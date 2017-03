În Franța, am născut fără bani în plic, cutii cu ciocolate sau flori

Am venit în Fran­ța în anul 2008, pe vre­mea când era com­pli­cat să obții o viză într-o țară euro­pea­nă, dar cu aju­to­rul unui inter­me­di­ar și con­tra pla­tă am obți­nut viza mult aștep­ta­tă. Peri­oa­da de aco­mo­da­re a fost una grea pen­tru mine, dorul de casă și de părin­ți mă măci­na în fie­ca­re zi, cu toa­te că îl aveam pe soțul meu ală­tu­ri.

La scurt timp am rămas însăr­ci­na­tă, iar gân­dul că sunt într-o țară stră­i­nă, în care nu cunoș­team aproa­pe nimic, mă spe­ria. Am avut mare noroc de pri­e­te­ni, care ne-au aju­tat și am fost plă­cut sur­prin­să să des­co­păr cât de bine este pus la punct sis­te­mul medi­cal în Fran­ța. Medi­cii au o ati­tu­di­ne pro­fe­sio­na­lă indi­fe­rent de culoa­rea pie­lii tale, indi­fe­rent de accen­tul pe care-l ai. Nicio cli­pă nu m-am sim­țit dis­cri­mi­na­tă sau pri­vi­tă de sus pen­tru fap­tul că nu sunt de-a lor.

Ziua în care venea pe lume feti­ța mea a fost cea mai fru­moa­să, am avut par­te de aten­ție și pro­fe­si­o­nism din par­tea echi­pei medi­ca­le, și asta într-un spi­tal de stat, fără bani în plic, cutii cu cio­co­la­te sau flo­ri.

Când am nevo­ie de o con­sul­ta­ție la medi­cul meu de fami­lie, înscri­e­rea e obli­ga­to­rie, o obții des­tul de repe­de, iar copi­ii mei știu deja că vor pri­mi bom­bo­a­ne la ieși­rea din cabi­net. O meto­dă des întâl­ni­tă aici pen­tru a face vizi­ta la medic mai plă­cu­tă.

Ca emi­grant, nu poți să nu faci com­pa­ra­ţie și să nu dorești ca și la tine aca­să să fie la fel de bine. Sunt con­vin­să că împre­u­nă putem schim­ba lucru­ri­le în R. Mol­do­va, căci schim­ba­rea înce­pe cu fie­ca­re în par­te – fie că te afli în afa­ra țării sau aca­să, sun­tem un tot întreg.