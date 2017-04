Cum mi-au alinat jalea irlandezii şi ucrainenii

Eram curi­oa­să să văd cum a avut loc întâl­ni­rea lui Igor Dodon cu Dias­po­ra, la Pado­va, Ita­lia, pe 7 mar­tie. Cel puţin, mă gân­deam că omul ar tre­bui să fie res­pec­tat pen­tru că a avut cura­jul să vină la o adu­na­re care, cu sigu­ranţă, nu putea fi prea plă­cu­tă pen­tru el. Cu intenţi­i­le cele mai bune, am înce­put să pri­vesc mesa­jul video pe face­bo­ok, când am auzit cân­ta­rea pre­o­ţi­lor pe sce­nă. Nedu­me­ri­tă, am por­nit video-ul din nou, deo­a­re­ce nu-mi venea să cred celor văzu­te. Stă preşe­din­te­le Dodon pe sce­nă „po sto­y­ke smir­no” şi pre­o­ţii îi cân­tă „Doam­ne milu­ieş­te”, de par­că ar fi Isus Hris­tos reîn­vi­at, cobo­rât din cer, nu alta. Eram furi­oa­să! Ce fac pre­o­ţii la o adu­na­re poli­ti­că? Și altă între­ba­re: Dodon și i-a adus de la Chi­şi­nău?

Şi, de par­că n-ar fi fost de ajuns că pre­o­ţii erau pre­zenţi la o adu­na­re civi­că, aceş­tia încer­cau să şi ges­tio­ne­ze eve­ni­men­tul în sti­lul lor. Aveam în mâi­ni un bure­te de spă­lat vese­la și, fără a mă gân­di prea mult, l-am arun­cat la pode­le de ciu­dă. Soţul meu, John, a încer­cat să mă cal­meze: „Honey, that’s just poli­tics” („Dra­gă, asta e doar poli­ti­că”). Eu îi arăt cu dege­tul la pata mur­da­ră lăsa­tă de bure­te­le ud şi-i răs­pund: „This is Mol­da­vi­an poli­tics!” („Asta este poli­ti­ca mol­do­ve­neas­că”).

Tre­cu­se­ră deja trei zile, dar tot mai eram indig­na­tă, mă liniș­team însă la gân­dul că aveam un eve­ni­ment fru­mos ce mă aştep­ta vine­ri, pe 10 mar­tie. Cu șase luni îna­in­te, cum­pă­ra­sem niş­te bile­te la un con­cert sus­ți­nut de gru­pul ucrai­ne­an „Okean Elzy”, care venea la Seat­tle. Nu putea fi un moment mai potri­vit: vine­ri sea­ra, mi-am luat soţul de braț şi ne-am por­nit spre Seat­tle, cu câte­va ore mai devre­me, având intenţia să luăm cina în oraş. Ne-am oprit la pri­mul res­ta­u­rant din apro­pi­e­re. Când eram deja gata să achi­tăm con­tul, un grup de oame­ni, îmbră­ca­ți în tot felul de hai­ne ver­zi, intra­se în res­ta­u­rant. Erau femei în rochii ver­zi, copii în tri­co­u­ri ver­zi şi băr­ba­ţi în cămă­și ver­zi. Un tânăr cu o pălă­rie ver­de, îmbră­cat într-un tri­cou cu o inscrip­ție îndrăz­nea­ţă, „Kiss me, I am Irish” („Sărută-mă, sunt irlan­dez”), s-a oprit la bar. Mai târ­ziu vedem un bătrân întru-un cos­tum de epi­scop.

La între­bă­ri­le soţu­lui meu, curi­os şi vor­bă­reţ, aces­ta a răs­puns că este cos­tu­mul pen­tru Ziua Sfân­tu­lui Patri­ck. Din vor­bă în vor­bă, irlan­de­zii ne invi­tă şi pe noi, doi stră­i­ni, să ne ală­tu­răm lor. După tra­di­ţia irlan­de­zi­lor de aici, ei se con­voa­că îna­in­te de săr­bă­toa­re, pen­tru a vop­si în ver­de o dun­gă ce mar­chea­ză tra­se­ul para­dei dedi­ca­te Zilei Sfân­tu­lui Patri­ck. De fapt, ini­ția­ti­va apar­ți­ne Bise­ri­cii Cato­li­ce, dar, cu anii, s-a trans­for­mat într-o săr­bă­toa­re uni­ver­sa­lă. În SUA, se zice că de Sfân­tul Patri­ck toţi sun­tem irlan­de­zi.

