comerciale 182 de credite, dintre care: 151 de către BCR în perioada aprilie 2011 – iulie 2012 şi 31 de către BC „Moldova-Agroindbank” din august, 2011 şi până în februarie 2014.

În luna iulie 2012, BCR şi-a sistat însă activitatea în cadrul programului fără a-şi anunţa motivele, singura bancă disponibilă acum pentru oferirea unor credite fiind Moldova-Agroindbank.