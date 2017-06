De aproa­pe un dece­niu, casa Ole­sei Sta­ma­ti este la Dub­lin, Irlan­da. Locu­ieş­te aici împre­u­nă cu soţul şi cei trei copii ai săi. De-a lun­gul ani­lor s-a impli­cat mult în acti­vi­ta­tea comu­ni­tă­ţii de mol­do­ve­ni din ţara sma­ral­du­lui, dar a urmă­rit cu atenţie şi tot ce se întâm­plă în R. Mol­do­va. Ole­sea stu­di­a­ză Event Mana­ge­ment la Dub­lin Insti­tu­te of Tech­no­lo­gy şi face un intern­ship la Dub­lin City Coun­cil, pri­mă­ria Dub­lin. Dis­cu­ţi­i­le cu ea pot dura ore în şir, pen­tru că a adu­nat în aceş­ti ani mul­tă înţe­lep­ciu­ne din expe­rienţe­le pe care le-a avut aici şi poves­teş­te cu entu­zi­asm des­pre ţara în care locu­ieş­te acum. Am întrebat-o cum vede R. Mol­do­va, după zece ani în care s-a aflat depar­te.

–Olesea, când aţi venit în Irlanda?

–Împre­u­nă cu soţul, am emi­grat pe 7 mar­tie 2008. Am vrut să tră­im o expe­rienţă nouă, deşi soţul avea deja expe­rienţa Euro­pei. Eu, însă, plon­jam în necu­nos­cut. Soţul s-a docu­men­tat şi a aflat că Irlan­da se asea­mă­nă mult cu Mol­do­va – isto­rie, popu­la­ţie, supra­fa­ţă. Aveam şi intenţia de a emi­gra într-o ţară anglo­fo­nă.

–Nu v-aţi gândit, în acest răstimp, să reveniţi în R. Moldova?

–Mereu am avut acest gând, dar, cu tre­ce­rea tim­pu­lui, am rea­li­zat că lucru­ri­le în Mol­do­va se schim­bă din rău în mai rău. Să locu­ieş­ti în Mol­do­va e ca şi cum te-ai expu­ne unui peri­col con­ti­nuu. Nu ştii ce mănân­ci, cu ce te îmbra­ci, deo­a­re­ce lip­seş­te ori­ce con­trol al cali­tă­ţii. Medi­ca­men­te­le sunt scum­pe şi de proas­tă cali­ta­te. Iar o altă mare pro­ble­mă sunt oame­nii cu „imu­ni­ta­te” – şefi de secţii, de dire­cţii, de între­prin­de­ri, de minis­te­re, de guvern, de par­la­ment… Atât noi, cât şi alţi cetă­ţe­ni care au ple­cat din Mol­do­va s-au gân­dit ini­ţi­al la un vii­tor finan­ci­ar mai bun. Apoi, ajun­gând în Euro­pa, au decis să rămâ­nă pen­tru valo­ri. Eu nu pot să nu apre­ciez valo­ri­le şi demo­cra­ţia în care tră­iesc. Fap­tul că oame­nii sunt res­pec­ta­ţi, că sta­tul îi pro­te­jea­ză, că au acces la edu­ca­ţie şi sănă­ta­te, că îşi pot spu­ne păre­rea şi că sunt ascul­ta­ţi. Nu cred că cei care nu au expe­rienţa emi­gră­rii pot înţe­le­ge asta. Deşi ini­ţi­al sco­pu­ri­le noas­tre erau pur finan­ci­a­re, am decis să rămâ­nem aici, pen­tru că am înce­put să res­pec­tăm şi să iubim aceas­tă ţară.

– Ce ne-ai putea spune despre moldovenii din Irlanda care locuiesc şi socializează doar în comunităţile de moldoveni, care nu cunosc engleza, nu interacţionează cu localnicii, care nu vor să se integreze? Sunt oraşe şi sate în Irlanda unde moldovenii locuiesc în zone populate doar de ei. Ce crezi despre acest fenomen?

