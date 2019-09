Donații americane pentru irigare defectuoasă

În perioada 2013-2015, cu bani donați de Guvernul SUA, au fost reabilitate și date în exploatare zece sisteme centralizate de irigare, amplasate în localități de pe malurile râurilor Nistru și Prut. Printre beneficiare se numără și satele Coșnița și Pârâta, unde, pentru reabilitarea sistemului vechi, de peste 50 de ani, au fost cheltuite aproape 14 milioane USD. Agricultorii din zonă spun că renovarea sistemului de irigare le-a deschis noi posibilități spre agricultura performantă, dar, în același timp, susțin că se confruntă cu probleme generate de conlucrarea deficientă cu autoritățile, care ar procura utilaje fără consultarera beneficiarilor. Astfel, unii membri ai Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigare Coșnița (AUAI Coșnița) spun că au primit mai multe echipamente care fie nu pot fi exploatate la capacitate maximă, fie nu sunt folosite deloc, prăfuindu-se prin depozite.

Cele zece sisteme centralizate de irigare (SCI) au fost reabilitate în cadrul Programului Compact, semnat la începutul anului 2010 între Guvernul R. Moldova și Corporația Provocările Mileniului, în numele Guvernului SUA. Programul Compact a fost implementat de Fondul Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova) și a avut valoarea totală de 262 de milioane USD, bani destinați reabilitării drumurilor (traseul Sărăteni-Soroca) și tranziţiei la agricultura performantă. Din cele 262 de milioane USD acordaţi cu statut de ajutor nerambursabil de Guvernul SUA, circa 80 de milioane au fost cheltuite pentru reabilitarea celor zece sisteme centralizate de irigare. După renovare, SCI-urile, care anterior se aflau în gestiunea Agenției „Apele Moldovei”, au trecut în administrarea nou-createlor Asociații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (AUAI) în care se pot înscrie, contra unei cotizații de membru, toți agricultorii care au terenuri în zona acoperită de sistemul respectiv de irigare.

„Puțin au fost atenți la cerințele agricultorilor”

Din anul 2015, AUAI Coșnița prestează servicii de pompare a apei pentru irigare agricultorilor din zona satelor Coșnița și Pârâta. Unii fermieri și-au instalat sisteme de irigare prin picurare, alții au propriile echipamente pe care le conectează la hidranții asociației, iar pentru cei care nu dispun de echipamente proprii, AUAI Coșnița prestează servicii de irigare cu echipamentele din dotarea asociației. Pe lângă avantajele incontestabile oferite de noul sistem de irigare pentru agricultorii din Coșnița și Pârâta, unii fermieri spun că eficiența acestuia este știrbită parțial de achizițiile nepotrivite și necoordonate de autorități cu beneficiarii. „Aici exista un sistem centralizat de irigare, stații de pompare vechi, cu rețea subterană, la fel veche, construită la sfârșitul anilor ‘60, având un termen de exploatare de peste 50 de ani. Noi, când exploatam acel sistem, deseori aveam rupturi, aveam pierderi de apă, dar erau și pierderi enorme de energie electrică, deoarece se foloseau utilaje vechi. Acum, pierderi de apă sau rupturi practic nu sunt, iar posibilitățile agricultorilor de a iriga sunt cu mult mai bune. Dar, cu părere de rău, nu s-au folosit acești bani întocmai bine, rațional, din punctul nostru de vedere, fiindcă reprezentanții Fondului nu s-au consultat cu noi, puțin au fost atenți la cerințele agricultorilor. Au făcut totul după gândul lor, fără a se consulta cu noi ca să afle necesitățile noastre”, susține Ghenadie Leagul, care, până pe 6 septembrie, curent, a deținut funcția de director executiv al AUAI Coșnița.

Autoutilitara de teren, produsă în 2014, a fost cumpărată de FPM Moldova în 2015 cu 182 mii lei

