Familia care a învăţat să transforme deşeurile în energie curată

Soţii Ludmila Abramciuc şi Ion Damaschin şi-au lansat, în anul 2008, o afacere de producere a energiei din deşeuri. Proiectul a ajuns la alt nivel după ce au beneficiat de un grant oferit de Uniunea Europeană.

Afacerea a fost pornită în perioada în care biocombustibilul în Moldova era o noutate şi nici nu exista o piaţă de desfacere a acestuia. Însă acum, în anul 2017, ei pot produce suficient biocombustibil pentru a încălzi aproape 80 de şcoli. „Dacă atunci când începeam afacerea oamenii întrebau ce sunt brichetele, acum consumatorii cunosc tipurile de brichete şi aleg minuţios produsul care li se potriveşte”, spune Ludmila, femeia de afaceri care vinde brichete în regiunea de nord a ţării.

„Cu toţii ne-am început afacerile în garaje”

Pe parcursul a 9 ani, întreprinderea a schimbat câteva locaţii, iar în acest an a cumpărat o hală de 5000 de metri pătraţi în una dintre zonele industriale ale oraşului Bălţi. Oamenii de afaceri se ocupă de adaptarea clădirii la procesul de producţie, amenajează spaţii de stocare a materiei prime şi produselor finite, amplasează liniile de producţie a brichetelor, ce au nevoie de spaţii largi şi pardoseală solidă. „Cu toţii ne-am început afacerile în garaje, dar, datorită UE, am ajuns la un nivel calitativ nou”, explică femeia. La întreprindere lucrează 30 de angajaţi.

Ludmila Abramciuc şi Ivan Damaschin sunt beneficiarii Programului de leasing al Proiectului Energie şi Biomasă datorită căruia au beneficiat, din fonduri europene, de echipamente de producere a biocombustibilului, cu posibilitatea de plată a acestora în rate, cu 0 % TVA, comisioane bancare şi alte taxe.

„Ecobricheta” SRL s-a orientat din start către consumatorii casnici. „Spre deosebire de colegii noştri, alţi producători de brichete, care au ales să lucreze cu instituţiile publice, noi am mers în sate, treptat am informat oamenii şi ne-am creat o reţea de clienţi fideli”, spune Ludmila. Mai mult de jumătate din familiile din R. Moldova se încălzesc cu sobe individuale, iar brichetele au un randament cu 50% mai mare decât lemnul de foc, consumat în volum de peste 130 de mii de tone în anul 2015. Înlocuind lemnul de foc cu brichete, consumatorii nu doar îşi reduc costurile, ci reduc şi defrişarea pădurilor, explică producătorii.

„Datorită instruirilor am înţeles cât de importante sunt cunoştinţele pentru a face bani”

Preocupaţi de problemele de mediu, cei doi şi-au extins afacerea într-o zonă conexă – reciclarea deşeurilor din cauciuc. A fost achiziţionat şi testat echipamentul, care va produce biogaz prin piroliză, iar acesta va fi utilizat la uscarea materiei prime pentru brichete – rumeguşul de lemn şi cojile de floarea soarelui.

Acum, „Ecobricheta” SRL cumpără resturile de floarea-soarelui de la agricultori şi fabricile de ulei din Bălţi, Nisporeni şi Ciadâr-Lunga. Însă, odată cu cererea a crescut şi preţul materiei prime – dacă acum trei ani o tonă de coji de floarea soarelui costa 400 de lei, acum aceasta a ajuns la preţul de 1300 de lei. Din acest motiv, cei doi producători sunt nevoiţi să importe materie primă din Ucraina, iar pe viitor intenţionează să şi-o producă singuri. Ei au arendat 62 de hectare de teren agricol pe care vor sădi salcie energetică, plantă ce creşte până la 3 cm pe zi şi generează cca 25 de tone de masă lemnoasă la hectar. Aceasta le va genera o bună parte din materia primă necesară.

„Datorită instruirilor şi vizitelor de studiu în ţările europene, organizate de Proiectul Energie şi Biomasă, am înţeles cât de importante sunt cunoştinţele pentru a face bani”, povesteşte Ludmila Abramciuc. „Toţi producătorii de biocombustibil şi-au început activitatea în spaţii industriale părăsite, majoritatea nu aveau planuri de afaceri sau viziune clară asupra afacerii. Însă am văzut cât de automatizate şi bine puse la punct sunt astfel de produceri în UE şi am investit pentru a ajunge la un nivel calitativ nou”, spune femeia de afaceri.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova, etapa a doua, este un proiect de trei ani realizat în perioada 2015-2017. Proiectul are un buget total de 9,41 milioane de euro acordaţi de Uniunea Europeană şi este implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. El continuă prima etapă a proiectului, implementat în 2011—2014, cu un buget total de 14,56 milioane euro, oferiţi de Uniunea Europeană (14 milioane Euro) şi PNUD (560 000 Euro). Partenerul naţional al Proiectului Energie şi Biomasă este Ministerul Economiei şi Infrastructurii.