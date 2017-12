Grăbeşte-te să faci un bine!

Lucrurile bune se fac împreună. Anul trecut, grupul „Mămici din Moldova în UK” a organizat şi desfăşurat o amplă campanie de caritate, scopul căreia a fost să aducem un zâmbet şi mai multă speranţă pe chipul şi în sufletul a cât mai mulţi copii necăjiţi din Moldova. Atunci, am reuşit să adunăm 169 cutiuţe-cadou şi 20 de colete (saci, cutii mari cu haine, încălţăminte, jucării – lucruri folosite, dar în stare foarte bună) şi £352,23. Cu o parte din bani am achitat transportul lotului spre Moldova, cealaltă parte, de £117, am transferat-o în contul unei fetiţe de 2 ani, bolnavă de cancer. De cadourile trimise cu drag de mămicile moldovence din Marea Britanie au beneficiat mai mulţi copii din centre de plasament şi familii social-vulnerabile.

Anul acesta, în Moldova, donaţiile vor fi distribuite de către Cristina Mastac Comerzan şi echipa „Ask a Mom”.

Ne-am propus să batem cifrele de anul trecut. Dorinţa noastră este să cuprindem cât mai mulţi copii, copii care pot doar visa la dulciuri, jucării, rechizite sau o hăinuţă nouă. Din păcate, numărul lor este tot mai mare şi este în puterea noastră, a tuturor, să-i putem face fericiţi, măcar de sărbători. Dacă ne susţineţi, în acest an am putea împreună să ajutăm:

9 copii ai deţinutelor din Penitenciarul Rusca, r-nul Hânceşti;

200 de copii internaţi în Spitalul de Ftiziatrie din Chişinău, copii supuşi unui tratament chinuitor, aduşi uneori doar în lenjerie şi uitaţi acolo de „părinţi”;

174 de copii din orfelinatul din s. Olăneşti, r-nul Ştefan Vodă, (unul dintre cele mai mari din ţară);

60 de copii din secţiile Chirurgie septică şi Reanimare septică din cadrul Centrului Mamei şi Copilului (copii cu combustie şi stenoze pe esofag, malnutriţi, cu gastrostome);

38 de copii din Centrul Maternal din or. Anenii Noi (copii luaţi din familii de alcoolici);

184 de copii din or. Sângera (direct în familii).

Conform spuselor Cristinei Mastac Comerzan, „cele mai multe familii social-vulnerabile sunt în localităţile Sângera, Revaca şi Dobrogea. Înainte, în regiune era gunoiştea Chişinăului şi zeci de familii se hrăneau de acolo. Când mergeam la ei cu ajutoare, nu găseam niciun copil acasă – toţi erau la gunoişte după mâncare… Acum le este mult mai greu”.

La început de campanie, ne-am propus să depăşim cifra cadourilor adunate anul trecut. Dar, datorită oamenilor cu suflet mare, care au crezut în noi, am reuşit să dublăm cantitatea cutiuţelor-cadou trimise în Moldova – 343 de cutii! De asemenea, am trimis mult mai multe colete cu haine, încălţăminte şi jucării folosite, dar şi câteva cutii cu produse de igienă şi scutece de unică folosinţă pentru bebeluşi. În total au fost peste 1100 kg. Pentru transport s-au adunat 795 de lire.

Mulţumim mult pentru sprijin firmei de transport „Niseurotrans”, pentru că au luat doar jumătate de preţ pentru coletele trimise din sudul Londrei. Suntem foarte recunoscătoare şi administraţiei companiei „SVV Curier”, care ne-a făcut surpriza să nu ia bani pentru transportarea coletelor din nordul şi estul Londrei în Moldova, rugându-ne să-i transferăm pentru o cauză de caritate din ţară.

Cei care doresc să se implice, dar nu ştiu cum s-o facă, ne puteţi găsi pe facebook – pagina SHOE BOX MOLDOVA. Îi puteţi duce cadourile direct Cristinei Mastac Comerzan. Numărul de telefon al Cristinei este 0699 39 897.

În cutii puteţi pune ce doriţi dvs. – dulciuri (atenţie la termenul de valabilitate, vă rugăm!), jucării, hăinuţe, produse de igienă. Este important ca lucrurile puse într-o cutie să fie adresate cuiva anume, lucru pe care îl scriem şi pe cutie, de ex. „Fetiţă, 4 ani”, „Băiat, 15 ani”.

Un îndemn al nostru ar fi să împachetaţi cutiile împreună cu picii dvs. – să vedeţi ce mândri vor fi de ceea ce fac, să vedeţi cum vor dori să dăruiască şi din lucrurile lor personale.

Vrem să mulţumim din suflet tuturor donatorilor care au crezut în noi în 2016 şi continuă s-o facă şi anul acesta. Dovadă sunt zecile de cadouri şi colete care au ajuns deja la voluntarii noştri.

Copii străini nu există, iar noi, împreună, putem schimba destine!

Echipa „SHOE BOX Moldova”