Actrița Alla Cebotari: „Retrăiesc în fiecare zi copilăria…”

Prin­tre cos­tu­me, tru­sa cu far­du­ri, sce­na­rii și dor de casă, o găsim stând cumin­te în foto­liu, pregătindu-se de spec­ta­col. Ea are una din­tre cele mai fru­moa­se mese­rii din lume, e actri­ță la tea­trul pen­tru copii. E zâna bună care insu­flă via­ță în toa­te per­so­na­je­le din poveș­ti­le copi­lă­ri­ei. Copi­ii care vin la spec­ta­co­le, dar și părin­ții lor, sunt absor­bi­ți total, fiind duși depar­te, într-o lume de basm, la mii de ani lumi­nă de rea­li­ta­te, care rămâ­ne din­co­lo de uși­le tea­tru­lui. Ast­fel, o des­co­pe­rim în zona Oltu­lui, în ini­ma ora­șu­lui Crai­o­va, pe Alla Cebo­ta­ri, actri­ță, inter­pre­tă de muzi­că ușoa­ră și popu­la­ră, regi­zor și sce­na­rist.

S-a năs­cut la Feș­te­li­ța, raio­nul Ștefan-Vodă. „Am fost un copil foar­te viva­ce, zglo­biu și chiar agi­tat. Ală­tu­ri de casă era o pajiș­te, unde ieșeam cu căpri­țe­le, născo­cind tot felul de poe­zi­oa­re și cân­te­ce­le. Aca­să eram patru fra­ți și patru suro­ri, toți cân­tam, aveam for­ma­ție. Eu, fiind cea mai mare, eram șefa. Pe post de chi­ta­ră era mătu­ra, iar un lighean întors și două lin­gu­ri de lemn ne ser­veau de tobe. Zil­nic aveam repre­zen­ta­ții. De când mă țin min­te, mi-a plă­cut arta. La școa­lă, când era vre­un eve­ni­ment: „- Cine cân­tă? – Alla!” Am făcut tea­tru și muzi­că de când eram ele­vă. De ase­me­nea, frec­ven­tam cer­cul tea­tral de la Casa de Cul­tu­ră, unde puneam în sce­nă dife­ri­te spec­ta­co­le”, poves­teș­te Alla. După școa­lă, și-a făcut stu­di­i­le la Aca­de­mia de Muzi­că, Tea­tru și Arte Plas­ti­ce din Chi­și­nău. „Să știi că tatăl meu mă vedea jude­că­tor, pen­tru că, ele­vă fiind, aveam o pasiu­ne apar­te pen­tru isto­rie și lim­bi stră­i­ne, dar nu s-a opus când am ales tea­trul. Atât tata, cât și mama nu erau stră­i­ni de ide­ea că eu și fra­ții mei vrem să fim în via­ță artiș­ti”, spu­ne actri­ța.

În 1990, ghi­da­tă de ini­mă, pără­seș­te casa părin­teas­că, stabilindu-se cu tra­i­ul în Româ­nia: „În Româ­nia am venit după ce m-am căsă­to­rit. Am întâl­nit un oltean la Chi­și­nău, care veni­se să vadă Basa­ra­bia. Pe atun­ci era difi­cil trans­fe­rul în Româ­nia. Am avut nevo­ie de che­ma­re. Pri­mii ani a fost mai greu, pen­tru că mă des­păr­ți­sem de fami­lie, de casa părin­teas­că. Voiam să merg mai des aca­să, dar au fost peri­oa­de când reu­șeam să ajung doar o dată la 2-3 ani, până prin anul 2000. Într-un final, m-am sta­bi­lit aici, unde am și doi copii, deja mari. Ce poa­te fi mai fru­mos?”. În 2000, fiind proas­pă­tă mămi­că, băie­țe­lul ei avea doar 6 luni, a găsit un anunț: „Tea­trul pen­tru Tine­ret și Copii are nevo­ie de acto­ri”. „A doua zi am mers aco­lo, unde am întâl­nit niș­te oame­ni minu­na­ți. Aveam sen­za­ția că-i cunosc din­tot­dea­u­na. Era o lume în care mă regă­seam”. Dar nu i s-a ofe­rit pos­tul, accen­tul mol­do­ve­ne­sc i-a jucat fes­ta și urmă­to­rii doi ani i-a petre­cut perfecționându-și dic­ția. „La scurt timp, am sus­ți­nut o pro­bă, dar nu am fost anga­ja­tă ime­di­at din cau­za accen­tu­lui. Am lucrat cu mul­ta voin­ță la per­fec­țio­na­rea vor­bi­rii, iar în 1995, pe 1 iunie, după un alt exa­men, am fost anga­ja­tă pe o peri­oa­da nede­ter­mi­na­tă”, poves­teș­te Alla Cebo­ta­ri.

Ea are o misiu­ne foar­te impor­tan­tă – tre­bu­ie să transpu­nă rea­li­ta­tea, cu toa­te imper­fec­țiu­ni­le aces­te­ia, într-o manie­ră de poves­te, fără a face uz de teh­ni­ca moder­nă. „Lumea tea­tru­lui este un alt mod de via­ță. O via­ță văzu­tă, sim­ți­tă și tră­i­tă prin lumi­na reflec­toa­re­lor. Este locul unde cre­ie­rul cu ade­vă­rat tre­bu­ie să gân­deas­că, pen­tru a oglin­di rea­li­ta­tea cu imper­fec­țiu­ni­le ei, și unde cal­cu­la­to­rul este de pri­sos”, spu­ne actri­ța. Între­ba­tă des­pre tea­trul pen­tru copii din R. Mol­do­va, Alla, vădit cuprin­să de emo­ții, cu note de dui­o­șie în voce, spu­ne: „Fie­ca­re actor este o stea adu­că­toa­re de feri­ci­re, iar în cazul acto­ri­lor mol­do­ve­ni – un licu­ri­ci. Eu am cres­cut cu Gugu­ță, Bura­ti­no, Harap Alb, Dăni­lă Pre­pe­leac și cu păpu­și­le Nata­li­ei Ște­fa­niuc. Mai târ­ziu am aflat că în spa­te­le lor erau mari maeș­tri pre­cum Vic­tor Ște­fa­niuc, artist eme­rit, Nata­lia Jucov, Vasi­le Rusu, artist eme­rit, iar coor­do­na­rea aces­to­ra era asi­gu­ra­tă de regi­zo­rul Titus Jucov, direc­tor artis­tic şi prim-regizor al Tea­tru­lui „Licu­ri­ci”, cu care am cola­bo­rat ulte­ri­or chiar la tea­trul „Coli­bri”. Acto­rii din R. Mol­do­va sunt bine pre­gă­tiți, cu stu­dii la Aca­de­mia de Arte din Chi­și­nău, Mosco­va, la Insti­tu­tul de Tea­tru, Muzi­că și Film din San­kt Peter­sbu­rg. Talen­ta­ți și ini­mo­și, dau via­ţă păpu­și­lor. Așa i-am cunos­cut la fes­ti­va­lu­ri­le de tea­tru pen­tru copii de la Gala­ți, Iași și Bucu­rești. Dacă ar vor­bi păpu­și­le, pro­ba­bil v-ar spu­ne mai mul­te…”.

Valeria Gratii, România