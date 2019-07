Grant UE: O familie din Căușeni a modernizat condițiile de producere a brânzei de oi

Au renunțat la viața de oraș cu toate facilitățile sale și s-au mutat în sat, unde au pus pe roate o afacere în domeniul oieritului. Acum doi ani, datorită unui grant oferit de UE, soții Zinaida și Sergiu Stefanco din satul Ucrainca, raionul Căușeni, au modernizat procesul de producere a brânzei de oi. Grantul a fost oferit în cadrul Programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”, finanțat de UE și implementat de PNUD.

El – militar, ea – angajată într-un magazin de lux din Chișinău, ambii cu studii făcute în România. Așa arăta tânăra familie Stefanco acum zece ani, când a decis să își schimbe radical mersul vieții. Au trecut cu traiul la sat și și-au pus pe roate o afacere pentru care au dedicat mult timp și efort. La câțiva ani distanță, au ajuns să aibă una dintre cele mai moderne ferme de oi din raion, iar brânza pe care o produc e la mare căutare.

„A fost tare greu în primii ani. Nu aveam nimic când am pornit, nici depozite, nici adăposturi, nici furaje. Din 2010 până în 2015, am tot investit în afacere”, povestește Zinaida.

Și-au dorit de mai mult timp să procure utilaj modern de procesare a laptelui. Șansa a venit odată cu un proiect de sprijinire a tinerilor antreprenori de pe ambele maluri ale râului Nistru, finanțat de UE. Au participat la concurs cu un plan de afacere convingător și au obținut un grant pentru a importa din Bulgaria: răcitor de lapte, pasteurizator, masă cu prese pentru scurgerea brânzei și forme.

„Mai întâi, laptele este răcit până la o anumită temperatură, iar apoi pasteurizat, majoritatea microorganismelor, în special bacteriile, fiind distruse. Se adaugă cheag, după care produsul este pus în forme. Când se prinde, se taie și se pune la maturare. Așa obținem un produs tradițional, ecologic și absolut inofensiv, corespunzător cerințelor sanitare”, explică Sergiu Stefanco.

Utilajul este din inox și poate fi dezinfectat ușor, spre deosebire de cel de lemn, pe care îl folosesc majoritatea producătorilor casnici de brânză de oi.

„După ce am instalat utilajul, cumpărătorii ne-au spus că brânza noastră le inspiră și mai multă încredere. Nu se strecoară nimic în plus decât laptele”, spune bărbatul, arătând cu mâna la pasteurizator.

Soții vor să mai cumpere utilaje și să extindă spațiile de producere. Primul de lista de achiziții este un aparat de ambalat brânza, care le-ar deschide calea spre marile magazine din țară.

La ferma soților Stefanco totul e pus pe roate. Spre deosebire de majoritatea fermelor de ovine, aici mulsul este mecanizat.

„Utilajul pentru muls e din Italia, de la niște tineri care încercaseră să se ocupe de creșterea oilor. Au renunțat când au văzut cât trebuie de muncit. Fără acest utilaj am fi avut nevoie de cel puțin cinci persoane la muls”, spune bărbatul.

Mini-fabrica unde de producere a brânzei de oi este improvizată în pivnița casei părintești. Ferma, depozitele de furaje și linia de producere sunt amplasate pe aceeași uliță din sat, la fel ca și țarcul unde sunt ținuți berbecii de rasă.

Ziua de muncă începe la cinci dimineața și se termină aproape de miezul nopții. Zi de zi, fără concedii sau zile de odihnă. În afară de cei trei ciobani angajați permanent, la fermă lucrează întreaga familie – părinții lui Sergiu și fratele Zinaidei.

Dețin și o afacere în agricultură. Produc furajele pentru animale și cereale pentru vânzare: grâu, porumb, etc. Din granturile obținute din diferite programe de stat sau cu finanțare străină au reușit să procure trei tractoare cu care cultivă pământurile pe care le au în gestiune și prestează servicii specializate și pentru consăteni.

Zinaida și Sergiu Stefanco se numără printre cei peste 70 de tineri de pe ambele maluri ale Nistrului care au obținut granturi europene în valoare de până la 13.500 de euro pentru a-și crea sau dezvolta o afacere. Tinerii au beneficiat și de serviciile unui consultant personal care, timp de 14 luni, i-a ajutat să-și gestioneze eficient afacerea. La evenimentele comune, organizate de proiect, beneficiarii de granturi s-au convins că, deși locuiesc pe diferite maluri ale râului Nistru, au aceleași griji și interese.

„Ne consultăm de fiecare dată când avem probleme, mai ales din cele de ordin birocratic”, spune Zinaida.

Ori de câte ori pleacă peste hotare, soții Stefanco vizitează afaceri similare. Treptat, au ajuns să fie experți locali în domeniul oieritului și producerii brânzei de oi. „La noi vin foarte mulți tineri care vor să lanseze o afacere în domeniu. Nu oferim consultații la telefon, le spunem să vină aici și să vadă cu ochii lor ce înseamnă munca la o fermă de oi”, spun ei.