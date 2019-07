Frații Irina și Anatol Bivol au susținut un concert în Portugalia

Recent, cetățenii moldoveni din Portugalia au avut parte de un frumos eveniment, Festivalul „Encontros-Sons, Cores, Saberes e Sabores” (Festivalul „Întâlniri – sunete, culori, cunoștințe și arome”), ajuns la cea de-a X-a ediție.

Este un eveniment multicultural, organizat de Autoritățile Locale ale or. Barreiro, împreună cu Asociațiile de imigranți din localitatea respectiva: cabo-verdieni, brazilieni, moldoveni, kenyeni, mozambicani, latino-americani etc. Evenimentul s-a desfășurat în zilele de 5-6 Iulie, curent, în incinta școlii Conde Ferreira din Barreiro.

Tradițional, acest festival include expoziții de artizanat și de gastronomie ale țărilor participante, muzică, dansuri, dar și alte momente artistice.

Comunitatea moldovenilor a fost reprezentată de Asociația Culturală „Miorița” din Barreiro, președintă Rodica Gherasim, care a pus în scenă, mai întâi, un program artistic prezentat de copiii moldoveni ai Clubului Literar-dramatic „Moștenitorii” al Asociației, apoi adulții colectivului „Miorița” au interpretat pentru public piese din folclorul moldovenesc. Partea artistică a comunității moldovenilor în cadrul acestui festival a culminat cu un frumos recital susținut de artiștii din R. Moldova – frații Irina și Anatol Bivol, care au venit în diasporă cu un program artistic divers, conținând cele mai cunoscute șlagăre din cei 29 de ani de activitate scenică.

Spectatorii, atât moldoveni, cât și de alte naționalități s-au încins în dans și bună dispoziție, împreună cu artiștii moldoveni. De cealaltă parte, și Frații Bivol au rămas plăcut surprinși de primirea călduroasă de care au avut parte și de publicul receptiv la piesele lor, moldovenii cântând împreună cu ei refrenurile.