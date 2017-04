Istoria familiei cu 13 copii. „Ei sunt bogăţia noastră”

La intra­rea în satul Taba­ni, Bri­ce­ni, situ­at la o dis­tanţă de 234 km de Chi­şi­nău, găsim, viza­vi de bise­ri­că, o casă cam veche, dar îngri­ji­tă, încon­ju­ra­tă de o gră­di­nă pli­nă cu flo­ri şi mici sculp­tu­ri. Prin­tre flo­ri se zben­gu­ie doi copii, iar un băieţel de vreo patru ani lea­gă­nă scrân­cio­bul din lemn, cu mar­gi­ni­le rot­u­n­ji­te. Fete­le mai mari stau cuminţi pe pris­pă, aranjându-şi cute­le de la fus­te, în timp ce vân­tul uşor de pri­mă­va­ră le împră­ş­tie şuvi­ţe­le de păr.

Am ajuns la casa fami­lie Robu. Ade­la şi Ana­to­lie Robu sunt căsă­to­ri­ţi de aproa­pe două dece­nii şi au 13 copii: opt băieţi şi cin­ci fete. Cel mai mare are 18 ani, iar cea mai mică – un an şi câte­va luni. „Copi­ii sunt bucu­ria şi bogă­ţia noas­tră”, susţi­ne Ana­to­lie.

Bunica cu 73 de nepoţi şi 16 strănepoţi

„Mari­us, Andre­ea, Andrei, Deni­sa, Sorin, Jas­mi­na, Doi­na, Tina, Robert, Ionuţ, Romi­că, Ghi­ţă, Rubin… Hai cu toţii la noi”, îi stri­gă Ana­to­lie, atun­ci când intrăm pe poar­tă. „Aşa-i adun pe toţi”, ne expli­că Ana­to­lie, un băr­bat îna­lt, uscă­ţiv, cu un zâm­bet larg. Mem­brii fami­li­ei ne pri­vesc timid. „Mereu tre­bu­ie să fii opti­mist, vesel şi să gân­deş­ti că vei reu­şi. La ce bun să te plân­gi şi să nu faci nimic?”, se întrea­bă băr­ba­tul.

Ana­to­lie şi Ade­la Robu sunt din fami­lii cu mulţi copii. „Sun­tem opt fra­ţi, doar unul nu are copii, res­tul au cel puţin trei. Un fra­te are 14 copii, altul – 12… Buni­ca Daria, care tră­ieş­te în casa de ală­tu­ri, are 73 de nepoţi şi 16 stră­ne­poţi. Aşa că ea nu rămâ­ne nici­o­da­tă sin­gu­ră”, zâm­beş­te Ana­to­lie Robu, atun­ci când vede cum por­ti­ţa care uneş­te cele două curţi se des­chi­de cu un scârţâit moro­că­nos şi o bătrâ­nă îmbră­ca­tă într-o rochie ver­de se îndreap­tă spre noi cu paşi mici, dar gră­bi­ţi. „Nu ştiu dacă are cine­va în Mol­do­va atâţia nepoţi câţi am eu. E vesel cu ei. Când nu-s aca­să, par­că nu-i nime­ni în sat, dar când vin, este ca atun­ci când se întorc rân­du­ne­le­le la cuib – e o mare bucu­rie”, râde feri­ci­tă bătrâ­na.

Feme­ia a rămas vădu­vă în urmă cu 16 ani, când soţul ei a fost răpus de can­cer. „Atun­ci îmi era trist şi îmi era fri­că să rămân sin­gu­ră, dar acum, când văd câţi nepoţi am, nu mă tem de nimic”, spu­ne feme­ia, în timp ce cură­ţă pal­me­le pli­ne de firi­mi­tu­ri ale mezi­nei. „Copi­ii sunt deprinşi unii de alţii. Dacă unul vine la mine, pes­te câte­va secun­de se aude por­ti­ţa şi văd cum, unul după altul, vin şi cei­la­lţi. Unde se duce unul, aco­lo se duc toţi”, râde buni­ca. „La mămu­nea (buni­ca, n.r.) găseş­ti mereu ceva dul­ce şi bun”, recu­nosc copi­ii, făcând schimb de pri­vi­ri vese­le.