Tractorul — util doar parțial

Leagul susține că tractorul primit de AUAI Coșnița în 2015, atunci când a fost dat în exploatare sistemul de irigare, nu este potrivit pentru lucrările de care au nevoie majoritatea agricultorilor membri ai asociației. „Putea fi cumpărat un tractor mai ieftin, dar care să facă față cerințelor noastre mai bine. Echipamentele de irigare trebuie deservite cu tractorul. Se transportă, se utilizează. Cu părere de rău noi tractorul nu-l putem folosi tot timpul, deoarece el este unul special, care nu e pentru culturile de câmp, dar e pentru livezi și vii. E o variantă mai îngustă. Dacă acest tractor ar deservi aceste echipamente și ar merge pe câmp, el ar trebui să distrugă jumătate din culturile semănate și agricultorul ar suferi pierderi. De aceea noi numai aducem echipamentele cu el și agricultorul deja cu tractorul lui întinde pe câmp echipamentul. E bine când agricultorul are tractorul propriu, dar la cei mici, care nu dispun de tractor și n-au cine-i ajuta, noi mergem și pur și simplu roata tractorului le calcă producția crescută deja sau care crește”, afirmă ex-directorul Ghenadie Leagul.

Ghenadie Leagul, ex-director executiv al AUAI Coșnița

„În 2018, am mai primit cadou două echipamente de irigare de model Irrimec. Da, ele sunt de calitate bunișoară, bine dotate, dar, cu părere de rău, au gabariturile mai mari și tractorul nostru nu le poate deservi. De aceea, le-am dat în arendă pe tot sezonul la doi agricultori care le folosesc cu tehnica proprie. Caracteristicile tehnice ale tractorului nostru nu ne permit să utilizăm normal această mașină. Când a fost cumpărată, nu ne-a întrebat nimeni nimic”, adaugă Ghenadie Leagul.

Două motopompe și un ATV care se prăfuiesc în depozit

Tot în 2015, odată cu tractorul și cu utilajele pentru irigare, AUAI Coșnița a primit și un ATV – o autoutilitară de teren de dimensiuni mici, fără uși și fără acoperiș. „Nu a fost folosit aproape deloc. Are valoare de preț mare, dar ca utilitate e zero. Noi am spus că ar fi bine de cumpărat o mașină, dar așteptam să fie o camionetă sau o mașină normală, că noi doar nu umblăm numai pe câmpuri, dar trebuie să mergem și după piese, consumabile diferite și multe altele. Trebuie să ne deplasăm la oraș. Nu poți umbla cu motocicleta ceea anul împrejur. Acum sunt nevoit să folosesc mașina proprie pentru a mă deplasa la oraș sau pe câmpuri, dar acel bun se prăfuiește în depozit”, explică Ghenadie.

Conform contractului de comodat prin care au fost transmise bunurile în folosință către AUAI Coșnița, ATV-ul, care în prezent este păstrat într-un depozit al asociației, a costat 181,9 mii lei.

Într-un alt depozit se prăfuiesc două pompe de apă portabile (motopompe), care au costat, în total, 235 mii de lei. „Au fost procurate în toamna anului 2018, fără ca noi să le cerem, fără ca noi să avem nevoie de ele, fără să le folosim. Bani cheltuiți fără necesitate, absolut. Pur și simplu, a venit mașina, le-a descărcat, le-am primit și gata. Aproape 120 de mii de lei una. Îmi pare rău, pentru că de acești bani noi aveam alte necesități, alte probleme și acești bani puteau fi de folos, să aducă un venit la asociație, dar nu așa, să stea ca un utilaj mort”, afirmă Ghenadie Leagul, care a condus asociația în ultimii ani.

Andrei Meleca, agricultor, membru al AUAI Coșnița

Despre „alte necesități” vorbește și agricultorul Andrei Meleca, membru al AUAI Coșnița: „Ar fi fost mai bine să procure furtunuri din cauciuc, să putem iriga. Acum umblăm cu țevi pe care nu le putem folosi din plin, sunt greu de transportat, dar la furtunul din cauciuc conexiunile sunt rapide, e ușor de lucrat cu el, îl poți duce și cu o mașină mai mică. Erau alte necesități în care puteau fi investiți banii, nu să fie investiți în pompe și acum să stea fără folos. Asta-i părerea mea”.

Utilaje date unei asociații care nu le-a folosit

O altă nedumerire a agricultorilor de la Coșnița și Pârâta este că, în 2018, reprezentanții Fondului de Dezvoltare Durabilă (FDD Moldova), instituție publică succesoare a FPM Moldova, a oferit două echipamente de irigare unei alte asociații, AUAI Criuleni, deși aceasta nu folosea la capacitate maximă utilajele pe care le avea în dotare din 2015. „Am fost înștiințați că toamna trecută la asociația Criuleni la fel au fost procurate două mașini noi și, deoarece ei nu le folosesc, dar agricultorii noștri au necesitate mare de irigare, ai noștri s-au dus și le-au arendat de la asociația de la Criuleni și plătesc arenda pentru exploatare. La ei (Criuleni, n.r.) unii au irigare prin picurare și aceste echipamente practic nu sunt solicitate”, spune fostul director al AUAI Coșnița.

