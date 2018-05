Potrivit statisticilor, săptămânal, în lume se descoperă 10.000 de cazuri noi de diabet, doar din rândul celor care se adresează la medic. Toată lumea ştie că diabetul e patologia în care nu se poate de mâncat dulce, dar mai puțini ştiu de ce.

Diabetul pornește de la pancreas, organul care secretă insulină – hormonul ce ajută la folosirea zahărului de către organism, ca energie. Organismul uman are nevoie de glucoză pentru a funcționa, a crește, a merge, a gândi, a alerga. Glucoza nu poate ajunge în celulele noastre fără ajutorul insulinei. Insulina este hormonul care deschide celulele pentru glucoză. Dacă nu-i insulină – nu-i glucoză. Nu-i glucoză – nu-i energie. Nu-i energie – încep problemele.

Se cunosc două tipuri de diabet. Diabetul de tip 1 se întâlneşte mult mai rar, de obicei – la copii și adolescenți. Se caracterizează prin sistarea bruscă a secreției de insulină de către pancreas, cauzată de alte patologii la copii. Pentru a trăi, acești pacienți au nevoie de insulină injectabilă.

Diabetul zaharat de tip 2 e cea mai frecventă formă de diabet, de care suferă numeroși oameni. Sunt și dintr-acei care nici nu presupun că au diabet, în debutul său boala fiind asimptomatică. Diabetul de tip 2 apare mai des la persoanele ponderale, pentru că pancreasul nu poate suplini nevoia de insulină a unui corp atât de mare, care, pur și simplu, nu-i ajunge. De asemenea, diabetul e o patologie care se transmite genetic – adică, dacă părinţii sau buneii voștri au avut-o, atunci e foarte mare riscul să apară și la dumneavoastră.

Dar de ce ar fi diabetul zaharat atât de groaznic dacă e asimptomatic (la început)? Să ne gândim puțin la lipsa insulinei și la ce se întâmplă cu tot acest zahăr pe care îl mâncăm şi care nu poate fi folosit de alte celule, rămânând în vasele noastre. Adică sângele nostru se transformă din transportatorul zahărului în depozit de zahăr. Dar să știți că acest zahăr este foarte dăunător pentru creier, inimă, rinichi, nervi, imunitate, ochi etc. Și este foarte benefic pentru înmulțirea bacteriilor și menținerea infecțiilor în organism.

Primele simptome ale diabetului sunt setea excesivă, foamea exagerată și urinările frecvente. Sete, pentru că toată această glucoză din sânge are același efect ca și sarea, provocând setea. Foame, pentru că organismul are nevoie de energie, și cu toate că o are în sânge – nu o poate folosi. Urinări frecvente, pentru că se bea mult.

Dar nu se oprește aici, glicemia mărită provoacă pierderea vederii, amorțirea mâinilor, memorie slabă, hipertensiune arterială, patologie a inimii, vindecarea dificilă a rănilor sau bătăturilor, scăderea imunității, impotența (la bărbați) și multe alte probleme.

Şi totuşi, trebuie să știți că există 3 remedii perfecte pentru a ține această boală sub control.

Dieta, excluderea glucozei din mâncare. Dăruiți cuiva zahărul, pastele făinoase și dulciurile din casă (mierea inclusiv), care vă fac mult rău. Treceți la legume, terciuri (hrișcă, ovăz, mămăligă etc.), carne (pregătită corect), pește, ouă, produse lactate (lapte proaspăt mai puțin, deoarece conține glucoză, care dispare la fermentare), fructe mai puțin (pentru că-s dulci).

Treceți la pâinea neagră, evitați dulcețurile, sucurile și apele dulci, apa simplă e mult mai bună și potolește mai bine setea.

Exercițiile fizice. Mușchiul în mișcare e singurul care-şi poate lua glucoza din sânge fără de insulină. Adică 30 de minute de exerciții fizice (mers pe jos, alergat, jocuri cu copiii, mers pe bicicletă) în fiecare zi vă poate ajuta la curățarea sângelui de zahărul în exces și la scăderea greutății.

Slăbirea ajută pancreasul să nu se epuizeze hrănind grăsimea pe care o aveți.

25% din diabeticii nou-descoperiți se pot trata de diabet doar respectând aceste 3 reguli simple. Acei care au diabet de mult timp, la fel trebuie să respecte toate regulile de mai sus, dar și să-și ia la timp medicamentele și/sau să-și injecteze insulina la timp.

În orice casă în care este un diabetic trebuie să fie şi un glucometru, care vă va ajuta să puteți controla nivelul de glucoză oricând aveți nevoie.

Violina Ahtemenciuc, Canada