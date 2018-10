„Minunea” făcătoare de icoane

Timp de peste zece ani, a fost purtată prin zeci de orașe, din multe țări ortodoxe, sute de mii de creștini s-au închinat la ea, cerându-i sănătate și bunăstare. An de an, preoții au anunțat numeroase minuni ale acestei icoane care izvora mir: copii nevăzători cărora le-a revenit vederea, familii care au zămislit copii multașteptați, persoane care s-au tratat imediat de dizabilități grele, paralizii, traume, etc.

Acum, o nouă și nemaiîntâlnită „minune” s-a întâmplat cu această icoană. La 6 octombrie 2018, obiectul de cult a apărut simultan în două orașe, la mii de kilometri distanță: la Cluj și la Kerci, de pe peninsula Crimeea. Icoana s-a aflat simultan în două locuri diferite timp de mai multe zile, existând probe foto și confirmări ale preoților.

La 6 octombrie 2018, la Cluj, România, în cadrul unui târg de obiecte de cult, a fost expusă și icoana „Odighitria de Baytali”, considerată făcătoare de minuni. Aceasta provine de la o mănăstire din regiunea Odesa și, în ultimii 13 ani, a fost purtată prin diverse regiuni pentru închinare și pelerinaje, inclusiv la Chișinău. La Cluj, icoana a fost expusă la cea de-a XVI-a ediție a Târgului de Obiecte Bisericești (TOB) de la „Expo Transilvania”.

Vestea a fost enunțată chiar pe pagina web a TOB, sub titlul „Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Odighitria” va fi adusă și în acest an la TOB”, „prin bunăvoința bisericii din Odesa” și că „icoana ce o înfățișează pe Maica Domnului cu pruncul Iisus în brațe călătorește în întreaga lume fiind adusă spre închinare credincioșilor de pretutindeni. De curând, icoana a adus alinare creștinilor din Plovdiv și Ialia”. Administratorii târgului mai susțin că icoana făcătoare de minuni a fost însoțită la Cluj de însuși preotul din satul Baital, Ucraina, protoiereul Antonie Cumpătă, protopopul de Balta (Ucraina), împreună cu mama sa.

Icoana făcătoare de minuni – la referendum

Sâmbătă, 6 octombrie, icoana era cu adevărat expusă la TOB. Acest lucru a fost relatat de „Adevărul de Cluj”, într-un reportaj despre referendumul din 6-7 octombrie. Autorii reportajului au descoperit că în clădirea în care se desfășura TOB au fost situate tocmai șapte secții de votare. Reportajul inserează și poze cu icoana pelerină, din care observăm că e însoțită de un cartonaș cu inscripția „Icoana făcătoare de minuni „Odighitria de Baytali”, adusă cu binecuvântare arhierească spre închinarea și mângâierea binecredincioșilor creștini și ajutorul în construirea mănăstirii de maici „Nașterea Maicii Domnului” din s. Baytali, Odesa, Ucraina”. Icoana e ferecată cu lanțuri aurii, de care atârnă câteva cruci din același metal, de dimensiuni impunătoare.

Fotografii cu icoana făcătoare de minuni de la TOB găsim și pe pagina de Facebook a Târgului, există și alte mențiuni mediatice ale prezenței acestui obiect de cult la Cluj, România.

Aceeași icoană, concomitent în două țări diferite

Ca prin minune, o altă comunitate ortodoxă a anunțat exact în aceleași zile că icoana făcătoare de minuni „Odighitria de Baytali” se află nu la Cluj, nu în România, ci în Crimeea, într-o biserică din orașul Kerci.

La 5 octombrie 2018, Eparhia din Feodosia anunța pe pagina sa web că, la 6 octombrie, exact în ziua în care icoana era fotografiată de reporterii din Cluj, acest obiect de cult va fi expus la Soborul Sf. Ioan din Kerci.

Titlul comunicatului spune: „Icoana făcătoare de minuni „Odighitria de Baytali” la Eparhia din Feodosia”, ulterior se precizează că icoana a fost adusă din regiunea Odesa cu binecuvântarea Mitropolitului Platon, al Feodosiei și Kerciului, expunerea acesteia în bisericile din Crimeea fiind stabilită pentru zilele de 6-21 octombrie 2018.

