Moldovenii care (nu) migrează în Federaţia Rusă

Numărul cetăţenilor R. Moldova plecaţi la muncă în Federaţia Rusă e în continuă scădere. Potrivit datelor oferite de Biroul Naţional de Statistică, în anul 2014, numărul moldovenilor aflaţi la muncă în Federaţia Rusă era de 232 de mii de oameni. În 2016, numărul lucrătorilor moldoveni constituia deja 184 de mii de persoane. Astfel, timp de doi ani, din Federaţia Rusă au plecat 48 de mii de cetăţeni.

Agitaţie la Gara Feroviară din Chişinău. În fiecare marţi, joi şi sâmbătă, la ora 11:40, pleacă trenul spre Moscova. Cu genţile în mâini, moldovenii aşteaptă sosirea trenului. Majoritatea dintre ei vin aici cu cele mai apropiate rude, pentru a petrece împreună ultimele minute înainte de plecare. Aşezaţi pe un scaun, i-am cunoscut pe Vitalie şi pe Maria Jalbă, soţ şi soţie, originari din Drochia. „De profesie sunt constructor”, ne povesteşte bărbatul. „Am revenit acasă pentru câteva săptămâni, din motive familiale. Acum plec din nou. De data aceasta, merge şi soţia cu mine. Ea se pricepe la reparaţii. Vom face amândoi un ban”, ne spune bărbatul. Fiind întrebaţi dacă banii câştigaţi în Rusia îi sunt suficienţi, femeia a răspuns: „De bine-de rău, ne ajung. Avem copii şi o casă neterminată. Vom lucra cât încă mai putem şi cât ni se mai permite”.

Pe peronul gării din Chişinău l-am întâlnit şi pe Vasile Papuc, din Hânceşti. „Iau trenul spre Moscova, iar apoi plec la Magadan, tocmai lângă Marea Ohotsk. E departe, în alt colţ al Rusiei. Sunt bucătar pe un vas de pescuit”, ne spune bărbatul. „Condiţiile de muncă îmi convin. Cred că am avut noroc să obţin un post bun, în situaţia în care mai mulţi moldoveni revin acasă din cauza salariului mic şi atitudinii nu prea bune a ruşilor faţă de moldoveni”.

Mihai Plămădeală, un tânăr din Chişinău, pleacă pentru ultima dată la Moscova. A venit la gară împreună cu prietena sa şi ne-a spus că va mai lucra acolo până la sărbătorile de iarnă. „Muncesc în construcţii”, ne povesteşte Mihai. „E greu, îmi distrug sănătatea pentru vreo 40 de mii de ruble. La primăvară, primesc paşaport românesc şi mă gândesc să plec la muncă în Germania”, spune tânărul.

„Nu mă mai întorc în Rusia, pentru că nu mai am ce vedea acolo”

