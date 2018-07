Epopeea unor moldoveni naivi şi a unor ex-deţinute graţiate

Un grup de persoane au depus cereri de chemare în judecată prin care solicită încasarea datoriilor de la Rodica Gheorghiţa şi Larisa Focşa, foste condamnate pentru escrocherie şi graţiate de guvernarea comunistă condusă de Vladimir Voronin și Marian Lupu. Oamenii susţin că au rămas fără sume mari de bani prin înşelăciune şi abuz de încredere.

Larisa Cepoi, din Chişinău, spune că a contractat un credit bancar în sumă de 56 de mii de lei, în anul 2012. Banii obţinuţi de la o bancă comercială i-a dat Asociaţiei Obşteşti Centrul de Ajutorare a Persoanelor Aflate în Dificultate „Sandra”, condusă de Larisa Focşa şi Rodica Gheorghiţa, pentru a organiza concerte de binefacere. Deşi Larisa Focşa i-ar fi spus că îi va întoarce banii împrumutaţi după desfăşurarea concertelor, Larisa Cepoi susţine că nu a primit niciun ban de pe urma acţiunilor caritabile. După aproximativ 5 ani, femeia s-a adresat după ajutor la Inspectoratul General de Poliţie Chişinău. După ce a examinat plângerea, Poliţia a deschis un dosar penal, pe faptul însuşirii ilegale a mijloacelor financiare de către Larisa Focşa şi Rodica Gheorghiţa, sub pretextul organizării concertelor de caritate pe parcursul anului 2012.

Alte persoane înşelate

A rămas fără 30 mii de lei şi Valentin Untură, din Chişinău. „Am luat un credit de la bancă în sumă de 30 de mii de lei. Toţi banii i-am dat Rodicăi Gheorghiţa. S-a întâmplat în anul 1997. Eu m-am clarificat cu banca, dar Rodica nu mi-a întors banii. Eu cu Rodica am fost colegi la Direcţia învăţământ a sectorului Râşcani. Eu am ajutat-o, dar ea m-a minţit de foarte mulţi bani. Aşa eram eu, prost. Foarte prost. Rodica dorea să deschidă o firmă”, povesteşte Valentin Untură.

Elena Codreanu, din Ialoveni, este altă victimă a escrocheriei. Femeia muncea în calitate de manageră într-un bloc de oficii de pe str. Tighina din Chişinău. Acolo unde era şi biroul Rodicăi Gheorghiţa şi al Larisei Focşa. „Era prin anul 2012 sau 2013, nici nu mai ţin minte. Le făceam curăţenie în birou. Le-am împrumutat 10 mii de lei, dar repede mi-au întors banii. Apoi Rodica s-a adresat să-i împrumut 64 de mii, deoarece dorea să-şi cumpere un apartament. Eu am luat bani cu împrumut de la cineva şi i-am dat Rodicăi. A trecut jumătate de an, iar Rodica îmi zicea: „Lenuţa am să-ţi dau banii. Iaca o să-mi trimită de peste hotare”. Apoi ele s-au dus din acele oficii. Eu nu am întors toţii banii împrumutaţi de la oameni. Mai am încă 8 mii de lei să dau. Acum 3 luni, am telefonat-o pe Larisa Focşa să cer banii. Larisa mi-a zis că va veni să se achite cu mine. Vreau să-mi întoarcă banii. Eu trebuie să am folos din banii munciţi de mine”, povesteşte Elena Codreanu.

„Fiul meu, Gheorghe, a dat 30 mii de lei pe când era student. Ca să restitui datoriile, am vândut două vaci. Au trecut ani, dar eu tot sufăr. Mi-au minţit copilul şi i-au luat banii”, afirmă Ana, din Ocniţa. Cea de-a 5-a victimă este Liubovi Şevţova din oraşul Cricova. Şveţova spune că „am luat 5 credite în sumă totală de 120 mii de lei, în anul 2012. Ele aveau nevoie de bani pentru organizarea concertelor. Eu am întors la bancă 47 mii de lei”, spune Şevţova, ex-fondatoare a asociaţiei „Sandra”.

Toate persoanele care au avut de suferit au depus cereri de chemare în judecată. Aceste cereri au fost împărţite şi expediate spre examinare în diferite Inspectorate ale Poliţiei, conform principiului teritorial. Ulterior Procuratura Chişinău a anexat cererile la cauza penală deschisă pe numele Larisei Cepoi, aflată în gestiunea Inspectoratului de Poliţie Centru. ZdG a încercat să afle la ce etapă se află dosarul penal. „La etapa urmării penale. Atunci când cauza penală se află la această etapă, nu furnizăm niciun fel de informaţii”, ne-a comunicat Ala Căuş, procuroră la Procuratura Chişinău.

„Noi nu ne eschivăm. Noi o să-i întoarcem datoria”

