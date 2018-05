Cărările migraţiei – olimpic în România, originar din Moldova, cu studii în Italia

În perioada 2-6 aprilie 2018, la Târgovişte, România, a avut loc Olimpiada Naţională de limbi romanice. La concursul de italiană, Octavian Baciu, originar din R. Moldova, a obţinut locul III.

Octavian s-a născut în satul Sadaclia, raionul Basarabeasca, dar destinul l-a dus departe de baştină. Atunci, la fel ca şi acum, situaţia în R. Moldova era critică. Se trăia şi se trăieşte la limita decenţei, situaţia socio-politică nu promitea şi nu promite un viitor mai bun, o stabilitate pentru copiii noştri. Din acest motiv, părinţii lui Octavian au luat calea străinătăţii, renunţând la casă şi la oamenii dragi şi stabilindu-se în Italia.

Astfel, după 9 ani de separare de părinţii săi, în 2011, mama lui Octavian reuşeşte să-l aducă în Italia. Aici, Octavian se bucură de o viaţă frumoasă, asigurată, fiind primit cu multă căldură de noii săi colegi.

„La vârsta pe care o aveam, acest transfer l-am perceput ca pe o aventură, cu fericire şi entuziasm. Iniţial, am avut ceva dificultăţi, până am însuşit bine limba italiană. Dar, în mai puţin de o lună, cu ajutorul colegilor, m-am acomodat. Sigur, există diferenţe între educaţia noastră şi a lor, mai ales, considerând că ei au crescut majoritatea în bunăstare, iar eu în sărăcie. Am observat o detaşare de părinţi şi profesori, care nu se prea implică în proces, lăsând totul la nivel profesional, şi cred că asta afectează oarecum copiii”, spune Octavian.

De cinci ani, Octavian studiază în Italia, fiind şi membru activ al Asociaţiei „Gente Moldava-Italia”. Absolvent al clasei a VIII-a, decide să plece în România. Se înscrie şi dă examen la Seminarul Teologic din Alba-Iulia.

„Ideea de a studia la Seminar mi-a fost sugerată de un preot din Italia, care povestea cu multă iubire şi compasiune despre experienţa seminarului şi despre beneficiile pe care le-aş putea obţine. Aşa am decis să încerc ceva nou – o ţară nouă, colegi noi. Fiind departe de părinţi şi studiind ceea ce îmi place, m-am maturizat repede. Totodată, bursa pe care o primesc îmi asigură existenţa fără mari eforturi din partea părinţilor. Seminarul este un mediu disciplinat, strict, protejat şi îngrijit, benefic adolescenţilor la această vârstă periculoasă, dar şi foarte frumoasă”, adaugă Octavian.

La Seminar, îşi demonstrează competenţele an de an, obţinând rezultate bune. Participă la concursuri şi olimpiade, unde se clasifică de fiecare dată pe locuri de frunte.

Susţine că dorinţa de cunoaştere şi autocunoaştere şi cea de a lega noi prietenii l-au îndemnat să participe la olimpiade cât de des a fost posibil. „În mare parte, a trebuit doar să fiu eu însumi, în rest am fost ajutat de părinţi şi de profesori, care au văzut potenţial în mine”, mai spune tânărul.

Acum nu are o imagine foarte clară a viitorului, dar ştie sigur că vrea să facă o facultate – fie la Cluj, fie în Italia. Vrea să studieze italiana şi engleza, iar cel mai mare vis al său e să ajungă student în America sau Anglia.

Ion Plop, Italia