„Da, fami­lia noas­tră este foar­te mare, dacă vin toţi fra­ţii cu copi­ii lor, nu mai încă­pem în ogra­dă”, expli­că Ana­to­lie.

„Dacă ai mulţi copii, nu te plânge că-ţi este greu”

Ana­to­lie este sudor şi con­struc­tor. În fie­ca­re zi, urcă în maşi­nă şi plea­că la Bri­ce­ni, să mai con­stru­ias­că vreo casă sau să repa­re ceva. „Mun­cesc aco­lo unde este de lucru. Nu am un lucru sta­bil, dar noroc de ani­ma­le­le pe care le cre­ş­tem şi de pămân­tul pe care îl lucrăm. Aşa reu­şim să avem tot ce tre­bu­ie pen­tru trai. Dacă ar fi să mer­gem la mar­ket, un căru­cior de pro­du­se nu ne-ar ajun­ge pen­tru mult timp”, esti­mea­ză capul fami­li­ei. Între­ba­ţi cât de mul­tă mân­ca­re se con­su­mă lunar sau ce cum­pă­ră de la maga­zin, mem­brii fami­li­ei s-au pus pe gân­du­ri. „Şti­ţi, nu am stat nici­o­da­tă să cal­cu­lăm câtă făi­nă, câţi car­to­fi şi câtă car­ne am mân­cat timp de o săp­tămâ­nă… Avem patru viţei, două vaci şi doi porci – sun­tem asi­gu­ra­ţi tot anul cu lac­ta­te şi car­ne. Grâul îl cum­pă­răm şi îl măci­năm la moa­ră, iar car­to­fii îi cre­ş­tem sin­gu­ri. Fac două tăvi de pâi­ne şi ne ajun­ge pen­tru vreo două zile, dacă nu – mai fac măli­gă sau maca­roa­ne… La maga­zin cum­pă­răm mai mult dul­ciu­ri”, ne spu­ne Ade­la, recu­nos­când că şi ea ado­ră dul­ciu­ri­le.

Dacă îi mai rămâ­ne timp, atun­ci când copi­ii dorm, Ade­la face aca­să mătu­ri. „Aşa mai câş­ti­găm niş­te bani”, zice ea. De ase­me­nea, fami­lia mai pri­meş­te şi un aju­tor soci­al pen­tru copii. Totu­şi, une­o­ri, acest aju­tor băne­sc este redus, atun­ci când cei res­pon­sa­bi­li văd că ei au în gos­po­dă­rie vaci şi porci.

Mem­brii fami­li­ei lucrea­ză timp de mai mulţi ani la con­stru­i­rea unei case noi, ală­tu­ri de cea veche. „Casa în care tră­im acum era a unchiu­lui meu, care nu avea copii, dar care ţinea la noi şi ne-a dăruit-o. Aco­lo sunt trei came­re, în care încă­pem cu toţii. Nu ne înghe­suim: cei mici dorm câte trei pe un pat, cei mai mari – câte doi. Avem şi un cup­to­raş cu două eta­je. Încă­pem cu toţii, nu dor­mim înghe­sui­ţi, dar con­struim casa cea­lal­tă ca să avem mai mult spa­ţiu pen­tru copii, când vor cre­ş­te mai mari. Con­struim sin­gu­ri, din ce putem, cu paşi mici, dar sigu­ri”, ne poves­teş­te Ana­to­lie, arătându-ne lucră­ri­le pe care le-a făcut împre­u­nă cu băieţii săi. „Dacă ai copii, nu tre­bu­ie să te plân­gi că sunt mulţi şi îţi este greu să-i cre­ş­ti, şi să tot spui: Of, of, oare cine mă poa­te aju­ta? Dar nime­ni nu tre­bu­ie să-ţi dea nimic. Dacă ai copii, tre­bu­ie să ştii cum să-i cre­ş­ti, cum să-i înveţi, ce lucru să le dai să facă după posi­bi­li­tă­ţi­le şi vâr­sta lor. Copi­lul tre­bu­ie să fie învă­ţat şi cu gre­ul, şi cu bine­le. Ca atun­ci când va cre­ş­te mare să fie om res­pec­tu­os şi res­pon­sa­bil. Să fie om în soci­e­ta­te”, opi­nea­ză tatăl.

