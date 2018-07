Cum producem țărână la balcon

În Franța, e foarte important să știi a gestiona deșeurile. Pe lângă faptul că trebuie să sortezi cu mare atenție ceea ce arunci, trebuie să mai știi și cât să arunci, ca să nu umpli prea repede pubela. Un serviciu specializat de la primărie vine în ajutorul locuitorilor comunei noastre.

Recent, am găsit în cutia poștală un anunț prin care eram informați că, la primărie, va avea loc un mini curs despre cum se face compostul în condiții de casă. Am contactat funcționarul și m-am înscris la acest curs, absolut gratuit. Acum vreau să împart informația cunoscută acolo cu cititorii ZdG.

Compostarea

Compostarea este un proces natural de transformare a deșeurilor de bucătărie și de grădină de niște organisme vii, în condiții controlate, pentru a produce humus.

Avantajele compostării

Dacă producem compost, reducem greutatea și volumul deșeurilor, reciclăm o parte din deșeurile de bucătărie, producem humus pentru propria grădină. Pe lângă cele enumerate, compostorul și conținutul lui poate fi un adevărat laborator de observații pentru copii, dar și pentru părinți.

Elementele esențiale în producerea compostului

Pentru a produce compost ai nevoie de materie organică proaspătă, apă, aer, organisme vii și de implicarea omului.

Deșeuri organice permise în compostare

La producerea compostului se utilizează coji de fructe și legume, fructe și legume care au început să se altereze, cafea naturală, ceai natural, carton brun. Toate acestea trebuie mărunțite înainte de a fi puse în compost. Din gradină pot fi utilizate frunzele și iarba uscată. Toate astea se pun într-un recipient special numit compostor. Pentru cei care au grădină, compostorul e mai voluminos și are forma unui frigider găurit pentru a lăsa aerul să treacă. În cazul celor care vor să facă compost la balcon, compostorul arată ca o noptieră cu patru sertare.

Deșeuri de bucătărie care trebuie evitate în compostare

În compostor nu se pune carne, pește, pâine, brânzeturi și produse lactate, sosuri și materii grase, citrice, plastic, fier, sticlă.

Etapele procesului de compostare

Biodeșeurile de bucătărie se mărunțesc, se amestecă cu materie uscată, adică frunze sau iarbă. În unele cazuri se pune carton brun. Odată amestecate, se verifică umiditatea prin metoda testului de pumn: se ia un pumn de conținut și se face ca ursul de mămăligă. Dacă curge printre degete, adăugăm materie uscată. Dacă nu se ține boț, se adaugă materie verde. Transformarea deșeurilor bio nu poate fi realizată fără activitatea organismelor vii precum bacterii aerobe, ciuperci, viermi, râme etc. În compostul din grădină, organismele vii apar singure. În compostul de la bloc, acestea se adaugă. În Franța, organismele pentru compost pot fi comandate online sau achiziționate din magazinele specializate.

Durata transformării

De la coaja de cartof până la humusul calitativ se poate ajunge 4 luni. Contează condițiile de întreținere, frecvența aerisirii compostului și menținerea umidității potrivite.

Deșeurile din apartament și mirosurile

Sigur, e posibil de făcut țărână la balcon sau în bucătărie. Dacă respecți condițiile de întreținere, compostul nu emană mirosuri urâte. Atunci când este aerat, miroase a humus de pădure.

Pentru compostul de la bloc se procedează în felul următor.

Sertarul de sus al compostorului conține compostul proaspăt. Potrivit unor calcule, dacă deșeurile bio sunt gestionate corect, pentru o familie din trei membri, un sertar e suficient pe o lună.

După o lună, sertarul e coborât cu un nivel. Acesta conține deja deșeuri parțial transformate. Al treilea nivel conține compost bine definit. Așa, sertarele se rânduiesc. Când ajunge la al patrulea nivel, cel mai de jos, amestecul are culoarea și textura humusului și poate fi utilizat pentru plante.

Compostorul are și o țeavă prin care se scurge lichidul de compost, bogat în săruri și minerale. Diluat cu apă, acesta devine un îngrășământ natural foarte bun pentru plante.

Condiții pentru compost la bloc

Compostorul poate fi ținut în bucătărie sau la balcon, pe o suprafață plată. Pentru a evita uscarea rapidă a compostului, e păstrat la umbră. Nu trebuie expus la frig pentru a nu afecta activitatea organismelor vii.

***

După acest curs, mi-am făcut și eu compost acasă. La început se părea o joacă, dar când am observat transformările, am fost intrigată. Recent, am recoltat primul humus. Deci, am reciclat deșeurile, iar florile îmi cresc mai frumoase.

Ecaterina ŢURCAN HACINA, Franţa