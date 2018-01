După alegerile din 30 noiembrie 2016, sau mai bine zis după rezultatele din turul doi, cu tot entuziasmul şi speranțele nutrite pentru viitorul Moldovei, o bună majoritate a populaţiei a căzut într-o stare profundă de dezamăgire, dezgust, tristețe, descurajare și regret.

Toate știrile cu privire la alegeri de la televiziunile din Moldova, precum și cele de pe reţelele de socializare, la fel ca mulţi alţii, Esenia Satirov le-a urmărit împreună cu familia ei, cu mare atenţie, în speranţa că poate ceva se va schimba într-un final. Şi pe cât de optimistă era atunci când a văzut ce bine se mobilizase Diaspora, dovedind cât de puternică poate fi prin colectarea semnăturilor şi întocmirea Dosarului, care mai apoi a fost înaintat în instanţele judecătoreşti, pe atât de pesimistă a devenit când a văzut că timpul trece, iar morile de vânt cu care se lupta ea se tot măresc şi se înmulţesc. Nimic nu se schimba, iar peste luni de zile – acelaşi preşedinte, aceleaşi minciuni. Dezamăgită, Esenia era gata să-şi facă bagajele, conştientă că în viitorul apropiat situaţia nu avea decât să se înrăutăţească în ţară. La scurt timp, dă naştere grupului „Adoptă un moldovean” pe Facebook – grup de tip închis, numele și membrii căruia pot fi vizualizate de oricine, pe când postările, documentele şi fotografiile, doar de membrii acestuia. Temele abordate sunt multe și diverse: de la simple informaţii legate de chirii, bilete de avion, documente necesare pentru a călători într-o anumită ţară, locuri şi condiţii de muncă, vremea în timp real într-un anumit loc, nivelul de trai dintr-o ţară, sfaturi în ale emigrării, alegerii unei universităţi peste hotare până la „adopţia” reciprocă sau nu pe un termen scurt a conaţionalilor noştri din diferite ţări. Astfel, am descusut-o pe Esenia despre activitatea acestui grup.

–Esenia, povesteşte-ne cum ţi-a venit ideea să creezi un astfel de grup și care este menirea lui?

–„Adoptă un moldovean” a pornit de la „Adoptă un vot”, în perioada în care toată Diaspora căuta o soluție pentru a vota în număr cât mai mare. Auzind la știri despre această inițiativă, m-am gândit că ar fi bine să păstrăm tradiția de „adopție” nu doar în campania electorală. M-am gândit, dar nu am întreprins nimic, așteptam să apară un astfel de grup. Apoi, după valul alegerilor, pe „Adoptă un vot” am văzut o postare în care un cuplu de moldoveni căuta „adopţie” pe câteva zile într-un oraș. Am propus în comentarii să se facă un grup separat pentru astfel de adopţii, pentru a lega noi prietenii şi a sta gratis la concetăţenii noștri stabiliți în lume în cazurile în care lipsesc resursele suficiente pentru călătorii. Așa m-am apucat de lucru. Acum, suntem aproape 60.000 și grupul e în continuă creștere. Momentan, 5 persoane gestionează acest grup. În preajma sărbătorilor, am împlinit un an de activitate. Nu știu exact din ce țări sunt membrii grupului, dar bănuiesc că sunt de peste tot pe unde s-a putut emigra. Grupul este un fel de punte între diasporă şi cei de acasă, având menirea să ne întregească și să ne apropie. Se discută orice, exceptând politica. Aici nu ținem cont de aspirațiile politice și nu suntem divizați sub acest aspect. Inițial, am avut multe reproșuri și păreri sceptice referitoare la bunăvoința moldovenilor de „a adopta” pe cineva la nevoie pe o noapte sau pe câteva zile, dar multora le-a plăcut ideea. Aşa că, rând pe rând, cei cu spirit de aventură (în sensul bun al cuvântului) din diasporă şi-au propus ofertele de adopţie în diferite colțuri ale lumii. Mulţi s-au înțeles şi pentru schimbul de vacanţe/adopţii. Prima „adopţie” a fost la Veneția, din Istanbul, la Viorica Corcimari, care de altfel nu s-a limitat la una singură. Ca să vă dați seama cât de receptivi sunt moldovenii, o să menționez cea mai memorabilă situație. E vorba de trei fete, studente în Moldova, care au procurat bilete spre Milano la un preţ redus, însă nu aveau bani de cazare. Fetele erau în căutare de „adopţie” pe grup, când un moldovean de-al nostru, stabilit în SUA, s-a oferit să le achite hotelul pentru acel weekend. O moldoveancă din Spania, Angela Ailoaiei Untilă, a venit cu inițiativa de a adopta, pentru câteva zile în Barcelona, 5 elevi premianți la Olimpiada Republicană. E o idee unică în felul ei, şi chiar dacă nu s-au găsit sponsori pentru a le asigura biletele tur-retur, li s-a dat o mică sumă de bani, distribuită egal tuturor, din ceea ce s-a reuşit să se colecteze. Nu știu exact câte adopții au fost de la crearea grupului, dar ele continuă să se întâmple și asta bucură! E plăcut să primeşti mesaje de mulţumire pentru grup sau să vezi postări pe grup cu experienţe şi „adopţii” reuşite și prietenii legate prin intermediul grupului.

–Recent, împreună cu familia, te-ai stabilit cu traiul în Spania. Are vreo legătură grupul cu emigrarea voastră?

–Când am creat grupul, nu bănuiam că voi emigra, nu aveam acest scop. Între timp, în 6-7 luni de la apariţia grupului, multe lucruri s-au schimbat şi în Moldova, şi în viețile noastre… Situațiile au luat o întorsătură urâtă, în țară e tot mai greu să-ți câștigi existența cinstit, aşa că am apucat şi noi drumurile.

–Mulțumim.

Ana COVRIG, Italia