„Gătim în ceaune de 12 litri”

Ziua în fami­lia Robu înce­pe la ora 7:00, când soa­re­le se stre­coa­ră prin­tre dra­pe­rii şi încă­l­zeş­te feţe­le îmbu­jo­ra­te ale celor mici. „Dimi­nea­ţa înce­pe cu „Bună ziua”. Ne tre­zim pe la 7:00, pen­tru că şcoa­la este aproa­pe de noi, pes­te drum. Bem ceai şi mân­căm câte ceva. Apoi copi­ii plea­că la şcoa­lă, iar eu mai fac câte ceva prin gos­po­dă­rie, îna­in­te să merg la ser­vi­ciu. În tim­pul verii, când cu toţii sunt în vacanţă, ne ducem pe câmp şi îngri­jim pămân­tu­ri­le noas­tre. Mama are un post de mun­că sta­bil: stă mai mult aca­să şi îngri­jeş­te de cei mai mici”, poves­teş­te Ana­to­lie.

„Nu-i ducem la gră­di­ni­ţă, pen­tru că e mai uşor să stau cu ei toţi aca­să. Aici au gră­di­ni­ţa lor, au unde se juca, au cu cine se juca”, ne spu­ne Ade­la. „Când mă satur să stau aca­să, mă duc pe deal la pră­şit sau mai fac niş­te mătu­ri”, ada­u­gă ea în timp ce încear­că să aran­je­ze fesul albas­tru căzut pe ochii lui Sorin, penul­ti­mul copil din fami­lie. „Toţi copi­ii sunt lini­ş­ti­ţi, doar ulti­mii doi sunt mai neas­tâm­pă­ra­ţi”, râde băr­ba­tul, care urmă­reş­te cum băieţe­lul se des­prin­de din bra­ţe­le mamei şi fuge repe­de prin gră­di­nă.

Ade­la face mân­ca­re de trei ori pe zi. Cu toa­te aces­tea, ea zice că nu obo­seş­te. „Une­o­ri mă mai aju­tă fii­ce­le să gătesc. Stau la bucă­tă­rie doar câte­va ore, dimi­nea­ţa, la ami­a­ză şi sea­ra. Cea­u­ne­le în care facem mân­ca­re nu sunt foar­te mari – poa­te de 10-12 litri”, spu­ne zâm­bind Ade­la.

„Avem o masă mare şi ne pla­ce să mân­căm împre­u­nă. Copi­ii nu vor să mănân­ce până nu mă aşez şi eu. Deşi le spun că voi mân­ca mai târ­ziu, pen­tru că mai am de lucru prin gos­po­dă­rie, totu­şi ei mă aşteap­tă”, ne spu­ne măgu­lit băr­ba­tul.

„Zorro ştie cu cine să se aibă de bine”

Mem­brii fami­li­ei susţin că ado­ră călă­to­ri­i­le. „Încer­căm să ieşim cât de des posi­bil din sat, împre­u­nă cu toa­tă fami­lia. Acum câţi­va ani, până la ane­xa­rea Cri­me­ii, am fost aco­lo timp de o săp­tămâ­nă. Ne urcam cu toţii în micro­bu­zul nos­tru mic şi por­neam. Acum sunt mai mari, mai mulţi şi este puţin mai greu, dar tot călă­to­rim prin locu­ri­le fru­moa­se ale Mol­do­vei”, ne poves­teş­te cu entu­zi­asm tatăl.

