Oaspeţi cu sancţiuni şi controverse la „Congresul urii”

În zilele de 14-16 septembrie, curent, la Chişinău, a avut loc Congresul Mondial al Familiilor, eveniment organizat sub patronajul preşedintelui Igor Dodon, în susţinerea a ceea ce acesta, cât şi ceilalţi organizatori, numesc familie tradiţională. La Congres, s-a vorbit despre „pericolul” homosexualităţii şi al avorturilor şi mai puţin despre sărăcia în care trăiesc numeroase familii din R. Moldova. Oaspeţii nu au refuzat să servească bucate şi băuturi alese la mese copioase, iar fiind întrebaţi dacă nu ar fi fost mai util ca cheltuielile pentru acest Congres să fie direcţionate sub formă de donaţii pentru familii nevoiaşe, mulţi dintre ei s-au arătat nedumeriţi.

I. De unde bani?

Sponsorii Congresului Mondial al Familiilor la Chişinău au fost Fundaţia Galinei Dodon – „Din suflet” şi Organizaţia Internaţională pentru Familie (International Organization for the Family, OIF). Astfel, preşedintele OIF, Brian Brown, a spus că contribuţia entităţii pe care o conduce la organizarea evenimentului este estimată la 40.000 USD, restul cheltuielilor fiind achitate de Fundaţia condusă de soţia preşedintelui, Galina Dodon. „Nu ştiu numărul exact, sub 40.000 USD. A ajutat şi Fundaţia „Din Suflet”, a spus Brown, întrebat despre contribuţia OIF pentru Congresul Mondial al Familiilor.

Pe de altă parte, pe 14 septembrie 2018, Igor Dodon a spus că organizaţia condusă de Brian Brown şi-a asumat în mare parte cheltuielile pentru eveniment. Acesta a promis că, după încheierea evenimentului, va reveni cu mai multe detalii referitoare la cheltuielile suportate de Fundaţia soţiei sale.

Deşi Fundaţia Galinei Dodon „Din suflet” se numără printre sponsori, aceasta menţiona anterior că acceptă şi donaţii „pentru nevoile legate de desfăşurarea Congresului Mondial al Familiilor din 2018 în R. Moldova şi în sprijinul promovării valorilor familiale”. Până în acest moment, niciun raport financiar al acesteia nu este făcut public.

II. Cine a venit şi cine a lipsit?

Mitropolitul Vladimir nu a participat la Congresul Mondial al Familiei, iar în locul acestuia, la inaugurarea Congresului, a participat Părintele Ioan, Episcop de Soroca, care a dat citire unui mesaj din partea Mitropolitului. ÎPS Vladimir a lipsit de la Congres pentru că participa, la Moscova, la şedinţa extraordinară a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe, sub preşedinţia Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii, Kirill. Şi patriarhul Kirill nu a fost prezent la eveniment. În locul acestuia, a venit protoiereul Dmitrii Smirnov, cunoscut în Rusia pentru afirmaţiile sale controversate.

În discuţia cu reporterii ZdG, Smirnov a menţionat că evenimentul pune în faţa societăţii probleme serioase, iar rezultatul acestuia depinde de societate şi de faptul dacă aceasta „e trezită” sau „doarme”. În acelaşi context, Smirnov s-a referit la chestiuni precum avortul şi atitudinea bisericii faţă de persoanele LGBT. La întrebarea dacă cheltuielile pentru Congresul Mondial al Familiilor nu ar fi fost mai bine să fie redirecţionate unor familii nevoiaşe, Smirnov a spus „sigur că s-ar fi putut cheltui (pentru asta, n.r.), cum ar fi, de exemplu, să iei şi să omori un oligarh şi din toţi acei bani să hrăneşti oamenii. Vor mânca azi… dar mâine?”.

Smirnov a mai spus că, în prezent, familiile se tot destramă şi că pentru a îmbunătăţi lucrurile, oamenii trebuie să se întoarcă către acea conştiinţă pe care o aveau acum 100 de ani, când o familie medie avea 8 copii. Acesta ne-a declarat că a „tratat” mai multe persoane LGBT şi că, mai apoi, ele au revenit la o viaţă „normală” şi, de asemenea, că luptă împotriva avorturilor de 30 de ani şi că speră să ajungă până în ziua când acestea vor fi interzise.