Mai aveam două ore până la con­cert, iar irlan­de­zii erau atât de vese­li, încât nu am putut rezis­ta. Cu muzi­că irlan­de­ză numi­tă River­dan­ce, escor­ta­ți de două maşi­ni poli­ție­nești, am por­nit la drum. Un grup de copii mer­gea în faţă cu ban­ne­rul „Laying O’ the Gre­en Stri­pe”, în tra­du­ce­re – „Aici se vop­seş­te dun­ga ver­de”. În urma lor, câţi­va oame­ni duceau dra­pe­le irlan­de­ze, cu dun­gi ver­zi, albe şi por­to­ca­lii. Un grup de fete dan­sa pe mar­gi­nea stră­zii. Era vesel și fru­mos. După ceva timp, bine dis­pu­şi şi inspi­ra­ți, am ajuns la con­cert.

Aco­lo, însă, am des­co­pe­rit un rând lung de oame­ni care vor­beau mai mult rusa decât ucrai­ne­a­na, dar, fără niciun dubiu, erau ucrai­ne­ni în suflet. Cât vedeai cu ochii, oame­nii erau îmbră­ca­ți în hai­ne națio­na­le ucrai­ne­ne şi erau înfă­șu­ra­ți în dra­pe­le­le Ucrai­nei, cu dun­gi gal­be­ne şi albas­tre. Un grup de fete, în cămă­și bro­da­te şi cu coro­ni­ţe de flo­ri pe cap, zâm­beau feri­ci­te. M-am oprit lân­gă ele şi le-am rugat să facem o poză împre­u­nă. Fap­tul că nu le cunoş­team nu m-a deran­jat deloc, doar cu o oră în urmă tre­cu­sem prin ace­ea­şi expe­rienţă cu irlan­de­zii.

Curând, a înce­put con­cer­tul. Solis­tul Sla­va Vakar­ciuk cân­ta cu vocea lui spe­ci­fi­că, răgu­și­tă, de îţi rupea ini­ma. N-am auzit grai ucrai­ne­an de mul­ți ani, dar cuvin­te­le ucrai­ne­ne pe care le-am învă­țat cu mult timp în urmă de la buni­ca mea au înce­put să prin­dă sens. Oame­nii cân­tau la uni­son, stea­gu­ri­le Ucrai­nei flu­tu­rau în aer. Era atâ­ta mân­drie de ţară în sală, încât mă mân­dream şi eu cu ei.

Şi uite aici fac din nou com­pa­ra­ție cu Dodon şi pre­o­ţii, care ilus­trea­ză situ­a­ția din R. Mol­do­va mai mult decât poţi expri­ma în cuvin­te. Vine­rea tre­cu­tă, am avut mai mare plă­ce­re să mă plimb cu irlan­de­zii cato­li­ci, care nu lasă bise­ri­ca să se încur­ce în afa­ce­ri­le sta­tu­lui, de ace­ea sunt oame­ni libe­ri, pri­mi­to­ri şi înţe­le­gă­to­ri. Şi am avut mai mare plă­ce­re să mă mân­dresc cu ucrai­ne­nii, care lup­tă ca ţara lor să devi­nă una demo­cra­ti­că. Pen­tru o sea­ră întrea­gă, irlan­de­zii şi ucrai­ne­nii mi-au ate­nu­at sen­ti­men­te­le de jale şi amă­ră­ciu­ne şi mi-au redat spe­ran­ța că şi noi, într-o zi, vom putea fi oame­ni libe­ri şi mân­dri de ţara noas­tră.

Irina VanPATTEN, Seattle, SUA