În aceas­tă iar­nă, ei voiau să mear­gă în Car­pa­ţi, însă au renu­nţat la idee la insis­tenţa buni­cii. „Le-am făcut copi­i­lor şi paşa­poar­te bio­me­tri­ce, dar mămu­nea (buni­ca, n.r.), dacă este mai bătrâ­nă, îi este fri­că de ori­ce, mai ales când vede la şti­ri că ba unul s-a lovit de ceva, ba altul. Ne spu­nea: Offff, poa­te nu vă duceţi? Cine ştie ce aţi putea păţi prin munţii ceia… Ne-am gân­dit şi am decis să mer­gem în munţi la anul”, spu­ne Ana­to­lie, în timp ce urmă­rim cum iese din casă un motan fără coa­dă. „Un şobo­lan i-a muş­cat coa­da. Era cât pe ce să moa­ră. Aşa că am fost nevo­iţi să-i facem o mică ope­ra­ţie, ca să-l sal­văm”, îşi amin­tesc cei mici. „Zor­ro (mota­nul, n.r.) ştie cu cine să se aibă de bine. Stă mai mult pe lân­gă micu­ţi, pen­tru că este sigur că vor scă­pa pe jos câte ceva gus­tos”, glu­meş­te Ana­to­lie.

„Apare soarele şi ei ies afară ca fluturii”

Cei mici alear­gă pe o cără­ru­şă ce des­par­te gră­di­na îngri­ji­tă, inun­da­tă de flo­ri de pri­mă­va­ră. „Nu-mi plac flo­ri­le rup­te, de ace­ea, de fie­ca­re dată când am oca­zia, îi aduc soţi­ei câte un ghi­ve­ci de flo­ri, ca să le sădeas­că şi să ne bucu­răm de ele mai mult timp”, recu­noa­ş­te Ana­to­lie. În ace­la­şi timp, Ade­la spu­ne că nu-i pla­ce săr­bă­toa­rea de 8 Mar­tie. Motiv pen­tru care acea zi nu se deo­se­beş­te prin nimic de cele­lal­te 364 de zile ale anu­lui. „Nu-mi pla­ce aceas­tă săr­bă­toa­re pen­tru că este ca un spec­ta­col. Le spun la ai mei: mai bine iubiţi-mă şi respectaţi-mă tot anul, decât o sin­gu­ră zi”, expli­că Ade­la.

Lebe­de­le, scrân­cio­bul, ciu­per­cu­ţe­le, pal­mi­e­rii din plas­tic, anve­lo­pe şi beton – toa­te sunt cre­a­ţi­i­le băieţi­lor mai mari. „Încear­că sin­gu­ri să facă câte ceva. Le pla­ce lucrul manu­al. Îmi spun doar de ce instru­men­te au nevo­ie şi eu le cum­păr. Şi geme­nii sunt talen­ta­ţi: unul cân­tă la acor­de­on, iar altul pic­tea­ză. Face sin­gur şi rame­le. Îmi spu­ne: tăti­cu’, de ce să mai chel­tu­im bani pen­tru asta? Mi le fac eu, pen­tru că am văzut pe inter­net cum se face”, poves­teş­te cu mân­drie băr­ba­tul.

