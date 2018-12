Transformă peste noapte hârtia în flori

Dacă urmăreşti vreun decor gândit şi realizat de Nadejda Lesnic, crezi că te afli pe un câmp de flori, rupt din poveşti. De toate culorile şi de diverse forme, meşteriţa modelează flori pitice sau gigante. Cum sunt confecţionate aceste opere şi de unde i-a venit această pasiune, am întrebat-o chiar pe Nadejda, moldoveancă stabilită în Franţa de mai bine de şapte ani.

–Nadejda, de unde vii şi cum ai ajuns în Franţa?

–Sunt din satul Râşcova, raionul Criuleni, iar soţul meu e din Mihălăşeni, raionul Ocniţa. Căsuţa nostră e la Ciorescu. Am reuşit să locuim în ea doar trei luni, deoarece a trebuit să luăm drumul pribegiei. Am ajuns în Franţa pentru a face bani, ca să ne cumpărăm o locuinţă mai mare şi să adunăm resurse pentru o afacere în Moldova. Şi azi, însă, suntem printre străini.

–Dar te văd cu o afacere pusă pe picioare aici, în Franţa. Cum a apărut ideea de a face decoruri pentru evenimente?

–Ideea vine de la soţul meu şi de la mama lui, Tamara Lesnic, care găteşte bucate tradiţionale moldoveneşti pe la nunţi şi cumetrii aici, în Franţa. În timp ce eu lucram dădacă într-o familie de francezi, soţul fiind creativ, a început a decora scaune şi mese. Am început să mă implic şi eu. Prima culoare în decor a fost violet, nuanţă cu care am lucrat timp de un an. De fapt, am descoperit această pasiune, modelând şerveţele de hârtie în diverse forme. Apoi, am confecţionat din hârtie draperii la spatele mirilor, am împodobit masa mirilor. Într-un moment am înţeles că toate au luat o întorsătură ca într-un joc de noroc. Deveneam tot mai pasionată. Sincer, la început mi-a fost foarte greu, deoarece cererea era tot mai mare, iar eu nu eram sigură pe mine, nu credeam că voi împlini solicitările clienţilor. Îmi amintesc bine nopţile nedormite în care făceam încercări ca să obţin rezultate cât mai bune. În 2015, fiind însărcinată cu ce-a de-a doua fetiţă, am înţeles că aceasta este meseria care îmi place şi pe care trebuie să o dezvolt în viitor.

–Cum au apărut florile din hârtie?

–În februarie, am primit un mesaj de la Adriana Grozav, o mireasă care m-a provocat să-i fac un decor deosebit din flori de hârtie şi centre de masă din flori naturale, pe care nu aveam nici o idee cum să le realizăm. Deşi nu eram sigură de mine, le-am promis viitorilor miri acest decor. Eram deja în ultima perioadă de sarcină, dar mi-am adunat forţele şi mi-am zis: „eu ştiu că pot şi voi reuşi!”. Acel decor mi-a adus foarte multe aprecieri şi laude. Atunci am fost cea mai fericită. Imediat s-a născut şi numele afacerii noastre „Unique mariage”. De atunci, confecţionăm flori din diferite tipuri de hârtie, din plastic sau carton. Când merg prin magazine pipăi orice material şi îmi imaginez deja ce flori ar putea ieşi din el.

–Cu cine împarţi această muncă frumoasă şi de unde te inspiri?

–Muncim toată familia. Fetele sunt bravo. Ele mă ajută să aranjez şerveţelele. Bineînţeles, cel mai mult mă ajută soţul, iar eu ţin cont de părerile lui. Mă inspir şi de pe reţelele de socializare. Anul acesta am început să cumpăr lecţii on-line de la decoratori specialişti. Astfel am descoperit mai multe tehnici datorită cărora lucrările noastre sunt speciale.

–Înţeleg că realizarea unui decor floral necesită foarte mult timp, iar voi sunteţi extrem de solicitaţi. Cum împărţiţi timpul pentru treburile casnice şi pentru această pasiune?

–Muncim foarte mult la decoruri. Ziua trebuie să acordăm atenţie fetelor noastre, Patricia şi Elisa, dar şi treburilor casnice. După ce se lasă liniştea în casă, dăm frâu liber creativităţii şi lucrăm asupra comenzilor de decor. De fapt, lucrăm mai mult noaptea decât ziua.

–Această afacere implică toată familia. Vă simţiţi realizaţi?

–Azi afacerea noastră e „Unique mariage”. Am început să colaborăm cu mai multe restaurante moldoveneşti şi româneşti. E minunat să-ţi faci munca cu pasiune şi să ai şi venit. Dar mai avem mult de muncit, ca să realizăm lucrări şi mai frumoase.

–Printre planurile voastre de viitor se regăseşte gândul de a reveni în R. Moldova?

–Din păcate, nu prea reuşim să mergem des în Moldova, doar o dată pe an, în august, ca să stăm acasă, alături de părinţi, de fraţi şi de toate rudele cărora le ducem dorul pe parcursul anului. Mă simt foarte bine acasă. Dar sinceră să fiu, e bine doar în vacanţe, nu şi pentru a construi un viitor. E trist când aud că se duc profesorii, medicii, inginerii, economiştii. Toţi pleacă dezamăgiţi de guvernarea noastră coruptă. Foarte mult îmi doresc să avem o ţară prosperă. Azi, însă, sunt dezamăgită.

Ecaterina ŢURCAN HACINA, Franţa