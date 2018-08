Livadă de nuci defrişată la Cuizăuca

Proprietarul unei livezi de nuci din satul Cuizăuca, raionul Rezina, s-a trezit într-o zi că i-au fost defrişaţi pomii de pe suprafaţa de 0,56 de hectare, iar lotul de pământ i-a fost schimbat. Au fost tăiaţi 142 de nucari după ce Primăria Cuizăuca, la cererea unui proprietar de teren, a depistat că amplasarea terenurilor nu corespunde cu titlurile de proprietate. Procurorii de la Rezina nu au deschis dosar penal pentru distrugerea livezii de nuci, deoarece nu ar fi fost cauzate daune mari.

Ion Duca, pensionar din oraşul Rezina, spune că a moştenit de la părinţii săi un teren arabil cu suprafaţa de 0,56 de hectare, amplasat în satul Cuizăuca, raionul Rezina. În 2010, Ion Duca a plantat 158 de nucari pe acel lot de pământ, iar în 2016, prin decizia Primăriei Cuizăuca, i-a fost defrişată livada şi strămutat terenul, deoarece s-ar fi constatat că, în 1995, cotele ar fi fost împărţite incorect. După defrişări, livădarul a rămas cu doar 16 nucari.

Au tăiat 142 de nucari

Ion Duca afirmă că Primăria nu l-a anunţat despre intenţia de a reîmpărţi cotele de teren. Bărbatul a aflat de „năpastă” după ce pomii au fost tăiaţi. „M-a sunat cineva din sat, care nu s-a prezentat, şi mi-a zis: „Dl Ion, v-au defrişat pomii şi au arat câmpul”. Am mers în satul Cuizăuca şi am văzut un dezastru. Am apelat primarul şi l-am întrebat ce s-a întâmplat? În 1995, nu a fost împărţit corect pământul, iar noi am hotărât să corectăm greşeala”, îşi aminteşte Ion Duca spusele primarului de Cuizăuca. Chiar dacă cotele au fost împărţite în 1995, livădarul Duca precizează că „titlul de proprietate s-a dat în 1998. S-au lăsat 3 ani termen de prescripţie pentru a corecta ceva, dacă s-ar fi greşit. Ei au schimbat doar direcţia lotului. Pe terenul meu au fost plasate alte patru persoane, care au defrişat pomii şi au arat pământul. Nu-i cunosc pe oameni. Ei au defrişat pomii, deoarece lor le-a fost repartizat terenul”.

În acelaşi timp, Ion Ţurcan, primar de Cuizăuca, susţine că Primăria, împreună cu proprietarii de terenuri, au decis reîmpărțirea câmpului, după ce deţinătorul unei cote de teren a solicitat să-i fie măsurate şi atribuite loturile de teren conform titlurilor de proprietate. După ce s-au deplasat în câmp şi au efectuat măsurări ale loturilor, Primăria a constatat că terenurile au fost incorect amplasate, adică loturile nu ar fi corespuns titlurilor de proprietate, deoarece împărţirea s-ar început de la vârf şi nu de la baza câmpului, conform unui regulament, scrie Ion Ţurcan într-un răvaş expediat lui Ion Duca în ianuarie 2017. Iniţial, acea greşeală nu a fost observată, deoarece mulţi cotaşi nu-şi prelucrau pământurile. Ion Ţurcan, primar de Cuizăuca, mai scrie că, de fapt, problema ar fi fost discutată cu toţi deţinătorii de terenuri, iar majoritatea proprietarilor au considerat că reîmpărţirea câmpului trebuie să fie efectuată după strânsul roadei. Primarul de Cuizăuca notează că, în octombrie 2016, au fost anunţaţi proprietarii de terenuri şi s-au făcut măsurările de corectare a loturilor de pământ din acel câmp. Toate suprafeţele au suferit modificări, pentru a coincide cu cele indicate în titlurile de proprietate. În scrisoarea adresată lui Ion Duca i se mai spune că, pe terenul său, au fost amplasaţi alţi proprietari care, în urma prelucrării terenului, au tăiat pomii de nuci.

Povestea livădarului – fără sfârşit

Lupta pentru livada de nuci nu este nici pe departe încheiată. De doi ani, Ion Duca încearcă să-şi facă dreptate în instanţele de drept din R. Moldova, dar deocamdată fără sorţi de izbândă. Ion Duca crede în continuare că defrişarea unei livezi de nuci constituie un motiv pentru deschiderea unui dosar penal pe care Procuratura Rezina refuză să-l deschidă. „Asta nu e o găină. Trebuie să deschidă dosar penal. Procuratura Rezina spune să mă adresez pe cauză civilă. Cum să mă adresez pe civil, când eu nu ştiu cine-i vinovatul?”, se întreabă Ion Duca. În 2017, Procuratura Rezina a dispus neînceperea urmăririi penale pe cazul dat, deoarece nu există elemente ale infracţiunii privind samavolnicia din Codul Penal al R. Moldova, scrie în Ordonanţa privind respingerea plângerii. Chiar dacă Duca a scris mai multe plângeri de a anula Ordonanţa de refuz privind pornirea urmăririi penale, de fiecare dată Procuratura Rezina menţine Ordonanţa de neîncepere a urmării penale din septembrie 2017. În Ordonanţa emisă în septembrie 2017 se mai spune că, în urma cercetării efectuate pe câmp, s-a stabilit că pomii cresc pe sol îmburuienat şi sunt neîngrijiţi. Totodată, în Ordonanţă se mai spune că Ion Duca nu a anunţat Primăria Cuizăuca despre plantarea unei livezi de nuci pe lotul său de teren şi nu a avut un proiect în acest sens.

