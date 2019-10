Serviciile publice în străinătate: „E o mare diferență între 12 minute state la coadă și o jumătate de zi”

Cât timp îți ia să trimiți o analiză la verificat, dacă te afli peste hotare? Dar să faci un document sau o cumpărătură? ZdG a întrebat reprezentanții diasporei despre cât de accesibile sunt serviciile respective peste hotare, cât de bine organizate, dar și cât de mult timp le fură fiecăruia.

Comodități pentru mame

Lidia Oprea, Canada

Al doilea copil l-am născut în Canada. La externare din maternitate, mi s-a oferit o foaie cu un cod și instrucțiuni despre cum pot aplica online pentru certificatul de naștere al copilului. Asta, de fapt, era a doua opțiune – prima era să îndeplinesc formularul în spital și certificatul mi-ar fi venit prin poștă. Am mers acasă și peste vreo două săptămâni, după ce mi-am revenit un pic, am accesat link-ul, iar în cinci minute am îndeplinit formularul.

Mai jos aveam opțiunea de a bifa dacă sunt de acord să transmit informația și celorlalte instituții. Era vorba de asigurarea medicală, indemnizația pentru copii și numărul de asigurare socială. Toate actele mi-au venit prin poștă, rapid și foarte comod pentru o mamă cu doi copii. Mai târziu, am aplicat pentru pașaport. Tot prin poștă. Dar vreau să menționez neapărat că, în această vară, am rămas plăcut surprinsă de serviciile prestate în R. Moldova. Am aplicat pentru reînnoirea pașapoartelor rapid și fără probleme în Centrele nou deschise.

Reduceri pentru studenți

Verdes Mariana, Irlanda

Cel mai bun prieten pentru un student aflat în Irlanda este cardul de călătorie pentru studenți. Și asta pentru că, la transportul public, dispui de o mare reducere. Și nu doar. În majoritatea magazinelor, restaurantelor sau chiar a sălilor de sport, poți folosi acest card pentru reduceri.

De asta, când începe anul școlar sau încă din ianuarie, toți studenții inundă spațiile respective pentru a-și înnoi cardul. Serviciul de înnoire în universități e organizat tot de studenți și este unul foarte rapid și eficient. Primul an când am făcut coada cu vreo 50 de studenți înainte am decis să las pe mai încolo, când nu va fi rând. Prietena mea, însă, a stat și, peste doar 15 minute, a și ridicat cardul.

Exerciții de empatie

Ecaterina Țurcan-Hacina, Franța

În Franța, tot mai multe servicii sunt prestate şi organizate în baza tichetelor. De exemplu, în laboratoarele de analize medicale, la intrare sunt borne cu trei butoane: prelevare, rezultatele şi informații. Fiecare, după necesitate, îşi recuperează tichetul şi ia loc cuminte în sala de așteptare. Pe un ecran destul de mare apare în ordine consecutivă numărul pentru serviciul solicitat şi numărul ghișeului la care trebuie să te prezinți. Nimeni nu se ceartă şi nu trece peste celălalt.

Recent, am fost cu soțul la un magazin de materiale de construcții. Unul tare mare. Magazinul este împărțit pe alei, în dependență de sectorul specializat. La intrarea în magazin este afişat planul aleilor, respectiv ştii unde anume găsești produsul căutat. Noi căutam o planşă din lemn, pentru a face un raft. Nu am găsit mărimea dorită, aşa că am mers la serviciul de decupare care, de altfel, e absolut gratuit pentru clienți. Acolo, înaintea noastră erau deja 4 persoane, fiecare cu tichetul în mână. Ne-am apropiat şi noi de borna cu tichete. Pentru a obține un număr de rând, trebuie să introducem numărul de telefon. Printr-un mesaj, imediat vine numărul de ordine şi estimarea timpului de așteptare. Serviciul permite să ne continuăm cumpărăturile necesare, deoarece printr-un nou mesaj suntem informați cu un minut înainte când ne vine rândul.

