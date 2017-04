Sectorul nonprofit în Canada

Sunt de aproa­pe 8 ani în Can­a­da și am avut noro­cul să acti­vez ca asis­ten­tă în cadrul Depar­ta­men­tu­lui finan­ci­ar al unei com­pa­nii non­pro­fit din ora­șul Cal­ga­ry, Alber­ta. Mai întâi, voi expli­ca ce înseam­nă „orga­ni­za­ție non­pro­fit”. Aceas­ta este o afa­ce­re care a obți­nut sta­tut de insti­tu­ție scu­ti­tă de pla­ta impo­zi­te­lor. Dona­ți­i­le făcu­te unei orga­ni­za­ții non­pro­fit sunt dedu­se de la indi­vi­zii sau per­soa­ne­le juri­di­ce care le fac, de ace­ea tre­bu­ie să facă publi­ce atât infor­ma­ți­i­le finan­ci­a­re cât și cele ope­ra­țio­na­le, așa încât dona­to­rii să se asi­gu­re că dona­ți­i­le lor sunt uti­li­za­te efi­cient. Insti­tu­ți­i­le non­pro­fit nu plă­tesc impo­zi­te pen­tru dona­ți­i­le pri­mi­te ori pen­tru alte sur­se finan­ci­a­re pro­ve­ni­te din acti­vi­tă­ți de colec­ta­re de fon­du­ri.

Da, e așa cum spu­ne defi­ni­ția! Pare ceva ire­al? Câte orga­ni­za­ții non­pro­fit sunt în R. Mol­do­va care pot spu­ne că așa e, nu plă­tesc taxe, acu­mu­lea­ză ușor fon­du­ri în vede­rea anu­mi­tor pro­iec­te soci­a­le, eco­no­mi­ce, edu­ca­țio­na­le, și aici includ sec­toa­re­le spor­tiv, agrar (chiar dacă e ceva dife­rit sub­ven­țio­nat de către stat aici, îl includ la nive­lul celor­lal­te indus­trii din Mol­do­va). Com­pa­nia non­pro­fit în care mi-am petre­cut 5 ani din via­ță mai este numi­tă Comu­ni­ta­te de Dezvol­ta­re Eco­no­mi­că (CDE). Pro­iec­te­le aces­te­ia sunt, în mare par­te, orien­ta­te spre busi­ne­s­sul mic, tânăr, acor­dând per­soa­ne­lor ini­ția­toa­re un pachet de ghi­da­re de la pri­ma eta­pă, de cer­ce­ta­re a pie­ței și indus­tri­ei până la lan­sa­re, dar și men­to­rat pe par­cur­sul unui an, plus micro­cre­di­ta­re cu o rată de inte­res minim de 2-3%. Este un pro­iect finan­țat de guver­nul can­a­dian, sus­ți­nut de mul­te per­soa­ne juri­di­ce, care fie au avut o tan­gen­ță cu acel CDE, fie așa vor să-și exer­ci­te res­pon­sa­bi­li­ta­tea soci­a­lă. Alte pro­gra­me includ edu­ca­rea finan­ci­a­ră a per­soa­ne­lor care au ast­fel de pro­ble­me: dato­rii, venit mic, noi imi­gran­ți, refu­gi­ați. Aceștia au mare­le noroc de a sal­va niș­te bani dato­ri­tă guver­nu­lui res­pon­sa­bil, căru­ia îi pasă de via­ța oame­ni­lor. Par­ti­ci­pan­tul sal­vea­ză pe lună câte 100 de dola­ri, iar sta­tul con­tri­bu­ie în pro­por­ție de unu la trei sau la doi, în fun­cţie de pro­gram, pe un ter­men limi­tă desi­gur, fie un an, fie chiar doi-trei. Iată o meto­dă de a moti­va lumea să mear­gă să facă o facul­ta­te sau să cape­te o pro­fe­sie la care visea­ză.

Aceas­ta e doar o mică par­te din tot ce fac aici com­pa­ni­i­le non­pro­fit. Acti­vi­ta­tea lor e foar­te vas­tă, deşi pare ire­al ca un stat atât de dezvol­tat să mai aibă nevo­ie de acest sec­tor. Dar iată că aces­ta creș­te, având și suc­ces. Şi dacă în Can­a­da exis­tă un ast­fel de feno­men, de ase­me­nea pro­por­ții, atun­ci în R. Mol­do­va ar tre­bui să fie de două ori mai mare și pen­tru ori­ce cate­go­rie de popu­la­ție, indi­fe­rent de sex, vâr­stă, spe­cia­li­za­re, în fun­cţie de sec­to­rul pe care îl asi­gu­ră. Aces­te enti­tă­ți sunt podul din­tre guvern și acea cate­go­rie de popu­la­ție, o voce pe care guver­nul o aude mult mai facil. Prin acest sec­tor, guver­nul încre­din­țea­ză fon­du­ri pen­tru a aco­pe­ri „gro­pi­le” în for­ma­re sau deja for­ma­te, nelăsându-le să se agra­veze. Gra­ție aces­tor „sani­ta­ri”, care acțio­nea­ză la timp, se evi­tă (de-)căderile de minis­te­re, ba chiar și de guver­ne.

Lilia STURZA, Calgary, Canada