ZdG a încercat să afle de la Ion Ţurcan, primar de Cuizăuca, dacă Ion Duca a fost invitat la întâlnirile cu proprietarii de teren şi cum de s-a întâmplat să taie livada. „Un cetăţean a cumpărat un lot de pământ în Cuizăuca şi a vrut să fie amplasat exact la hotarele lui, conform titlului de proprietate. Am mers la faţa locului şi am stabilit că absolut toate terenurile nu corespund titlului de proprietate. Au fost foarte multe întâlniri cu proprietarii de terenuri. Ion Duca nu a participat la întâlniri, deoarece nu a fost de găsit, el trăind în altă localitate. Cum putea să se ţină cont de livadă, dacă era vecin cu altă parcelă? S-a ţinut cont doar ca titlul de proprietate să coincidă cu amplasarea terenului. Ion Duca nu are proiect pe livadă. Plantarea unei livezi mai mari de 0,50 hectare se face prin proiect. Odată şi odată trebuia de făcut schimbarea”, povesteşte primarul Ion Ţurcan.

Cea mai recentă încercare de a face dreptate a avut loc la sfârşit de iulie 2018. Ion Duca a mers în oficiu la Petru Botnaru, noul procuror de Rezina. „Intru la el (n.r., Petru Botnaru). Nu a vrut să vorbească cu mine. A zis: „eu nu am timp. Eu am mult de lucru”. De ce faceţi asta? Am doi ani şi nu se deschide dosar penal. Dacă aveţi mult de lucru, trebuie să lucraţi onest. Mata lucrezi la comandă? Eu sunt apolitic, spune Botnaru. Daca ai fi apolitic, demult s-ar fi rezolvat cazul”, descrie pe scurt Ion Duca discuţia din cabinetul procurorului Botnaru. Ion Duca nu beneficiază de serviciile unui avocat, deoarece „nu are cu ce-l plăti. Sunt pensionar şi invalid de gradul II”. Bărbatul are un venit lunar de aproximativ 1500 de lei.

„Procuratura este obligată să facă exact ce spune Curtea de Apel”

În baza Ordonanţelor de neîncepere a urmării penale, emise în septembrie-octombrie 2017, şi pe baza unei încheieri judecătoreşti privind începerea urmării penale din noiembrie 2017, Ion Duca s-a adresat după ajutor la Curtea de Apel Chişinău. Curtea de Apel a admis recursul declarat de petiţionarul Ion Duca şi a declarat nule Ordonanţele procurorilor, casând încheierea Judecătoriei Orhei, sediul Rezina. Curtea de Apel „remite materialele cauzei Procuraturii Rezina, cu obligarea de a lichida încălcările depistate ale drepturilor şi intereselor petiţionarului şi să examineze plângerea în raport cu încălcările constatate, iar în funcţie de circumstanţele stabilite în urma acţiunilor procesuale efectuate în cadrul urmăririi penale, să adopte o hotărâre legală, întemeiată şi motivată”, se spune în Decizia Curţii de Apel Chişinău.

Întrebat de ZdG dacă Procuratura trebuie sau nu să execute decizia Curţii de Apel, juristul Ion Guzun a răspuns: „Toate hotărârile judecătoreşti sunt obligatorii. Procuratura este obligată să facă exact ce spune Curtea de Apel. Decizia Curţii de Apel este irevocabilă. Cu regret, în multe dosare, Procuratura nu face nimic şi merg lucrurile pe cerc de multe ori. Teoretic nu se poate face nimic, dar li se poate aplica amendă pentru neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti. Procuratura, de multe ori, tărăgănează procedurile pentru a găsi câte ceva la dosar”, explică Ion Guzun, jurist la Centrul de Resurse Juridica din R. Moldova (CRJM).

Avocatul Poporului susţine că, de fapt, pe marginea cazului poate fi deschis dosar penal pe samavolnicie. „Plângerea dvs. nu a fost examinată sub toate aspectele. Plângerea ar urma să fie remisă spre examinare repetată la secţia de urmărire penală Rezina, în vederea stabilirii elementelor de infracţiune prevăzute la art. 352 (Samavolnicia) din Codul Penal”, scrie într-o scrisoare adresată lui Ion Duca de către Mihail Cotorobai, Avocatul Poporului.

Cât costă un pom?

Dacă se va deschide un dosar penal, Ion Duca intenţionează să ceară despăgubiri în sumă totală de 12 milioane de lei, chiar dacă, recunoaşte Duca, suma este neargumentată. Livădarul nu poate determina cât l-a costat plantarea pomilor şi îngrijirea livezii timp de 7 ani. „Eu cer 85 de mii de lei pentru un copac. În total iese aproximativ 12 milioane de lei. Suma de 85 mii de lei pentru un pom nu este argumentată. Un avocat mi-a spus: „poţi cere cât vrei, pentru că e pomul matale”. Eu nu am făcut un calcul cât m-au costat pomii, plantarea lor, îngrijirea livezii… Nu pot face tot calculul”, explică Ion Duca. Direcţia agricultură, alimentaţie, arhitectură şi cadastru din cadrul Consiliului Raional Rezina a stabilit că, de fapt, „conform pepinierelor din R. Moldova, costul pomului altoit de doi ani variază între 120-150 lei bucata, în funcţie de soi, mărime, vârstă, calitate, cantitate. La care se adaugă cheltuielile de plantare şi întreţinerea plantaţiei conform proiectului”.

Ion Duca nu se lasă învins. El spune că va protesta în faţa Guvernului, deoarece „mi se încalcă drepturile mele. Am aşteptat 7 ani livada de roadă”.