Printre miile de oameni care au ales să lucreze în Federaţia Rusă, dar care au revenit acasă, se regăseşte şi Ana Ciudac, o tânără din Chişinău. Aceasta a plecat la Moscova când îşi făcea studiile universitare. „Am lucrat acolo vreo doi ani”, povesteşte tânăra. „Iniţial, am lucrat în calitate de consultant într-un magazin de îmbrăcăminte, apoi m-am transferat la o crescătorie de peşti, iar apoi am lucrat la aeroport, în secţia import şi export de mărfuri”. Ana ne mai spune că motivul plecării sale în Rusia a fost lipsa de bani. „Mă gândeam că acolo aş putea face mai mulţi bani decât aici”, susţine tânăra. „O perioadă chiar mă gândeam să rămân în Rusia, însă am văzut cum este viaţa de acolo şi am renunţat. E o dezordine mare. Bunăoară, te uiţi ce spune presa rusă – acolo nu se arată laturile negative, se spune că totul e bine, că bătrânii au pensii bune şi că trăiesc îndestulat. Crezi în acest lucru atâta timp cât nu vezi ce se întâmplă în realitate. Pensionarii au o pensie mizeră, care nu le ajunge nici pentru un trai modest. O situaţie similară e şi în R. Moldova”, afirmă Ana. Despre salariu, tânăra ne spune că a avut norocul să primească o remunerare comparabilă cu cea a deţinătorilor de cetăţenie rusă. „Primeam circa 70.000 de ruble. Acesta era un salariu bun. Îţi permiteai să închiriezi un apartament, să mănânci şi să te mai şi îmbraci. În jur de 300 de euro puteai să pui deoparte, în cazul în care nu aveai de achitat impozite. În caz contrar, nu îţi mai rămânea nimic. Ca să aduni bani, trebuia să economiseşti mult. Alţi moldoveni lucrau cu 40.000 de ruble, pe când chiria costa 20.000. Poate îţi mai reuşea să trimiţi în jur de 10.000 de ruble acasă. De fapt, acolo nu poţi face bani. În aparenţă, salariul este mare, dar şi cheltuielile sunt pe măsură”, explică Ana. „Dacă lucrezi legal, pierzi totul. Impozitele sunt mari. În Rusia sistemul e făcut în aşa fel încât tot ce câştigi rămâne acolo”. Devalorizarea rublei a afectat considerabil economia Federaţiei Ruse, spune Ana. „Atunci când a căzut rubla, nu mai era niciun sens să călătoreşti spre casă, deoarece salariul trebuia să-l cheltui pe biletul de avion. Diferenţa a fost simţitoare”.

Referitor la atitudinea angajatorilor ruşi faţă de emigranţii străini, tânăra ne-a spus „că ei (ruşii) se cred superiori, deşi trăiesc în condiţii mai rele decât cele din R. Moldova. De exemplu, cei din Tadjikistan şi Uzbekistan nu sunt respectaţi de ruşi, care se consideră o naţiune superioară. Ei nu ştiu ce înseamnă respectul pentru o altă naţiune”. Pe de altă parte, Ana susţine că „dacă eşti un om disciplinat şi responsabil, eşti respectat de oricine”.

Tânăra a revenit acasă din mai multe motive, unul dintre acestea fiind fiscalitatea ridicată. Aceasta a mai adăugat că „nu mi-a plăcut ambianţa de acolo, mai exact, alcoolismul, care e foarte răspândit. Nu mă mai întorc în Rusia, deoarece nu mai am ce vedea acolo”, a concluzionat Ana.

Viziunea expertului privind migraţia în Federaţia Rusă

Solicitat de ZdG, Anatol Ţăranu, comentator politic şi fost ambasador al R. Moldova în Federaţia Rusă, a declarat că cetăţenii moldoveni nu mai vor să lucreze în Federaţia Rusă în special din motive economice. „Federaţia Rusă e în criză economică, iar legile care apără interesele şi drepturile emigranţilor sunt precare”, susţine acesta. „Tot mai mulţi şi mai mulţi moldoveni pleacă în Occident, în condiţiile în care paşaportul moldovenesc îţi oferă această posibilitate. E o zonă în care salariile sunt mai mari şi drepturile sunt mai bine apărate. Din aceste motive, moldovenii aleg calea Occidentului. Cred că acest fapt este determinant când vorbim despre reducerea numărului cetăţenilor moldoveni care lucrează în Federaţia Rusă”, ne-a spus Anatol Ţăranu.

Referindu-se la eventualele consecinţe generate de reducerea numărului lucrătorilor din R. Moldova, Ţăranu a specificat că „aceasta ar însemna că Federaţia Rusă va avea tot mai mulţi gastarbeiteri din Asia Mijlocie. Rusia va pierde gastarbeiterii moldoveni, care sunt mult mai calificaţi şi au un comportament european în raport cu cei din Asia Mijlocie. Astfel, piaţa muncii se va reduce şi va degrada”, a concluzionat acesta.

Potrivit datelor oficiale, migraţia forţei de muncă din R. Moldova are loc şi spre state precum Italia, Franţa, Germania, România, Portugalia, Anglia, Grecia şi Israel.