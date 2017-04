Limba noastră, dușmanul nostru?

În Mol­do­va, îmi dau sea­ma că acest titlu ar putea declan­șa o temă care poa­te avea efec­tul ben­zi­nei tur­na­te în foc. Cred, însă, că e o temă foar­te impor­tan­tă, pe care tre­bu­ie să o dis­cu­tăm, dacă vrem să fim în rând cu lumea civi­li­za­tă. Dese­o­ri aud de la com­pa­tri­oţii mei fra­ze de genul „dacă vă este dra­gă ţara, înce­ta­ţi să mai vor­bi­ți rusa”. Este inte­re­sant că punem pe ace­lași cân­tar dra­gos­tea de țară şi abi­li­ta­tea de a vor­bi o lim­bă stră­i­nă. Se prea poa­te că în mine vor­beș­te ling­vis­tul, or, eu sunt con­vin­să: cu cât mai mul­te lim­bi pose­dă omul, cu atât mai edu­cat este, cu atât mai mul­te oport­u­ni­tă­ţi are în via­ță. Nu sunt o nai­vă. Înțe­leg ce efect are lim­ba rusă în R. Mol­do­va. De ace­ea poa­te nu aud ceva de felul „dacă vă este dra­gă ţara, înce­ta­ţi să vor­bi­ţi engle­za”. Totu­şi, de ce ne pare că, înce­tând să vor­bim rusa, pro­ble­me­le noas­tre de aca­să se vor rezol­va?

Dar de ce lim­ba rusă este uti­li­za­tă în via­ţa de zi cu zi în R. Mol­do­va? Aici aș face o para­le­lă cu lim­ba spa­ni­o­lă în SUA. Spa­ni­o­la este prac­tic a doua lim­bă în uz în SUA, deşi nu are sta­tut de lim­bă ofi­ci­a­lă. Acest lucru se întâm­plă pen­tru că vor­bi­torii de spa­ni­o­lă (adi­că imi­granţii din Ame­ri­ca Lati­nă) sunt cea mai mare mino­ri­ta­te în SUA. Pen­tru a atra­ge cli­enţi cu ori­gi­ni spa­ni­o­le, busi­ne­s­sul ame­ri­can (de la ban­ca obi­ş­nu­i­tă, până la reţea­ua gigan­ti­că de maga­zi­ne Wal­Mart) folo­seș­te spa­ni­o­la. În aceas­tă lim­bă și în engle­ză sunt tipă­ri­te for­mu­la­re, eti­che­te, pos­te­re, pen­tru că este „good for busi­ne­ss” (bine pen­tru busi­ne­ss). Din ace­leași moti­ve, busi­ne­s­sul mare, ca Micro­soft, Ama­zon, Nin­ten­do, anga­jea­ză lucră­to­ri biling­vi cu un sala­riu mai mare decât al celor care vor­besc doar engle­za. La Chi­și­nău, lim­ba rusă se folo­seș­te din ace­leași moti­ve: ea este „good for busi­ne­ss”. Asta e rea­li­ta­tea, chiar dacă ne pla­ce sau nu.

Par­că aud repro­șu­ri de felul: „Chiar nu înțe­le­gi că în Mol­do­va rusa se folo­seș­te pen­tru influ­en­țe poli­ti­ce?” Dacă-i așa, tre­bu­ie să sepa­răm pro­pa­gan­da impu­să de Rusia ca stat, şi lim­ba rusă ca lim­bă vor­bi­tă în gene­ral. Avem o pro­ble­mă cu Putin, dar nu și cu Puş­kin. Dar ce facem cu per­soa­ne­le biling­ve, pen­tru care ambe­le lim­bi, româ­na şi rusa, sunt nati­ve? Le dis­cri­mi­năm? Le închi­dem gura? Ase­me­nea meto­de de mult nu se mai prac­ti­că în lumea civi­li­za­tă. Mino­ri­tă­ți­le au drep­tu­ri­le lor pro­te­ja­te. Per­so­nal cred că ziua tră­i­tă în lup­ta cu rusa, ucrai­ne­a­na, bul­ga­ra, găgă­u­za, cu alte lim­bi vor­bi­te în Mol­do­va, este ziua pe care noi nu am folosit-o în lup­ta cu corup­ția, cu alte pro­ble­me care ne sufo­că în pre­zent.

Dacă vre­ți ca spi­ri­tu­a­li­ta­tea mol­do­ve­neas­că, şi, ca o pre­lun­gi­re a ei, lim­ba româ­nă, să fie mai atră­gă­toa­re decât rusa în Mol­do­va, înce­ta­ți să vă plân­ge­ți că cine­va vă cal­că în picioa­re pro­pri­ul grai. Faceți ceva ca să pro­mo­va­ţi lim­ba în mass-media, spec­ta­co­le, con­cer­te inte­re­san­te, atât de inte­re­san­te, încât spec­ta­to­rul să nu-și poa­tă rupe ochii de la ecran ori de la sce­nă. „Pro­du­ceți” un nou Ion Dru­ţă, lite­ra­tu­ra căru­ia se tra­du­ce şi se citeş­te uşor în ori­ce lim­bă. „Pro­du­ceți” un nou Eugen Doga, muzi­ca căru­ia nu are hota­re şi nu are nevo­ie de tra­du­ce­ri. „Pro­du­ceţi” un nou Ansam­blu „Joc”, ast­fel încât acest cuvânt, joc, să pro­voa­ce iară­și admi­ra­ția între­gii lumi, fără tra­du­ce­re. „Pro­du­ceţi” un nou „Zdob şi Zdub”, care cu ace­la­şi suc­ces inter­pre­tea­ză „Vide­li noci”, de Vik­tor Ţoi, „Pain­ting bla­ck”, de Rol­ling Sto­nes, dar şi „Mol­do­ve­nii s-au năs­cut”.

Dacă cre­de­ți că acest scop e impo­si­bil pen­tru o per­soa­nă de rând, vă dau un exem­plu din via­ţă, des­pre o mică vic­to­rie mol­do­ve­neas­că pe pămân­tul ame­ri­can. La nun­ta mea în Seat­tle cu mire­le meu ame­ri­can au fost doar patru mol­do­ve­ni: eu, sora mea şi doi copii ai mei, cei­lal­ți invi­ta­ți fiind local­ni­ci. Atun­ci, însă, când am inclus muzi­ca inter­pre­ta­tă de „Zdob şi Zdub” şi ne-am ridi­cat la horă, ame­ri­ca­nii mei, care nu şti­au nimic des­pre acest gen de muzi­că, au dan­sat împre­u­nă cu noi 7 hore la rând, de par­că toa­tă via­ţa aştep­ta­se­ră acest moment. Se ţineau de mâi­ni, săreau, miș­cau din picioa­re, când în ritm, când – greşit, chiu­iau şi râdeau. Până azi îmi tot spun că a fost cea mai vese­lă nun­tă la care au fost în via­ţa lor. Şi până azi nu au uitat ce înseam­nă cuvân­tul „hora”. Deci, mai puţi­ne lacri­mi, mai mul­te solu­ţii!

Irina VanPATTEN, Seattle, SUA