Pentru că acest fapt, prezența unei icoane „făcătoare de minuni” concomitent în două locații diferite la sute de kilometri distanță, ne-a părut neverosimil, am încercat să aflăm dacă este vorba despre aceeași icoană.

Partenerii ZdG de la „Novaya Gazeta”, un reputat ziar din Federația Rusă, au contactat Eparhia Feodosiei, iar mesajul de răspuns a confirmat „minunea”: preoții din Crimeea susțin că de la 6 octombrie icoana în cauză se află anume la ei și în niciun caz nu poate fi la Cluj sau altundeva în lume.

Care e icoana adevărată? Toți spun că toate

„Icoana făcătoare de minuni „Odighitria de Baytali” cu adevărat a ajuns la Kerci la 6 octombrie. Acum se află în Crimeea. În România, probabil, e o copie. Așa ceva se întâmplă. Dar la noi a ajuns anume icoana făcătoare de minuni, originalul din regiunea Odesa”, a explicat secretarul Eparhiei, preotul Ioann Kopîlov, pentru Novaya Gazeta.

Acesta nu este singurul caz în care icoana cu același nume e expusă simultan în locuri diferite. La început de septembrie 2018, icoana a apărut concomitent la Corjeuți, Briceni și la Alușta, Crimeea. Ambele surse bisericești care informează despre prezența icoanei afirmă că e vorba de icoana făcătoare de minuni, și nu de o copie.

Dacă privim atent fotografiile icoanei „Odigitria de Baytali”, expuse în diverse orașe ale Rusiei, Ucrainei, R. Moldova, Italiei, Bulgariei, României, în ultimii ani, observăm că, în imaginile de la ceremoniile religioase cu această icoană, apar, totuși, produse diferite. În fotografiile expuse pe portalurile eparhiilor din aceste țări, dar și în nenumăratele reportaje realizate la fața locului, chipul de pe icoană apare diferit, cu un oval al feței diferit, expresie diferită, nimb diferit, culori diferite.

„Nu e în Crimeea! Nu e la Cluj!”

Dacă privim icoana expusă pe pagina web a Eparhiei de Balta, locul în care slujește Antonie Cumpătă, care e și îngrijitorul icoanei și care a însoțit acest obiect de cult la Cluj în octombrie 2018, stabilim un fel de icoană. Dar, icoana cu același nume, expusă în 2013 la Grătiești, lângă Chișinău, arată diferit, având și înscrisuri aurii lângă obrazul drept al Maicii Domnului.

Icoana omonimă expusă la Herson în 2016 are înscrisuri cu litere aurii care redau numele icoanei, pe când cea expusă în Crimeea în septembrie 2017 nu are nicio inscripție sau alte elemente diferite. Nici cea expusă la Bălți în 2017 nu are înscrisuri cu litere de aur, asemeni celei expuse la Chișinău în ianuarie 2018.

Deși niciuna dintre părțile care au expus icoana concomitent în două locuri diferite la 6 octombrie 2018 nu admite că ar fi expus o copie, există mărturii oficiale că ar exista copii ale acestei icoane, care, ulterior, au fost șterse din lumea virtuală, dar s-au păstrat niște urme. Astfel, se pare că la Bălți și la Chișinău ar fi fost expuse copii și nu originalul.

Preotul Antonie Cumpătă slujește la Biserica din Baital, raionul Ananievo, regiunea Odesa, de mulți ani. De 13 ani, de când a apărut această icoană la Baital, s-au făcut numeroase pelerinaje, colectându-se fonduri pentru o mănăstire care, reieșind din informațiile disponibile, nu a mai avansat. Biserica din Baital rămâne una modestă.

Redacția ZdG l-a contactat pe preotul Antonie Cumpătă pentru a afla unde este acum icoana. Inițial, ne-am adresat din numele unei comunități de enoriași din R. Moldova, care ar vrea să vadă icoana. Antonie Cumpătă a declarat că aceasta continuă să se afle în România, în Câmpulung. După ce i-am comunicat că icoana făcătoare de minuni s-ar afla acum și în Crimeea, acesta a spus că așa ceva e exclus. „Nu, nu. A fost în Crimeea, deja nu mai este”, ne-a răspuns preotul.

Icoanele călătoare sunt doar copii. Enoriașii nu știu

După ce ne-am prezentat că suntem de la ZdG, părintele Cumpătă a recunoscut că atât în România, cât și în Crimeea se află copii ale icoanei Maicii Domnului „Odighitria de Baytali”, pe când originalul e păstrat la Baital, în urma unei decizii a Consiliul Parohial.