În casa fami­li­ei Robu nu vei găsi nici cal­cu­la­tor, nici tele­vi­zor. „Folo­sesc cal­cu­la­to­rul unchiu­lui lor, care tră­ieş­te ală­tu­ri. Nu le punem inter­net, pen­tru că ar fi un rând mare şi cear­tă pen­tru el. Dar să şti­ţi că nu ne plic­ti­sim. Apa­re soa­re­le şi ei ies afa­ră ca flu­tu­rii, iar seri­le nu sunt nici­o­da­tă plic­ti­si­toa­re. Care citeş­te, care scrie, care cân­tă, care dese­nea­ză, care sare în sus, care nu vrea să doar­mă până sea­ra târ­ziu. Stin­gem lumi­na şi tot îi auzim cum râd”, rela­tea­ză Ade­la.

„Se pierd tinerii peste hotare”

Părinţii spun cu drag că copi­ii sunt bogă­ţia lor. „Cu copi­ii tre­bu­ie să vor­beş­ti, să ştii să-i asculţi şi să înţe­le­gi de ce au nevo­ie. Copi­ii nu se bat, copi­ii se edu­că. Ei ştiu că dacă le spun că nu se poa­te să facă ceva, înseam­nă că e spre bine­le lor, ca să nu se răneas­că. Le explic şi ei nu fac asta”, spu­ne Ana­to­lie.

„I-am învă­ţat să fie oame­ni şi să nu răneas­că pe nime­ni nici prin vor­bă, nici prin fap­tă. Tatăl lor nu a fost meş­ter, dar ei toţi lucrea­ză. Copi­lu­lui, când îi dai o porun­că, dar lui nu-i pla­ce, nu ai făcut nimic cu el. Nu poţi să forţe­zi pe cine­va să facă bine ceea ce nu-i pla­ce. Tre­bu­ie să-şi alea­gă ei sin­gu­ri pro­fe­sia. Tare vreau să rămâ­nă în satul lor, că mă doa­re sufle­tul când văd cum plea­că tine­rii de aca­să, depar­te de fami­lie şi se pierd pes­te hota­re”, susţi­ne buni­ca Daria.

„De dus, toţi vor să se ducă pes­te hota­re, fiind­că se gân­desc că dacă merg înco­lo vor strân­ge banii cu gre­bla, dar nu este totul atât de uşor. Şi eu am fost pes­te hota­re, pe la înce­pu­tul anu­lui ’90, dar am zis că nu mai merg nică­ie­ri atun­ci când s-au năs­cut pri­mii copii şi soţi­ei îi era mai greu. Am zis atun­ci: hai să cău­tăm de lucru în Mol­do­va. Va fi mai greu, dar mai bine”, ada­u­gă Ana­to­lie, fiind mereu cu ochii pe cei mici, care fug prin gră­di­nă sau se dau în scrân­ciob.

Cu toa­te aces­tea, Ghi­ţă (copi­lul cel mai mare, n.r.) spu­ne că vrea să ple­ce pes­te hota­re ca să câş­ti­ge bani. „Vreau să lucrez puţin pes­te hota­re, dar nu vreau să plec pen­tru tot­dea­u­na din sat. Îmi pla­ce aici”, recu­noa­ş­te Ghi­ţă. Acum însă, el vrea să mear­gă la şcoa­la pro­fe­sio­na­lă din Bri­ce­ni, ca să înveţe de sudor. „Aceas­tă mese­rie este cău­ta­tă şi mai reu­şeş­ti să câş­ti­gi câte un ban pen­tru via­ţă”, spu­ne băi­a­tul.

Ade­la Robu a pri­mit „Ordi­nul de Onoa­re” de la şeful sta­tu­lui, la sfârşi­tul lunii decem­brie 2016. „Este pri­ma dată când am fost lua­ţi în sea­mă. Am pri­mit niş­te bani şi zic mulţu­mesc, pen­tru că nime­ni nu este dator să ne dea ceva, dar dacă ne dă, atun­ci îi spui mulţu­mesc. Nu-mi pla­ce poli­ti­ca şi nu am nicio trea­bă cu ea”, ne poves­teş­te Ana­to­lie des­pre expe­rienţa fami­li­ei sale la Preşe­dinţie.