Dacă tot am vor­bit data tre­cu­tă des­pre divorţ, este ine­vi­ta­bil să atin­gem şi o „con­se­cinţă” a aces­tu­ia – pen­sia ali­men­ta­ră pen­tru copii mino­ri. Întâl­ni­tă în lege sub noţiu­nea de „pen­sie pen­tru întreţi­ne­re”, aceas­ta repre­zin­tă o obli­ga­ţie pe care legea o impu­ne părinţi­lor pen­tru a-şi întreţi­ne copi­ii mino­ri şi copi­ii majo­ri ina­pţi de mun­că care nece­si­tă spri­jin mate­ri­al.

Cum se stabileşte pensia alimentară?

Ei bine, din punct de vede­re juri­dic exis­tă 2 căi pe care se poa­te ajun­ge la o solu­ţie, şi anu­me:

Părinţii să con­vi­nă împre­u­nă asu­pra unei sume fixe pe care o va plăti cel care nu locu­ieş­te cu copi­ii. Even­tu­al, puteţi sem­na un con­tract în care să sta­bi­li­ţi expres obli­ga­ţii reci­pro­ce, dar şi suma care urmea­ză a fi achi­ta­tă.

Dacă părinţii nu ajung la o înţe­le­ge­re, atun­ci cuan­tu­mul pen­si­ei ali­men­ta­re este sta­bi­lit de către instanţa de jude­ca­tă.

Voi atra­ge mai mul­tă atenţie celei de-a doua posi­bi­li­tă­ţi. Suma sta­bi­li­tă de către instanţa de jude­ca­tă va repre­zen­ta o cotă pro­cen­tu­a­lă din veni­tul lunar al soţu­lui debi­tor (al celui care va plăti pen­sia). Codul Fami­li­ei la art. 75 sta­bi­leş­te foar­te clar moda­li­ta­tea de cal­cu­la­re a pen­si­ei ali­men­ta­re. Ast­fel, „pen­sia de întreţi­ne­re pen­tru copi­lul minor se înca­sea­ză din sala­ri­ul şi/sau din alte veni­tu­ri ale părinţi­lor în mări­me de 1/4 – pen­tru un copil, 1/3 – pen­tru 2 copii şi 1/2 – pen­tru 3 şi mai mulţi copii”.

Instanţa poa­te redu­ce sau majo­ra acest cuan­tum, luând în con­si­de­ra­re sta­rea mate­ria­lă şi fami­li­a­lă a părinţi­lor şi alte cir­cum­stanţe impor­tan­te.

Pe par­cur­sul ani­lor, puteţi modi­fi­ca cuan­tu­mul pen­si­ei de întreţi­ne­re, puteţi cere majo­ra­rea aces­te­ia, dacă apar chel­tu­ie­li supli­men­ta­re sau nepre­vă­zu­te, cum ar fi îmbol­nă­vi­rea copi­lu­lui, tra­ta­ment cos­ti­si­tor, admi­te­rea la stu­dii. Tot­o­da­tă, soţul plăti­tor poa­te cere şi redu­ce­rea aces­te­ia, în cazul în care i s-a înră­u­tă­ţit situ­a­ţia finan­ci­a­ră, de exem­plu, pen­tru că a fost grav bol­nav, a rămas fără un loc de mun­că sau este inapt de mun­că.

Cum procedăm dacă părintele care datorează pensie de întreţinere nu are salariu şi venituri fixe?

În R. Mol­do­va, dese­o­ri se întâm­plă că părin­te­le care dato­rea­ză pen­sie de întreţi­ne­re nu are sala­riu şi venit fix (sau ofi­ci­al!). În acest caz, instanţa jude­că­to­reas­că poa­te să sta­bi­leas­că cuan­tu­mul pen­si­ei de întreţi­ne­re într-o sumă băneas­că fixă plăti­tă lunar sau, con­co­mi­tent, într-o sumă băneas­că fixă şi sub for­ma unei cote din sala­riu şi/sau alte veni­tu­ri. Mai mult decât atât, dacă soţul plăti­tlor nu are veni­tu­ri fixe, atun­ci se apli­că ace­ea­şi for­mu­lă de mai sus: 1/4 – pen­tru un copil, 1/3 – pen­tru 2 copii şi 1/2 – pen­tru 3 şi mai mulţi copii din sala­ri­ul mediu lunar pe eco­no­mie. Aces­ta este sta­bi­lit de către Guvern, în 2014 fiind de 4 225 de lei.

Dacă puteţi pro­ba că soţul plăti­tor are veni­tu­ri neo­fi­ci­le mult mai mari, atun­ci pre­zen­ta­ţi în instanţă cecu­ri, plă­ţi, tranza­cţii ban­ca­re în nume­le aces­tu­ia, etc., puteţi adu­ce şi mar­to­ri care ar con­fir­ma acest fapt.

Cine şi cui plăteşte?

În prac­ti­că se mai întâm­plă şi cazu­ri când în urma divorţu­lui un copil rămâ­ne în gri­ja mamei, iar celă­lalt cu tata. Vă între­ba­ţi, pro­ba­bil, cine şi cui plă­teş­te? Potri­vit legii, în acest caz pen­sia de întreţi­ne­re este plăti­tă în favoa­rea părin­te­lui mai puţin asi­gu­rat şi se sta­bi­leş­te într-o sumă băneas­că fixă. Deci, dacă mama are o situ­a­ţie finan­ci­a­ră mai difi­ci­lă, atun­ci tatăl copi­i­lor va plăti pen­sie ali­men­ta­ră pen­tru copi­lul sta­bi­lit cu mama. Aces­ta ar fi cazul ide­al, în rea­li­ta­te, însă, de mul­te ori nime­ni nu achi­tă nimă­nui nimic.

