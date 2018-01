Stela Botez a colindat în Portugalia

Sâmbătă, 30 decembrie, conaționalii din Portugalia au avut parte de un frumos spectacol de colinde, susținut de interpreta Stela BOTEZ, din R. Moldova.

Evenimentul a fost organizat de Centrul Cultural Moldav cu susținerea autorităților locale din or. Cascais și cu sprijinul Înaltului Comisariat pentru Migrațiune.

Interpreta a pus în scenă un bogat repertoriu de colinde, așa cum e primit la moldoveni de sărbătorile de iarnă, dar și un buchet de cântece populare, care i-au făcut pe spectatori să încingă hore pe scenă.

Publicul primitor a impresionat-o pe artistă. „Diaspora din Portugalia este foarte caldă și am simțit-o dornică, flămândă de muzica populară. Mă bucur că oamenii au fost receptivi la toate cântecele pe care le-am interpretat. Dorul de casă îi face să valorifice și să aibă un respect mai mare față de tradițiile noastre, or, doar atunci când suntem departe de casă valorizăm mai mult tot ce ține de Moldova. Doresc moldovenilor din Portugalia multă putere de muncă în noul an, să se simtă ca acasă aici unde sunt, să poată să lupte cu dorul aprig de rădăcinile plaiului moldav. La mulți ani cu sănătate și să ne ducă cu cinste faima neamului moldav în Portugalia”, a conchis artista Stela Botez.

Nelipsit de la sărbătoare a fost și Moș Crăciun, care, la sfârșitul evenimentului, a împărțit cadouri tuturor copiilor din sală.

Olesea Tanașciuc, Lisabona