Valeriu Boșcănean, directorul executiv al AUAI Criuleni, confirmă că echipamentele de irigare pe care le deține asociația nu au fost folosite în acest an de către membrii săi, dar spune că acestea vor fi utilizate în anii următori. „O parte din agricultori au liniile lor de irigare, iar cea mai mare parte fac irigarea prin picurare. Din acest motiv pentru anul acesta nu au fost solicitări de la agricultori și, ca să nu stea, le-am dat mai bine să facem un ban. Le dăm în arendă contra plată. Și cele două sisteme mai vechi tot le-am dat în arendă, la Ișnovăț. Ei le-au reparat, au lucrat cu ele, le-au adus înapoi. Noi o să vedem comenzile pentru anul viitor. Dacă vor fi cereri, sigur că o să lucrăm. La noi perspectivă este, așteptăm să integreze cineva mai multe terenuri, să cumpere, să arendeze, căci așa utilaj nu poți să-l folosești pentru 40-50 de ari”, ne-a declarat, inițial, Valeriu Boșcănean. Acesta a revenit a doua zi cu precizarea că a făcut un sondaj printre membrii asociației și că aceștia l-au informat că vor să revină la irigarea prin aspersiune, folosind utilajele care în acest an au fost date în arendă. „Anul acesta o mare parte dintre ei au încercat să irige prin picurare, direct la rădăcină, dar, chiar dacă iese mai ieftin, e mai eficient prin aspersiune și am deja solicitări pentru anul viitor”, a precizat Valeriu Boșcănean.

Răspunsul FDD Moldova pentru ZdG:

„Unul din scopurile principale ale Programului Compact a fost reabilitarea a 10 SCI (Sistem Centralizat de Irigare), implementarea reformei sectorului de irigare și asigurarea sustenabilității activității Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI). În acest context, în anul 2015, la finele Programului Compact, în coordonare cu Donatorul (Corporația Provocările Mileniului SUA) a fost decis de a acorda Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații un suport adițional la prima etapă de activitate a acestora. Aceasta s-a rezumat la procurarea unor echipamente, utilaje și instrumente necesare, zi de zi, pentru asigurarea funcționării și exploatării eficiente a SCI. Ca urmare, în septembrie 2015, asociațiilor, create în cadrul Programului Compact, le-au fost transmise în folosință gratuită: 1 tractor, 1 remorcă, 1 ATV și echipamente de irigare în raport cu suprafața ariei de deservire. Spre exemplu, AUAI Coșnița a primit în folosință (comodat) 3 echipamente de irigare, avînd în gestiune unul din cele mai mare sisteme centralizate de irigare.

La momentul respectiv, accentul a fost pus pe procurarea unor echipamente care să fie utile în asigurarea gestionării și exploatării SCI renovat, fiind un suport suplimentar neprevăzut de proiectul inițial. Este important să remarcăm că AUAI Coșnița se afla în primul an de activitate, iar capacitățile financiare și operaționale ale acesteia erau limitate. Mai mult ca atât, aceasta a fost o acțiune destinată fermierilor mici și mijlocii, membri ai asociației, care nu aveau posibilitate financiară de a-și procura propriul echipament de irigare.

Astfel, tractorul și remorca erau destinate transportului de bunuri și remorcării echipamentelor din dotarea AUAI. ATV-ul era destinat, similar cu alte asociații, accesării infrastructurii de irigare în câmp, în locuri greu accesibile din aria de deservire, pentru lucrări de întreținere curentă ori sezonieră (montarea/demontarea/reparația hidranților/capurilor de hidrant etc.). Această funcție nu ar putea fi înlocuită de procurarea unui autovehicul obișnuit. Mai mult decât atât, nu putem fi de acord cu afirmația agricultorilor că ATV nu a fost utilizat, deoarece acesta are înregistrat un parcurs total de peste 1500 km.

Suplimentar, accentuăm că echipamentele au fost transmise Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații în comodat (folosință gratuită). Până în prezent, Administrația AUAI Coșnița nu a adus la cunoștință FDD Moldova (oficial ori în cadrul ședințelor Consiliului de administrație) despre faptul că echipamentele primite în comodat nu le sunt utile și intenționează să renunțe la acestea.