Rodica Gheorghiţa, preşedinta Asociaţiei „Sandra”, recunoaşte că, în 2012, a primit de la Larisa Cepoi suma de aproximativ 56 de mii de lei. Gheorghiţa susţine că-i va întoarce toţi banii. „Noi o cunoaştem pe Larisa Cepoi din 2012. Atunci primisem un lot de ajutoare umanitare, iar Cepoi ne-a ajutat să le distribuim. Asociaţia intrase în nişte cheltuieli foarte mari, iar eu m-am adresat la toţi lucrătorii noştri după ajutor. Atunci ne-au susţinut care şi cum au putut. Apoi, în decembrie 2012, Larisa Cepoi s-a adresat la mine zicând: „am nevoie de certificat de salariu. Vreau să-mi cumpăr o maşină şi am nevoie de un credit mare”. I-am spus că pot să-i dau certificat de salariu, dar nu ştiu dacă va fi veridic. Dacă verifică certificatul de salariu înseamnă că banca nu o să accepte acordarea creditului. I-am eliberat certificat de salariu mărit ca ea să-şi poată lua creditul. Atunci, deoarece noi am apelat la ajutor, a venit şi a spus aşa: pentru că voi m-aţi ajutat să iau creditul, vă ofer 30 de mii de lei. Deschis sertarul mesei şi a pus banii. Când i-am numărat am văzut că erau 56 de mii de lei. În 2013, i-am scris recipisă, confirmând că am primit aceşti bani. Am aflat că ea a luat 300 de mii de lei de la bancă. I-am zis că s-a folosit de certificat. În 2013, un agent economic ne-a dat un lot de haine pentru bebeluşi, în sumă de 12-13 mii de lei. Ea a vândut hainele şi a luat banii. Am dat nişte bilete – iarăşi a luat nişte bani. Noi nu ne eschivăm. Noi o să-i întoarcem datoria”, ne-a povestit Rodica Gheorghiţa. Aceasta mai susţine că i-a mai dat Larisei Cepoi aproape 5 mii de lei din suma de 56 mii de lei.

Referitor la Valentin Untură şi Liubovi Şevţova, Gheorghiţa afirmă că bărbatul „a fost coleg de serviciu. El venea la noi la organizaţie, iar eu îl ajutam. I-am întors toţi banii sub semnătura sa”, afirmă Gheorghiţa. „Liubovi Şevţova a fost fondatoare la organizaţia noastră. Ea a luat nişte credite. Dar de ce a luat ea creditele astea? Liuba avea un dosar penal la Procuratura Anticorupţie în care era învinuită de o fraudă de milioane. Ea, împreună cu o femeie, au minţit nişte moscoviţi, le-au luat nişte terenuri… Noi n-am ştiut de asta. Ea vine şi zice: „sunt dată în căutare, ajutaţi-mă să găsesc nişte bani”. Pe urmă i-au recalificat dosarul”, spune Rodica Gheorghiţa.

Atât Rodica Gheorghiţa, cât şi Larisa Focşa susţin că nu au luat bani de la Elena Codreanu, din Ialoveni. „Nu ştiu ce fel de datorie avem la ea. Nu i-am luat bani”, spune Rodica. „Eu tot nu ştiu. Cine îţi dă măcar un leu fără să scrie recipisă?”, se întreabă retoric Larisa Focşa. Totodată, Focşa îşi aminteşte de studentul originar din Ocniţa. „El mi-a dat 3 mii de lei, acum şase ani. Dar eu i-am restituit banii. Chiar i-am dat cu 200 de lei mai mult”, îşi aminteşte Larisa Focşa.

„De la inimă la inimă”

Din anul 2014, Rodica Gheorghiţa şi Larisa Focşa organizează concerte cu genericul „De la inimă la inimă” pentru copiii talentaţi din R. Moldova. Femeile susţin că activitatea proiectului este perfect legală, iar donaţiile promise au fost oferite copiilor talentaţi din diverse raioane ale ţării noastre. Bunăoară, la Rezina au fost oferiţi 6 mii de lei pentru un colectiv artistic de dansuri moderne şi 4 mii de lei pentru o fetiţă pianistă cu probleme oftalmologice.

Consiliul Raional Rezina ne-a spus că, în 2015 şi 2017, ei au dat în chirie sala de festivităţi a instituţiei. „Noi le-am dat sala cu 500 de locuri. Noi nu vindem bilete. În 2015, a fost Fuego şi a spus că merge în 17 raioane din Moldova. Un bilet a costat 100 de lei. Rodica Gheorghiţă ne-a spus că lui Fuego îi plăteşte o mie de euro. Care-i scopul carităţii, dacă plătesc artiştii, sonorizarea, transportul etc. Nu am pretenţii. Nu ştiu cheltuielile. Chiria sălii au plătit. Avem contract pentru 7 ore. Chiria sălii pentru o oră costă 250 de lei, iar anul ăsta e 375 de lei”, ne-a spus reprezentantul de la Direcţia cultură a Consiliului Raional Rezina.

ZdG a telefonat şi la Consiliul Raional Anenii Noi, unde la fel au avut loc spectacole. „Eu le semnez contractul de arendă a sălii, iar ele plătesc la bancă. În rest e treaba lor ce fac. Ele fac concerte, vând bilete, se duc prin sate, pun afişe… Nu am observat escrocherii. Nu am văzut, vă spun cinstit. Copiii din raion sunt premiaţi. Au cântat şi copiii noştri o piesă. Asta-i promovare. Ele faţă de noi nu au făcut nimic contra legii”, ne asigură Vasile Moroşanu, şeful Direcţiei Cultură din Anenii Noi.

În 2012, ZdG a scris în articolul „Bine(a)facere cu două condamnate pentru escrocherie, graţiate de Voronin şi Lupu” despre Asociaţia „Sandra”, condusă de Rodica Gheorghiţa şi Larisa Focşa care au organizat concerte de binefacere în susţinerea mai multor persoane cu probleme de sănătate, dar nu au primit niciun bănuţ de pe urma acţiunilor caritabile. Tot în acelaşi an, ZdG scrie despre cum a fost graţiată Larisa Focşa, declarată de presă „cea mai prolifică escroacă din R. Moldova”. Rodica Gheorghiţă a fost graţiată de preşedintele Vladimir Voronin, în anul 2008. Larisa Focşa a fost graţiată de către preşedintele interimar Marian Lupu, în anul 2011. Ambele au fost condamnate anterior pentru escrocherie. Graţierea reprezintă reducerea sau anularea pedepsei unui condamnat printr-un act emis de preşedintele statului.