Un alt personaj controversat prezent la Congresul preşedintelui a fost Elena Milskaia, directoarea Fondului „Vasile cel Mare” din Federaţia Rusă. Fondul „Vasile cel Mare” este una dintre cele mai mari organizaţii de acest gen din Rusia şi activează din 2007. Fondatorul organizaţiei „Vasile cel Mare” este Konstantin Malofeev, un oligarh rus, aflat în legături strânse cu Kremlinul. Malofeev finanţează iniţiativele ortodoxe-creştine prietenoase Rusiei în fostele ţări sovietice şi în Vest, potrivit splcenter.org. Stopfake.org a scris anterior că Malofeev mai este cunoscut pentru oferirea asistenţei financiare pentru extremiştii pro-ruşi în Ucraina de Est – motiv pentru care acesta a primit sancţiuni din partea UE, Norvegiei şi Elveţiei. În 2017, Ucraina a impus sancţiuni Fondului. Atunci, Malofeev a declarat că Fondul îşi va continua activitatea de caritate în Crimeea atâta timp cât copiii de acolo vor avea nevoie de asta.

În contextul Congresului, Milskaia ne-a vorbit despre sancţiunile impuse de Ucraina fondului pe care îl conduce. Aceasta a spus că îi pare foarte rău de situaţiile în care politica încurcă oamenilor să facă lucruri bune. „Pot să spun despre Fond, că avem un asemenea program minunat prin intermediul căruia căutăm copii şi îi tratăm în întreaga ţară. S-ar părea că Fondul a primit sancţiuni din partea Ucrainei din cauza că voluntarii au adus copii la Moscova şi i-au tratat. Mi-e foarte trist când politica începe să încurce oamenilor să facă fapte bune. Asta nu este corect şi nu are explicaţie”, a conchis Milskaia.

Directoarea Fondului „Vasile cel Mare” apare în fotografiile de pe pagina oficială a fondului împreună cu Vladimir Putin. Ea mai este şi preşedintă a Consiliului de Administraţie al Centrului Naţional de Monitorizare a Asistenţei Copiilor Dispăruţi şi Răniţi. În acest an, pe 13 mai, Milskaya, împreună cu Ramzan Kadîrov, şeful Republicii Cecene a deschis un Centru Naţional de Asistenţă pentru Copii dispăruţi şi răniţi. Atunci, Milskaya a declarat că se doreşte deschiderea, în Cecenia, a unei baze de voluntari care ar ajuta copiii. Voluntarii ar urma să fie instruiţi de Universitatea Forţelor Speciale din Rusia, instituţie creată la iniţiativa lui Kadîrov.

La Congres, s-au mai perindat deputaţi PSRM, preoţi, reprezentanţi ai Vaticanului, dar şi o deputată din Rusia, Elena Mizulina, autoare şi co-autoare a unor iniţiative şi proiecte de lege, care au ridicat mai multe semne de întrebare în Rusia. Acestea sunt legate de „propaganda homosexualităţii”, divorţ, precum şi de adoptarea copiilor orfani ruşi de către străini. Aceasta, de asemenea, se află sub sancţiunile Canadei şi ale SUA, urmare a anexării Crimeei de către Federaţia Rusă.

În încheierea evenimentului, Dodon a vorbit despre rădăcini şi valori tradiţionale, credinţă şi istorie. Între timp, cel puţin 6% dintre cetăţenii R. Moldova sunt foarte săraci şi 6 din 10 femei au suferit un anumit tip de violenţă (psihologică, fizică sau sexuală) din partea soţului/partenerului în timpul vieţii, iar peste 800.000 sunt plecaţi peste hotare.

III. Congres pre-electoral?

După prima zi de Congres, GENDERDOC-M a publicat o declaraţie prin care a cerut Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurării egalităţii, dar şi Procuraturii Generale, să se autosesizeze pe marginea discursului ţinut de preşedintele Dodon la inaugurarea Congresului.

„Organizarea festivalurilor minorităţilor sexuale şi al altor manifestări care contribuie la răspândirea principiilor imorale trebuie condamnată cu fermitate, poate chiar scoase în afara legii”, a declarat preşedintele. În opinia GENDERDOC-M, în acest mod Dodon instigă la discriminarea comunităţii LGBT, care au dreptul la libertatea întrunirilor şi libertatea exprimării.

Totodată, avocatul Promo-Lex, Dumitru Sliusarenco, califică Congresul Mondial al Famillior drept un eveniment de propagandă şi PR politic. „Congresul este un eveniment, din punctul meu de vedere, de propagandă a unei ideologii false, precum şi un eveniment de PR politic, de salt în campanie pre-electorală, dacă vreţi. S-a discutat mult despre aşa-numita familie normală, ceea ce este un concept relativ şi el vine din domeniul religios, de la oameni cu interesul de a promova la scară înaltă aceste valori. Nouă ni se impune că ar exista un standard, iar cei care nu s-ar încadra în el, ar fi anormali. Astea sunt nişte ideologii false, propagandistice, promovate agresiv prin intermediul acestui gen de evenimente, cu scopul acumulării de capital politic”, consideră Sliusarenco.

Următorul Congres al Familiei ar urma să aibă loc în martie 2019, la Verona, Italia. În cadrul acestui Forum, Dodon afirmă că ar avea preconizată o întrevedere cu conducerea de vârf a Italiei.