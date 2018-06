Moldovan National Youth Orchestra şi muzica Desenelor Animate – într-un eveniment dedicat copiilor

1 iunie, Ziua Internaţională a Copiilor, a fost marcată printr-un eveniment deosebit, plin de magie, feerie şi un amalgan de emoţii atât pentru pici, cât şi pentru maturii ce se simt copii în suflet – Muzica Desenelor Animate. Lumea magică a muzicii şi a desenelor animate a fost prezentă la Teatrul Verde, în faţa a 4000 de spectatori, unde a evoluat Moldovan National Youth Orchestra.

„A fost mai mult decât un spectacol muzical, a fost un spectacol al vieţii de care noi toţi avem nevoie. A fost o împlinire sentimentală şi o atmosferă unică ce domnea peste tot. Toţi copiii, prietenii, părinţii, bunicii şi muzicienii au trăit o conexiune minunată, plină de sinceritate, iubire şi energie pozitivă. Muzica Desenelor Animate ne-a transportat într-o lume atât de frumoasă, o altă lume de care nici nu am ştiut sau pe care am uitat-o în timp ce am devenit maturi. Vă mulţumim tuturor celor care ne-au primit cu inima deschisă!”, dezvăluie Andriano Marian, dirijorul Moldovan National Youth Orchestra.

Evenimentul a fost deschis de Tekwill Academy Kids, alături de proiectul „Ignite Kids”, în cadrul căruia 6 tineri de 12-17 ani şi-au prezentat istoriile de succes. Corul de copii „Lia Ciocârlia” şi corul mixt „Moldova” au transmis publicului încântat cu o mulţime de stări, începând cu îndrăgita poveste Maria Mirabela, până la spititul african din „Lion King”. Moldovan National Youth Orchestra au creat un adevărat rollercoaster emoţional, interpretând muzica din Tom & Jerry, Alice in Wonderland , The Lion King , Frozen, Shrek, How to Train Your Dragon, Ну, Погоди, Чебурашка и Крокодил Гена, Aladdin, Sleeping Beauty, Maria Mirabela şi Маша и Медведь, în paralel cu ecranizarea video a secvenélor animate.

Micuţii au fredonat şi au dansat alături de îndrăgita Elsa din pelicula „Frozen”, interpretată de Lidia Isac. Din lumea fascinantă plină de zăpadă, am ajuns pe covorul magic în ţările asiatice împreună cu Aladdin, interpretat de tenorul Victor Balan. Magia lui Geanie şi străzile din Agrabah sunt transformate în peisajele din Africa, pline de viaţă şi animale exotice, prin fermecătoarea voce a Stelei Botez.

La eveniment au fost amenajate mai multe zone de activităţi pentru copii, zone de agrement, cireşe, baloane, bule de săpun, brăţări fosforice, robotică, drone, animatori, hamacuri şi alte surprize. La acest inedit spectacol au fost prezenţi peste 4 mii de părinţi şi copii, încântaţi de muzică şi de eroii poveştilor îndrăgite.

La 1 iunie, Moldovan National Youth Orchestra a lansat seria celor peste 20 de concerte din 2018, alături de peste 100 de muzicieni şi invitaţi speciali ai serii.

Reamintim că, Moldovan National Yoth Orchestra este unica orchestră naţională de tineret cu peste 120 concerte la activ, realizate în Moldova, Ucraina, România şi Germania.