Este foar­te impor­tant să aveţi în vede­re şi fap­tul că, dacă în urma divorţu­lui copi­lul minor care nu are încă 3 ani împli­ni­ţi a rămas în gri­ja mamei, iar aceas­ta nu este anga­ja­tă în câm­pul mun­cii, la cere­rea ei, tatăl este nevo­it să plă­teas­că pen­sie de întreţi­ne­re şi pen­tru mamă.

Cum obţinem banii?

Din momen­tul în care Hotă­rârea Jude­că­to­reas­că a intrat în vigoa­re (dacă au tre­cut 30 de zile din momen­tul pro­nu­nţă­rii şi aceas­ta nu a fost ata­ca­tă) cereţi de la Can­ce­la­ria instanţei să vi se eli­be­re­ze titlul exe­c­u­to­riu al hotă­rârii. Cu acest titlu vă adre­sa­ţi la un exe­c­u­tor jude­că­to­resc care are obli­ga­ţia de a se ocu­pa gra­tu­it de dosa­re­le pri­vind înca­sa­rea pen­si­ei ali­men­ta­re. Tot­o­da­tă, exe­c­u­to­rul este cel care anu­nţă părin­te­le care dato­rea­ză pen­sie de întreţi­ne­re des­pre toa­te plă­ţi­le pe care tre­bu­ie să le facă şi să-i sta­bi­leas­că un ter­men limi­tă pen­tru achi­ta­re. În caz con­trar, aces­ta poa­te fi san­cţio­nat.

Dacă părin­te­le plăti­tor se eschi­vea­ză de la pla­ta pen­si­ei ali­men­ta­re, atun­ci i se poa­te apli­ca seches­tru pe bunu­ri, se înghea­ţă con­tu­ri­le ban­ca­re, este posi­bil să i se inter­zi­că chiar de a pără­si ţara. Mai mult decât atât, pen­tru nee­xe­cu­ta­rea aces­tei obli­ga­ţii, este sta­bi­li­tă şi o san­cţiu­ne în Codul Penal. Art. 320 CP pre­ve­de că părin­te­le poa­te fi san­cţio­nat cu până la 180 de ore de mun­că nere­mu­ne­ra­tă în folo­sul comu­ni­tă­ţii, amen­dă de la 200 la 300 uni­tă­ţi con­venţio­na­le (1 u.c. este echi­va­len­tă cu 20 de lei, res­pec­tiv amen­dă de 4000 – 6000 de lei). Legea mai sta­bi­leş­te şi o pedeap­să de 2 ani pri­va­ţiu­ne de liber­ta­te.

Sfat: păs­tra­ţi toa­te cecu­ri­le, plă­ţi­le, bunu­ri­le de pla­tă, chi­tanţe­le, tot ce demon­strea­ză că aţi cum­pă­rat anu­mi­te bunu­ri, ser­vi­cii în favoa­rea şi în inte­re­sul copi­lu­lui şi că v-aţi înde­pli­nit obli­ga­ţia de întreţi­ne­re a copi­lu­lui. Tot­o­da­tă, dacă achi­ta­ţi în nume­rar suma sta­bi­li­tă, cereţi de la soţ/soţie să vă scrie o reci­pi­să prin care să con­fir­me pri­mi­rea bani­lor. Exem­plu: „Eu, sub­sem­na­ta Mari­na D., am pri­mit de la Ale­xan­dru D., la 03 ianu­a­rie 2015, suma de 3000 de lei”. (Nu uita­ţi să indi­ca­ţi mai jos data şi sem­nă­tu­ra).

Deşi e o pro­ce­du­ră meti­cu­loa­să şi pe alo­cu­ri neplă­cu­tă, sun­teţi asi­gu­ra­ţi în caz de „neînţe­le­ge­ri” ulte­ri­oa­re, scutindu-vă de bătăi de cap.

N.B.: Impor­tant este să şti­ţi că pen­sia ali­men­ta­ră se achi­tă până la împli­ni­rea majo­ra­tu­lui copi­lu­lui (18 ani). În cazul copi­i­lor majo­ri ina­pţi de mun­că, aceas­tă pen­sie se achi­tă pe o peri­oa­dă nede­ter­mi­na­tă. Tot­o­da­tă, legea sta­bi­leş­te şi obli­ga­ţia reci­pro­că de întreţi­ne­re. Ast­fel, copi­ii după atin­ge­rea majo­ra­tu­lui au obli­ga­ţia de a-şi întreţi­ne părinţii (dacă aceş­tia nu au fost decă­zu­ţi din drep­tu­ri părin­teş­ti).

E de dato­ria mea să vă pre­vin că, de regu­lă, ast­fel de pro­ce­se sunt des­tul de greu de solu­ţio­nat. Une­o­ri fiind nece­sa­ri ani de zile pen­tru o fina­li­ta­te. Cea mai efi­cien­tă meto­dă în aces­te cazu­ri este, totu­şi, medi­e­rea, sau ajun­ge­rea la un numi­tor comun pe cale ami­a­bi­lă. Încer­ca­ţi să evi­ta­ţi pro­ce­se­le de jude­ca­tă, prin care chel­tui­ţi dublu, pier­zând timp şi neu­ro­ni.

Corina Oprea, jurist