–Inte­gra­rea într-o ţară stră­i­nă ori este, ori nu-i. Sunt oame­ni care locu­iesc aici mai mult de un dece­niu, dar tot nu s-au inte­grat. Cum ai putea să te inte­gre­zi dacă nu comu­ni­ci cu irlan­de­zii, dacă nu intri în con­tact cu soci­e­ta­tea de aici? Avem mol­do­ve­ni care au nevo­ie de tra­du­că­tor când merg la medic. Avem foar­te mulţi încă nein­te­gra­ţi, căro­ra le pla­ce să tră­i­as­că aşa. Ei nu-şi ima­gi­nea­ză că ar putea trăi alt­fel. Ei nu înţe­leg sis­te­mul edu­ca­ţio­nal. Bună­oa­ră, copi­ii lor merg la şcoa­lă şi pri­mesc diplo­me, cer­ti­fi­ca­te, menţiu­ni sau tro­fee, dar ei nu înţe­leg că ele sunt ofe­ri­te prin rota­ţie şi că ori­ce copil, mai devre­me sau mai târ­ziu, pri­meş­te o meda­lie sau un tro­feu. Aces­tea sunt meto­de de a încu­ra­ja copi­ii, dar nu şi un motiv de a te lău­da că odra­sle­le de mol­do­ve­ni sunt cei mai buni din cla­să sau din şcoa­lă. Avem noi boa­la asta de a fi cei mai buni, deşi nu-i chiar aşa.

–Foloseai odată, cu altă ocazie, fraza „a te naşte din nou”. Ce aveai în vedere?

–Tre­bu­ie să uiţi de tine, cea sau cel care ai fost până la ple­ca­re, şi să te „edi­fi­ci” din nou, bucă­ţi­că cu bucă­ţi­că, alt­fel riş­ti sa tră­ieş­ti o via­ţă prin­tre stră­i­ni şi să nu ştii, de fapt, pe ce lume te afli, care sunt tra­di­ţi­i­le şi obi­ce­iu­ri­le local­ni­ci­lor, care sunt prin­ci­pa­le­le atra­cţii turis­ti­ce în Irlan­da (aces­tea sunt vizi­ta­te anu­al de vreo 8 mili­oa­ne de turi­ş­ti), să nu ştii că luni­le ier­nii sunt noiem­brie, decem­brie şi ianu­a­rie şi să vrei tare ca, la bătrâ­neţe, să revii în Mol­do­va. Adap­ta­rea este un pro­ces aproa­pe impo­si­bil, de ace­ea durea­ză mult. În cazul nos­tru, cred că a durat vreo 5 ani. Cu cât mai greu înţe­le­gi că nu este cale de întoar­ce­re, cu atât mai greu înce­pi sa tră­ieş­ti ceea ce înseam­nă Irlan­da. Am încer­cat să păs­trăm anu­mi­te valo­ri, bună­oa­ră, în casa noas­tră se vor­beş­te mereu lim­ba româ­nă, se ascul­tă Ion şi Doi­na Aldea Teo­do­ro­vi­ci şi la Cră­ciun se mănân­că mămă­li­gă.

–Cum se vede Moldova de aici? Mie mi-e greu să spun, deoarece de doi ani, de când sunt aici, nu am mai fost niciodată acasă…

–Mol­do­va este într-o cri­ză, într-o mize­rie pro­fun­dă. Îmbă­trâ­neş­te şi sără­ceş­te pe zi ce tre­ce. Zil­nic, emi­grea­ză în jur de 160 de per­soa­ne. Mol­do­va e pus­tie, goa­lă, săra­că, fără spe­ranţă. E într-un hal fără de hal. Am un sen­ti­ment amar când văd cum, pes­te noap­te, ne căpă­tu­im cu vede­te şi cu oame­ni boga­ţi. Mol­do­va nu este mâna asta de oame­ni pe care o vedem pe Face­bo­ok şi la tele­vi­zor. Mol­do­va sunt părinţii noş­tri din sate­le pus­tii, cu pen­sii de 50 de euro, şco­li­le fără pro­fe­so­ri şi fără ele­vi, spi­ta­le­le fără medi­ci şi fără medi­ca­men­te, dar cu mulţi pacienţi.

Până a emi­gra, exis­ta un pro­cen­taj mare al cla­sei de mij­loc. Acum e o dis­cre­panţă între pătu­ra de sus şi cea de jos, iar cla­sa de mij­loc dis­pa­re.

–Şi în Irlanda cum e?

–În Irlan­da cla­sa mun­ci­toa­re e cea domi­nan­tă, Mol­do­va însă nu are nevo­ie de oame­ni. Ea are nevo­ie de remi­tenţe. Vor­beam la înce­put de oame­nii care nu s-au inte­grat pes­te hota­re şi care ar vrea să se întoar­că, dar ţara nu are nevo­ie de ei.

–Ce ţi-a rămas în memorie după ultima ta vizită acasă?