Deoarece nu aveam prea mult timp la dispoziție pentru alte cumpărături, am rămas să așteptăm. Imediat după noi venise un bătrânel de vreo optzeci de ani. S-a uitat el la borna cu tichete şi am înțeles că avea o nedumerire. L-am întrebat dacă pot să-l ajut cu ceva. Domnul mi-a răspuns că înțelege că trebuie să introducă numărul de telefon, doar că el nu are telefon. I-am propus să îi iau tichet cu numărul meu de telefon, iar dacă dorește, să treacă înaintea noastră.

Dumnealui mi-a mulțumit frumos şi zis că nu se grăbeşte și că aşa mai vorbeşte cu unul, cu altul. I-am luat tichet şi discutam despre cât de repede se dezvoltă tehnologiile. După domnul respectiv, a venit o tânără care a refuzat să ia tichet pentru că nu voia să lase numărul de telefon. Dânsa a menționat că e dreptul ei. Respectiv, fata i-a zis bătrânelului că este după el. Iar când a precedat-o cineva, l-a anunțat că a prins rând înaintea lui, doar că nu are tichet. Toți s-au conformat şi şi-au așteptat rândul. Bună treabă cu tehnologiile astea noi, deși nu toți sunt convinși de securitatea informațiilor personale.

Rânduri „digitalizate”

Ana Covrig, Italia

Lumea se schimbă cu paşi rapizi. Când am ajuns aici, eram mirată de felul în care oamenii cuminți îşi luau tichetul şi urmăreau numerele de pe display la brutărie, măcelărie, laborator de analize, policlinici, poştă, supermarket, bănci, sindicate, prefectură, etc. În acest context, după ceva ani, s-a observat o schimbare semnificativă. Serviciul bancar la domiciliu a redus cozile atât la bănci, cât şi la serviciile poștale italiene.

Digitalizarea e „de vină” pentru posibilitatea de a face multe operațiuni chiar de acasă, fără să stai la coadă și să pierzi timp. Vorbind cu un funcționar bancar, cu ceva timp în urmă, acesta mi-a mărturisit că nu e uşor nici pentru ei să se adapteze, deoarece sunt atâtea date de reţinut şi, de foarte multe ori, şi ei sunt nevoiți să apeleze la asistență. Cel mai greu le e bătrânilor, pentru mulți din ei e dificil să preleve numerar singuri. Din această cauză, mulți se mai prezintă lună de lună la bancă, pentru a-și ridica pensia. Astfel, timp de câteva zile pe lună, băncile sunt mai pline. Ca să nu pierd timp, când am nevoie, prefer să merg după-amiază, în orele în care, de obicei, pensionarii se odihnesc.

E foarte eficientă și metoda tichetelor, utilizată în laboratoarele de analize. E surprinzător cum în doar două ore și jumătate, sute de oameni reușesc sa le facă. Iar pentru a nu pierde timp la luarea rezultatelor, e posibil să efectuezi plata în momentul preluării şi să le vizualizezi online. Tare mult m-a salvat asta în timpul sarcinilor.

12 minute pentru o analiză

Evelina Burcovschi Comendant, Irlanda

Prima mea ieșire în oraș de una singură a fost la Oficiul Poștal. Trebuia să trimit o scrisoare, o analiză a băiețelului meu. Serviciile poștale aici, în Irlanda, sunt foarte bine puse la punct și intens utilizate de către toate instituțiile de stat și private. Când am ajuns, la ora 9:03, mi s-a făcut negru în fața ochilor. Aveam în față un rând de vreo treizeci de oameni, iar eu aveam la dispoziție doar o oră.

Am vrut să renunț, dar analiza trebuia expediată urgent. Am rămas, deși eram sigură de pierderea zadarnică a timpului. Spre marea mea mirare, la ora 9:15 ieșeam deja din încăpere. Toată gloata aceea de oameni fusese deservită în timp record, de doar trei operatori. E o mare diferență între cele 12 minute state la coadă și o jumătate de zi, cât aș fi pierdut altminteri.