Așadar, în opinia FDD Moldova, aceste afirmații pot fi apreciate ca opinii separate ale unor agricultori din aria de deservire a SCI Coșnița, care nu reflectă poziția oficială a AUAI Coșnița.

Totodată, nu putem fi de acord cu afirmația că FDD Moldova n-a consultat Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații și membrii acestora. Consultarea prealabilă și considerarea doleanțelor beneficiarilor este unul dintre principiile cheie de care se ghidează FDD Moldova în activitatea sa.

Astfel, procurarea echipamentelor de irigare în anul 2018 a fost precedată de o analiză amplă a primilor ani de activitate a AUAI. Atât la nivelul administrației AUAI, cât și membrilor acestora a fost realizat un sondaj care a avut scopul de a determina echipamentele necesare și utilaje care ar contribui la ridicarea eficienței exploatării SCI.

75% din persoanele intervievate au reflectat că AUAI Coșnița are nevoie de echipamente de irigare și motopompe pentru ridicarea presiunii în rețea. Este important de accentuat că, nemijlocit directorul executiv al AUAI Coșnița a indicat în chestionar asupra necesității dotării asociației, în special, cu motopompe de tip buster, pentru ridicarea presiunii în rețea.

În contextul capacităților financiare limitate ale AUAI, FDD Moldova s-a concentrat asupra procurării unor echipamente care sunt mai costisitoare. Aceste echipamente trebuie să servească unui cerc larg de agricultori (mici, mijlocii și mari), nu neapărat unor agricultori în parte.

Accesoriile și consumabilele de tip furtunuri din cauciuc, conexiuni cu hidranții etc. sunt relativ ieftine și pot a fi procurate de asociație ori membrii acesteia reieșind din necesitățile particulare ale acestora.

Reiterăm că, toate procedurile de achiziție s-au desfășurat în conformitate cu Ghidul de procurări al Donatorului, respectarea cărora a fost obligatorie în perioada post-Compact. Potrivit acestor reguli, cerințele trebuie să fie generale și nu pot indica un anumit model de echipament sau utilaj. Concursul a fost public, larg mediatizat, iar cerințele și parametrii tehnici formulați ofereau posibilitatea de a participa unui cerc larg de producători de echipamente de irigare, fără a fi dată prioritate unor anumiți producători. Așadar, orice acuzații referitor la producătorul de echipamente ce urma a fi achiziționat, FDD Moldova le consideră nefondate.

Precizăm că echipamentele procurate în 2018 au fost distribuite în folosința AUAI create în cadrul Programului Compact, în baza deciziei Consiliului de Observatori al FDD Moldova, pornind de la necesitățile declarate de AUAI în cadrul sondajului sus-menționat, precum și în funcție de indicatorii de performanță atinși de fiecare asociație în parte (volumul de apă pompat, suprafețe irigate, colectarea cotizațiilor, formarea fondului de rezervă etc.).

Cât despre AUAI Criuleni, asociația a utilizat pe larg echipamentele de irigare date de FDD Moldova în perioada anilor 2015-2017. În anii 2018-2019, unii agricultori, care practicau culturi de valoarea adăugată, au plecat din zonă, iar alții au trecut la alte metode de irigare, cum ar fi irigarea prin picurare. Situația poate să se schimbe în sezonul de irigare 2020 ori ulterior, când agricultorii din aria de deservire a SCI Criuleni vor avea nevoie de aceste echipamente de irigare.

În viziunea FDD Moldova, transmiterea echipamentelor în exploatarea altor agricultori este o soluție pragmatică, care asigură beneficii financiare AUAI Criuleni și contribuie la sustenabilitatea asociației”.

ZdG a încercat să discute despre criteriile de procurare a echipamentului cu Valentina Badrajan, fostă directoare executivă a Fondului Provocările Mileniului Moldova, în prezent directoare executivă a unității de management al Fondului de Dezvoltare Durabilă Moldova – instituții care au gestionat procesul de reabilitare a SCI și de asigurare a durabilității investiţiilor făcute conform Acordului Compact. Reprezentanții FDD Moldova ne-au informat că Valentina Badrajan se află în concediu, în afara țării. Astfel, punctul de vedere al FDD Moldova ne-a fost oferit în scris, ca urmare a unei solicitări a ZdG.