„În Crimeea nu are de unde fi originalul, pentru că Crimeea, din punct de vedere al Ucrainei, e sub ocupație rusească și noi nu avem dreptul să ducem acolo obiecte bisericești vechi. Există câteva copii pe care noi le-am donat mai multor biserici. Copii ale acestei icoane sunt și în Italia, și în România, și la biserica din Grătiești. Și în Crimeea, respectiv, e o copie. Orice icoană are copii. Dacă intrăm în Catedrala din Chișinău, vedem icoana în original de la Hârbovăț și, respectiv, la Mănăstirea Hârbovăț e o copie, nu originalul. În regiunea Odesa avem câteva biserici, catedrale, mănăstiri care au câte o copie a icoanei de la Hârbovăț. Este cinstită în fiecare loc ca făcătoare de minuni”, susține preotul, amintind că icoana originală a fost purtată vreo opt ani prin pelerinaje în Moldova, România, Italia, Ucraina, iar după finisarea lucrărilor de construcție a bisericii din Baital nu a mai fost scoasă, pentru că „e veche și e periculos de purtat din loc în loc”.

„Construim o mănăstire și mai e mult de lucru. Astfel, nu avem altă ocazie decât să vizităm acele parohii și mănăstiri cu sfânta icoană”, explică preotul Cumpătă pelerinajele cu copiile icoanei.

De ce credincioșilor nu li se spune că sunt copii?

Întrebat cât de corect este ca enoriașilor să nu li se spună că icoana este o copie, preotul Antonie Cumpătă a răspuns că nu este nicio fraudă și că orice icoană e făcătoare de minuni.

„În multe cazuri se aduce copia fără a se spune, deci, majoritatea icoanelor care se aduc, mai ales din alte țări, de pe muntele Athos, sunt copii. Foarte rar se aduce un chip în original. Corect sau incorect… Până la urmă, icoana e sfințită. În cinul sfințirii icoanei, în rugăciunea care se citește, sunt cuvinte care spun: „și dăruiește ei darul facerii de minuni”. Prin urmare, orice icoană e făcătoare de minuni”, a declarat preotul Cumpătă, conchizând că „noi spunem că este icoana cu o anumită denumire. Nu specificăm dacă-i original sau nu”.

Solicitat să-și expună părerea la subiect, parohul Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” de la Costeşti, Ialoveni, Vasile Ciobanu, spune că pelerinajele cu copii ale icoanelor nu sunt altceva decât agonisire de bani. „Nu există icoane făcătoare de minuni, există icoane purtătoare de minuni. Nu icoana e făcătoare de minuni, ci prototipul zugrăvit pe ea. Chestiunea cu două copii concomitent… Eu m-aș abține de la astfel de show-uri. Acum copiile se fac ușor. Pe timpuri se picta luni de zile, ani de zile, cu post, cu rugăciune. Acum se fac la printer, la computer. Oamenilor trebuie să le spună să împlinească poruncile lui Dumnezeu, dar nu să treacă pe sub mese cu icoane. Înseamnă că icoanele Maicii Domnului dintr-o biserică din sat nu valorează nimic în fața copiei aduse? Asta e șărlătănie, inducerea în eroare a poporului evlavios și pios, a sentimentelor simple ale credincioșilor. E o agoniseală de bani”, consideră preotul Vasile Ciobanu.

Că icoanele sunt „o poartă către Dumnezeu” și că fiecare e făcătoare de minuni susține și parohul Bisericii Sfântul Dumitru din Chişinău, Pavel Borşevschi. Acesta consideră că nu ar fi nimic rău în pelerinajele cu copiile icoanelor vechi, atât timp cât se fac rugăciuni corect, se cheamă la mântuire și nu există scopuri meschine.

„Lumea aleargă după icoane și n-are importanță cine aduce icoana, politician care-și face scopul: alegerile. Cu părere de rău, de aceste lucruri încep să se folosească mulți (…) De când slujesc la Biserica Sf. Dumitru, de 30 de ani, nu am adus din altă parte niciodată altă icoană, pentru că cele care sunt la noi toate corespund canoanelor”, explică preotul Pavel Borșevschi.

Foto antet: facebook.com/constantin.pintilie