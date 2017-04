Dorul de mirosul casei mele

„Dorul este un organ de cunoa­ş­te­re a infi­ni­tu­lui”, zicea Luci­an Bla­ga. Şi totu­şi, nu doar cunoa­ş­te­rea infi­ni­tu­lui m-a deter­mi­nat să plec în lume, ci şi situ­a­ția mate­ria­lă, fap­tul că nu între­ve­deam mari schim­bă­ri în vii­to­rul meu dacă aş fi rămas aca­să. Ştiu că nu e corect să lași totul şi să refu­zi să cre­zi că aici, aca­să, ai putea face ceva, ai putea schim­ba ceva, ai putea con­tri­bui la îmbu­nă­tă­ţi­rea lucru­ri­lor. Eu am ales, totuși, să plec. Nu regret ale­ge­rea, însă regret că nu mai simt miro­sul casei mele, că mărul nu are ace­lași gust, că iar­ba nu pare atât de iar­bă, că ploa­ia nu are ace­lași par­fum… Nimic nu mai e la fel.

Am învă­ţat să iubesc alte melea­gu­ri, alţi oame­ni, alte case, dar în suflet și în min­te păs­trez aro­ma rădă­ci­ni­lor mele, păs­trez înti­pă­ri­te feţe­le pri­e­te­ni­lor, ale veci­ni­lor, ale mol­do­ve­ni­lor.

M-am ghe­mu­it într-un colț al casei şi scriu, depăn amin­ti­ri, plâng şi iară­şi scriu. Stră­i­nă­ta­tea e cea mai dure­roa­să rană. O rană care nu se cica­tri­zea­ză și care sân­ge­rea­ză ori de cate ori o atin­gi. Stră­i­nă­ta­tea te înde­păr­tea­ză de cei dra­gi, dar te înva­ță să apre­cie­zi și mai mult ceea ce păs­tre­zi în suflet şi în min­te.

Am învă­țat să îmbin lucru­ri­le: ceea ce aveam de aca­să cu ceea ce învăț aici. Săr­bă­to­rim Befa­na, Car­ne­va­le, Not­te rosa şi, în ace­la­şi timp, ne gân­dim cu nos­tal­gie la Sf. Ion, Sf. Maria, Sâm­bă­ta mor­ți­lor.

Aici am învă­țat că pes­te tot în jurul meu e doar stră­i­nă­ta­te. Oame­nii nu sunt la fel de cal­zi, la fel de sin­ce­ri, la fel de fru­moşi. Mereu am fost şi voi rămâ­ne ferm con­vin­să că mol­do­ve­nii sunt cei mai fru­moşi oame­ni de pe pământ.

Ştiu că situ­a­ţia în țară e dez­as­tru­oa­să şi cona­ţio­na­lii mei sufe­ră. Unii se tre­zesc la rea­li­ta­te, alții încă se mai îmba­tă cu amin­ti­ri­le tre­cu­tu­lui comu­nist. Nime­ni nu ne va scoa­te din mocir­lă, dacă nu vom depu­ne noi înşi­ne efort maxim.

Mul­ți sunt con­vinşi că cei din stră­i­nă­ta­te tră­iesc bine. Da, situ­a­ția mate­ria­lă e alta, drep­tu­ri­le omu­lui sunt res­pec­ta­te mult mai mult decât aca­să. Dar, nime­ni nu mun­ceş­te pen­tru noi şi nime­ni nu supor­tă dorul de casă în locul nos­tru. Să şti­ţi că ini­mi­le noas­tre plâng în fie­ca­re zi. Dorul este nestă­vi­lit şi nime­ni și nimic nu te poa­te aju­ta, nici chiar fap­tul că tră­iești într-o altă civi­li­za­ţie.

Păs­tra­ţi țara, case­le, iar­ba, flo­ri­le, sufle­te­le. Noi ne vom întoar­ce. Mun­cim pen­tru un vii­tor mai bun, un vii­tor comun. Marea majo­ri­ta­te a dias­po­rei ar vrea să se întoar­că aca­să. Expe­rienţă de via­ţă au acu­mu­lat, expe­rien­ță de mun­că – nici nu se dis­cu­tă. Ţineţi-ne locu­ri­le cal­de şi cura­te. Noi ne vom întoar­ce să schim­băm vii­to­rul împre­u­nă! Ne vrem ţara îna­poi, cu oame­nii cal­zi, zâm­bi­to­ri, fru­moşi la chip și la suflet. Ne vrem câm­pi­i­le, sate­le, case­le, soa­re­le arză­tor de vară. Ne vrem părinţii, ne vrem copi­ii rămași sin­gu­ri. Ne vrem mân­dria de mol­do­ve­ni de altă­da­tă. Păzi­ți țara în lip­sa noas­tră, n-o vin­de­ți nimă­nui!

Silvia Bagrin, Rimini, Italia