–Fap­tul că oame­nii nu ştiu să vor­beas­că şi să ascul­te. Mai ales cei de la guver­na­re – au o poe­zie pe care o spun şi în care cred, chiar dacă e o abe­ra­ţie. Pen­tru mine, dacă aş reve­ni aca­să, cea mai mare pro­ble­mă ar fi şcoa­la. Cur­ri­cu­lu­mul este încăr­cat şi ire­le­vant, nu se pune accent pe lucrul în echi­pă şi pe satis­fa­cţia ele­vi­lor. În Irlan­da, aces­ta este pri­mul punct din rapor­tul anu­al. Ele­vii susţin exa­me­ne­le de baca­la­u­re­at, care sunt de două tipu­ri: ordi­nar şi supe­ri­or. Nu toţi ele­vii au ace­lea­şi apti­tu­di­ni, cred că e o solu­ţie bună şi pen­tru Mol­do­va, mai ales că avem un număr mare de ele­vi care nu au pro­mo­vat ante­ri­or exa­me­ne­le. Dar cine se gân­deş­te la asta?

–Chiar nu vezi nicio şansă pentru Moldova? Unde crezi că s-ar putea ajunge?

–Cred că lucru­ri­le vor mer­ge din rău în mai rău, până vom ajun­ge în inca­pa­ci­ta­tea de pla­tă a pen­si­i­lor şi sala­ri­i­lor. De aco­lo până la răscoa­lă e un sin­gur pas. Coru­pţii tre­bu­ie depo­se­da­ţi de ave­ri. Puş­că­rii nu ne-ar ajun­ge pen­tru toţi. Dar, pen­tru ei pedeap­sa cea mai mare este să îi pui să tră­i­as­că cu un sala­riu de 1000-2000 de lei pe lună, sa tră­i­as­că cu chi­rie, într-un apar­ta­ment cu 1-2 odăi, să mear­gă la pia­ţă să facă cum­pă­ră­tu­ri, să plă­teas­că poli­ţa de asi­gu­ra­re şi fon­dul soci­al. Aces­tea sunt legi­le din R. Mol­do­va, făcu­te de ei pen­tru cei care abia de îşi duc exis­tenţa, legi din cau­za căro­ra lumea fuge de aca­să.

–Pentru ce iubeşti Irlanda şi irlandezii?

–La Dub­lin City Coun­cil, unde mun­cesc, rămân uimi­tă de fun­cţio­na­rii din aceas­tă insti­tu­ţie. Apre­ciez fap­tul că sunt tole­ranţi şi zâm­bi­to­ri, des­chi­şi, cu încre­de­re în oame­ni. Irlan­de­zii îţi vor spu­ne mereu că ai o engle­ză bună, iar dacă te vor corec­ta, o vor face într-un mod deli­cat.

–Ce ai vrea să le spui celor de acasă, în special celor de la sate? Mamelor noastre, bunăoară…

–Vreau să le spun că cei care au ple­cat nu au făcut-o pen­tru că sunt tră­dă­to­ri sau laşi, ci pen­tru că vor să aju­te Mol­do­va. Fie finan­ci­ar, fie adu­când o expe­rienţă din Euro­pa sau niş­te valo­ri, pe care nu le înveţi din cărţi. Dias­po­ra nu este cea pe care o ara­tă pre­sa, nici cea care vine şi chel­tu­ie bani în stân­ga şi-n dreap­ta. Dias­po­ra este depar­te, dar este şi aproa­pe, în ini­mi­le noas­tre şi ale voas­tre, dias­po­ra a fost şi mai este sili­tă să ple­ce, să lase case pus­tii şi părinţi îndu­re­ra­ţi. Sunt nume­roa­se des­ti­ne necu­nos­cu­te, care acum emi­grea­ză cu paşa­poar­te româ­neş­ti, dar cân­d­va o făceau prin cami­oa­ne, pe sub tre­nu­ri, cu acte fal­se şi cu dato­rii de mii de euro. Aceas­ta este dias­po­ra din spa­te­le isto­ri­i­lor de suc­ces care apar în pre­sa din Mol­do­va. Cu toa­te astea, adresându-mă ima­gi­nar patri­ei mele, i-aş spu­ne: „Şi totu­şi, te iubesc, pen­tru că eşti Mol­do­va din ini­ma mea”.

–Îţi mulţumesc foarte mult pentru interviu!

Tatiana Scutari, Irlanda