Luiza Vulpe Dedîşin – soprana din Moldova, crescută în Portugalia

Se spune că nu arta creează talentul, ci talentul creează arta. Talentul se vede în ceea ce reuşeşti să faci bine, fără efort, lucrând cu uşurinţă, cu entuziasm şi cu pasiune. Luiza Vulpe Dedîşin, din R. Moldova, este cea care, departe de casă, munceşte cu pasiune, etalându-şi talentul prin lume.

Pasiunea pentru muzică o are de când se ţine minte. Crede că vine de la mama, care cântă deosebit de frumos şi pe care a admirat-o mereu.

Şi-a început studiile muzicale în fragedă copilărie, la Liceul „Ciprian Porumbescu” din Chişinău. La 13 ani, a continuat în Portugalia, unde s-a stabilit împreună cu fratele şi cu părinţii săi. A fost una din cele mai importante perioade din viaţa Luizei. Nu a fost uşor să o ia de la capăt în altă societate. „Mi-a fost greu să mă despart de Moldova şi de tot ce construisem acolo, dar şi mai greu a fost să înţeleg cât de diferită sunt de colegii mei portughezi, din cauza marilor diferenţe culturale şi a barierei lingvistice. După 4 luni, am fost admisă la Conservatorul din Lisabona şi totul parcă a luat avânt. Am avut succese la studii şi concursuri, am participat la numeroase proiecte în Portugalia şi peste hotare, am colaborat cu oameni deosebiţi, cu care suntem prieteni până astăzi”, îşi aminteşte tânăra.

Pasiunea pentru operă a apărut când studia la Conservatorul din Lisabona, specialitatea pian, ulterior fiind nevoită să aleagă o a doua opţiune. A decis să fie Canto. A avut norocul să o aibă profesoară pe Filomena Amaro, care a făcut-o să se îndrăgostească de Operă şi de Dramă. „Nu voi uita nicicând spectacolul pe care l-am avut la Conservatorul din Amsterdam, unde am interpretat duetul din Madama Butterfly cu renumitul artist Luis Gomes. Atunci am simţit o uniune foarte strânsă între voce şi teatru, care mi-a permis să mă transpun cu-adevărat în personaj şi în muzică, plutind aproape inconştient în timpul interpretării. Asemenea momente sunt foarte rare în viaţa unui artist. Aveam 21 de ani. Anume atunci am ştiut, fără vreo îndoială, că sunt născută pentru asta”, spune cu entuziasm Luiza.

Tânăra din R. Moldova consideră că acea perioadă, în Portugalia, a schimbat-o pentru totdeauna şi i-a adus două lucruri preţioase: înţelegere umană mult mai profundă, factor foarte important pentru parcursul artistic, şi aprofundarea pasiunii pentru muzică, care era un fel de refugiu emoţional în perioadele mai dificile. La fel a rămas şi până astăzi.

Zi de zi, muzica este ocupaţia şi pasiunea Luizei. A avut o colaborare de 5 ani cu renumitul Coro Gulbekian – o experienţă profesională preţioasă, când a avut ocazia să cunoască şi să lucreze cu maeştri, artişti şi orchestre renumite la nivel mondial, cum sunt Claudio Abbado, Colin Davis, Esa-Pekka Salonen, Frans Brüggen, René Jacobs, orchestrele simfonice din San Francisco, Viena, Berlin, Amsterdam etc.

A colaborat şi cu Teatro Praga, la Festa do Avante, fiind solistă în opera „Bastien e Bastienne” de Mozart, cu care a avut un turneu prin toată ţara.

Acum Luiza face masterat, canto, la Conservatorul din Amsterdam. Chiar dacă este în Olanda, continuă să aibă proiecte în Portugalia, colaborând cu Orquestra XX şi Coro XX, dar face parte şi din echipa de profesori pentru „Festival de Musica da Bendada”.

Pentru ea, R. Moldova este şi va rămâne mereu originea şi esenţa sa, iar tuturor moldovenilor le doreşte să lupte pentru visurile lor, renunţând la ideea că în viaţă ar exista lucruri imposibile.

Olesea Tanaşciuc, Lisabona, Portugalia